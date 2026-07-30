Rusya Telegram'ın kurucusu Durov'u "terörist" ilan etti

Rusya, Telegram kurucusu Pavel Durov'u 30 Temmuz'da "teröristler ve aşırılıkçılar" listesine ekledi ve hakkında uluslararası arama kararı çıkardı. FSB, platformun Ukrayna istihbaratıyla bağlantılı kanallar tarafından sabotaj ve saldırılar için kullanıldığını iddia ediyor. Durov, suçlamaların Rusya'nın kitlesel gözetim ve sansür taleplerini reddettiği için siyasi olduğunu savunuyor. Fransa'dan Brezilya'ya birçok ülke, suç örgütlerinin platformu kullanmasını gerekçe göstererek Telegram'a baskı kuruyor. Aylık 1 milyar kullanıcısı olan platform, özel mesajlaşma ile yayın kanallarını birleştirerek özellikle baskıcı rejimlerde gazeteciler ve muhalefet için hayati önem taşıyor. Telegram normal sohbetlerde uçtan uca şifreleme sunmazken, telefon numarası gizleme ve hükümet taleplerine direnç gibi özellikleriyle öne çıkıyor. Dijital hak örgütleri, suç içeriklerinin kaldırılması talebinin dijital medyaya kitlesel gözetim getirilmesi gerekçesi olamayacağını savunuyor.

Rusya Federasyonu Mali Gözlem Servisi (Rosfinmonitoring), dijital haberleşme uygulaması Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'u 30 Temmuz'da "teröristler ve aşırılıkçılar" listesine ekledi. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) de Durov hakkında "terör faaliyetlerini kolaylaştırma" suçlamasıyla uluslararası arama kararı çıkarıldığını açıkladı.

Rusya'nın kulbu Ukrayna savaşı

FSB, Telegram'ın Ukrayna istihbaratıyla bağlantılı olduğu ileri sürülen bazı kanallar, gruplar ve botların sabotaj ve saldırıları için kullanıldığını; şirketin bunları engellemekte yetersiz kaldığını savunuyor. Durov ise X hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya beni Telegram'da kitlesel gözetim ve sansür taleplerini reddettiğim için terörist ilan etti" diyerek suçlamaların siyasi olduğunu öne sürdü.

Durov dosyası yalnızca Rusya'yı ilgilendiren bir hukuk tartışması değil. Son yıllarda Fransa'dan Brezilya'ya, Hindistan'dan Avustralya'ya kadar Telegram'ın içerik politikalarını hedef alan birçok ülke, suç örgütleri ve aşırılık yanlısı grupların platformu kullanmasını gerekçe göstererek Telegram üzerinde baskı kurdu. Buna karşılık Telegram, yüz milyonlarca kullanıcısı adına ifade ve haberleşme özgürlüğünü koruduğunu savunuyor.

Telegram'ın diğer platformlardan farkı ne?

Telegram çoğu zaman WhatsApp'la aynı kategoriye konulsa da aslında farklı bir model üzerine kurulu. WhatsApp öncelikle kişiler arasındaki özel haberleşmeye odaklanırken, yaygın olarak kullanılan bir başka uygulama X, kamusal bir paylaşım ağı olarak çalışıyor. Telegram ise bu iki yapıyı bir araya getiriyor. Kullanıcılar hem özel olarak mesajlaşabiliyor hem de milyonlarca kişiye ulaşabilen yayın kanalları kurabiliyor, binlerce üyeli gruplar oluşturabiliyor, otomatik botlar kullanabiliyor ve büyük dosyaları depolayabiliyor.

Aylık kullanılma sayısı 1 milyar

Bu nedenle Telegram yalnızca bir mesajlaşma uygulaması değil; haber akışının, siyasal kampanyaların, sivil toplum çalışmalarının ve kriz dönemlerinde bilgi paylaşımının yürütüldüğü küresel bir iletişim altyapısı haline gelmiş durumda. Bugün aylık kullanıcı sayısı 1 milyarı aşan platform özellikle Rusya, Ukrayna, İran, Orta Asya ve Doğu Avrupa'da dijital kamusal alanın en etkili araçlarından biri olarak görülüyor.

