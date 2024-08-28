Telegram kurucusu Durov, Fransa’ya Macron’un davetiyle geldiğini söyledi

Fransa’da gözaltında tutulan Telegram’ın kurucusu ve yöneticisi Pavel Durov, polisteki sorgusunda Fransa’ya kendisini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un çağırdığını anlattı.

Le Canard Chainé'nin haberine göre, Macron, Pavel’i akşam yemeğine davet etti. Pavel bu yemeğe katılmak için gittiği Paris’te gözaltına alındı.

Haberde, Cumhurbaşkanlığının bu iddiayı resmen yalanladığı ifade edildi.

Macron: Siyasi bir hamle değil

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron X hesabından yaptığı açıklamada, Durov’un gözaltına alınmasının siyasi bir hamleden ziyade devam eden adli soruşturmanın bir parçası olduğunu söyledi.

Macron, Fransa'nın ifade ve iletişim özgürlüğüne derinden bağlı olduğunu belirtirken “bu özgürlüklerin hem sosyal medyada hem de gerçek hayatta yasal bir çerçeve içinde korunduğunu” ifade etti.

Lavrov: İlişkiler en düşük noktada

Reuters’ın haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, dün yaptığı açıklamada, Pavel Durov'un gözaltına alınmasıyla, Moskova ile Paris arasındaki aylardır kötüleşen ilişkilerin en düşük noktasına ulaştığını söyledi.

Lavrov, “Durov, açıkça birilerinin tavsiyesi üzerine gözaltına alındı ve Telegram'ın şifreleme kodlarına erişilmesi amacıyla korkunç bir cezayla tehdit edildi” dedi.

Fransız yetkililer ise Rusya'yı, Paris Olimpiyatlarına yanıt olarak ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçladı. Rusya bu iddiaları yalanladı.

Rusya ve Fransa vatandaşı olan 39 yaşındaki Durov, 24 Ağustos'ta yerel saatle 20.00 civarında, Azerbaycan, Bakü’den gittiği Fransa’nın başkenti Paris'teki Bourget Havaalanı'nda özel jetinden indiği sırada gözaltına alınmıştı. Durov, çocuklara yönelik cinsel istismar, uyuşturucu kaçakçılığı ve Telegram’daki dolandırıcılık işlemlerine ilişkin suçlarla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, gözaltı süresi uzatılmıştı. Uzatılan süre yarın sona eriyor.

Pavel Durov hakkında 2013 yılında kardeşi Nikolai ile birlikte Telegram’ı kurdu. Kullanıcıların Telegram uygulamasının bağımsızlığını sevdiğini söyleyen Durov, “Ayrıca mahremiyeti ve özgürlüğü de seviyorlar, bir kişinin Telegram'a geçmesinin birçok nedeni var” demişti. Durov, Kremlin'in 22 yaşındayken kurduğu, Rusya'nın popüler sosyal medya sitesi VKontakte (VK) sosyal ağında muhalif grupları kapatma yönündeki taleplerine uymayı reddettikten sonra 2014 yılında Rusya'dan ayrıldı. Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve St. Kitts and Nevis vatandaşlığına sahip Durov'un servetinin, Forbes’e göre, yaklaşık 15,5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

(AS)