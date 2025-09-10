Telegram’ın kurucusu: Fransa’daki protestolarda Telegram kullanılmasından gurur duyuyorum

Telegram’ın kurucusu ve üst yöneticisi Pavel Durov, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa’da düzenlenen protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ülkedeki siyasi yönetimin yurttaşları sekiz yıldır ihmal ettiğini belirten Durov, “İnsanlar boş halkla ilişkiler ve yapmacık konuşmalardan bıktı ve karşı saldırıya geçtiler. Telegram’ın, Macron’un başarısız politikalarına karşı Fransa'daki protestolarda bir araç olmasından gurur duyuyorum,” dedi.
Proud that Telegram is a tool for protests in France against Macron’s failed policies. After 8 years of neglect, people are done with empty PR and posturing - and they’re striking back.— Pavel Durov (@durov) September 9, 2025
Fransa’da Ağustos 2024’te gözaltına alınan Durov, 96 saatlik gözaltı süresinin ardından çıkarıldığı mahkemece 5 milyon euro kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Durov, Fransa’da gözaltına alınmasının, Fransız polisinin hatası nedeniyle yaşandığını öne sürmüştü.
Ne olmuştu?
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, François Bayrou’yu 13 Aralık 2024’te başbakan olarak atadı.
Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede yeni bütçe görüşmeleri, hükümet ile muhalefet kanadı arasındaki temel anlaşmazlık konularından biriydi.
Bayrou, bazı resmî tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar euro civarında tasarruf yapılmasını içeren ve Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurdu.
Bayrou hükümeti, 8 Eylül’de yapılan oturumda güvenoyu alamayarak düştü.
Oylamada, 194 milletvekili Bayrou hükümetinden yana oy kullanırken, 364 milletvekili güvensizlik oyu verdi, 15 vekil çekimser kaldı.
Macron, dün (9 Eylül) Bayrou’nun yerine görevdeki Savunma Bakanı Sébastien Lecornu’yu atadı.
Fransa’da 2017’den bu yana cumhurbaşkanı olarak görev yapan Macron’un görev süresince 8 hükümet kurulurken, son 2 yılda ülke 4 farklı başbakan tarafından yönetildi.
Uzmanlara göre Macron, görevi Lecornu’ya vererek, aynı ekonomik politikayı sürdürme eğilimini belli ederken Meclis çoğunluğunu sağlamakta geçtiğimiz dönem desteğini aradığı Sosyalist Parti’den uzaklaşarak Marine Le Pen’in aşırı sağcı Ulusal Birlik oylarına bağımlı hale geliyor.
Ipsos, IFOP, Harris Interactive gibi kurumlarla birlikte Fransa’nın önde gelen anket şirketlerinden biri olan Elabe’nin anketine göre, seçmenlerin, yüzde 75’i Bayrou hükümetinin düşürülmesini olumlu karşılarken, yüzde 60’ı da Macron’un istifasını istiyor. Birçok kaynak, bu atamanın halkın derin memnuniyetsizliğini yansıttığını ve protestolarla birleşerek kamuoyunda tepkiye yol açtığını vurguluyor. (TY)