Neden sürekli "terör" tartışmalarının konusu?

Telegram'ın terör örgütleriyle birlikte anılması çoğu zaman kendi içeriği ve politikasının ötesine geçiyor ve yanlış anlaşılıyor. Sorun, platformun yalnızca suç örgütleri tarafından kullanılması değil; çok geniş kitlelere ulaşabilen açık kanallar, anonim hesaplar ve otomatik botlar sayesinde uygulama üzerinden propaganda, eleman devşirme ve bağış toplama faaliyetlerinin çok daha verimli yürütülebilmesi.

Ancak aynı özellikler gazeteciler, insan hakları savunucuları, muhalif siyasetçiler, sürgünler ve savaş bölgelerinde çalışan siviller için de hayati önem taşıyor. Sansürün yoğun olduğu ülkelerde bağımsız haber kanallarının önemli bir bölümü okuyucularına Telegram üzerinden ulaşıyor. Deprem, savaş ve kitlesel protestolar gibi olağanüstü olayların meydana geldiği dönemlerde resmi açıklamalardan önce ilk bilgiler çoğu zaman yine bu platform üzerinden yayılıyor.

Bu nedenle Telegram'ın karşı karşıya olduğu tartışma teknik olmaktan çok siyasal nitelikte. Devletler, suç örgütlerinin kullandığı içeriklerin kaldırılmasını isterken, dijital hak savunucuları aynı gerekçeyle tüm kullanıcıların iletişiminin gözetim altına alınmasına karşı çıkıyor.

Telegram gerçekten daha güvenli mi?

Telegram'ın "en güvenli mesajlaşma uygulaması" olduğu yönündeki yaygın kanı tam olarak doğru değil. Uygulama mesela WhatsApp'tan farklı olarak, normal sohbetleri, varsayılan olarak uçtan uca şifrelenmiyor; bu koruma yalnızca ayrıca başlatılan "Gizli Sohbet" özelliğinde sağlanıyor. WhatsApp'ta bireysel mesajlar varsayılan olarak uçtan uca şifrelenirken, güvenlik uzmanları en yüksek mahremiyet düzeyi açısından Telegram'ı değil, genellikle Signal'i öne çıkarıyor.

Buna rağmen Telegram'ın önemli avantajları var. Telefon numarasını gizleyebilmesi, aynı hesabın çok sayıda cihazda kullanılabilmesi, büyük dosya paylaşımı, güçlü kanal sistemi ve hükümetlerin içerik teslimi taleplerine uzun süre direnmesi, platformu özellikle baskıcı rejimlerde çalışan gazeteciler ve hak savunucuları için cazip kılıyor.

Dijital özgürlük tartışmasının yeni cephesi

Rusya'nın Durov'u "terörist" listesine alması, Telegram'ın bütün eleştirilerden bağışık olduğu anlamına gelmiyor. Haberleşme uygulamalarında şiddet çağrılarının ve terör propagandasının yer alması, ve uygulamaların suç ağlarının platformu olarak kullanılması karşısında şirketlerin etkili önlemler alması bekleniyor. Nitekim Telegram da son dönemde çok sayıda terör bağlantılı kanal ve grubu kapattığını açıklıyor.

Ancak dijital hak örgütleri, belirli suç içeriklerinin kaldırılması ile milyonlarca insanın özel haberleşmesini sürekli gözetim altına alacak sistemlerin kurulmasının aynı şey olmadığına dikkat çekiyor. Onlara göre hukuk, suç işlendiğinden şüphe edilen kişileri hedef almalı; kitlesel gözetim mekanizmalarıyla bütün toplumun haberleşmesini denetlenebilir hale getirmemeli.

(AEK)