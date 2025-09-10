ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
Yayın Tarihi: 10 Eylül 2025 11:35
 ~ Son Güncelleme: 10 Eylül 2025 11:37
2 dk Okuma

Telegram’ın kurucusu: Fransa’daki protestolarda Telegram kullanılmasından gurur duyuyorum

Fransa’da geçen sene gözaltına alınan Pavel Durov, 96 saatlik gözaltı süresinin ardından çıkarıldığı mahkemece 5 milyon euro kefalet ile serbest bırakılmıştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

François Bayrou hükümetinden sonraki kutlamalardan bir kare, Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Telegram’ın kurucusu ve üst yöneticisi Pavel Durov, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa’da düzenlenen protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkedeki siyasi yönetimin yurttaşları sekiz yıldır ihmal ettiğini belirten Durov, “İnsanlar boş halkla ilişkiler ve yapmacık konuşmalardan bıktı ve karşı saldırıya geçtiler. Telegram’ın, Macron’un başarısız politikalarına karşı Fransa'daki protestolarda bir araç olmasından gurur duyuyorum,” dedi.

Fransa’daki protestoların ilk çağrılari, Telegram grupları ve yerel inisiyatifler üzerinden yapıldı. Çağrının tam olarak hangi Telegram grubundan çıktığı bilinmese de, “Les Essentiels” (Hayati Olanlar/Temel Olanlar) isimli kolektif öne çıkıyor. Çağrının yapıldığı Telegram gruplarının çoğu, 500-1000 üyeli yerel gruplardan oluşuyor ve merkezi bir kanal bulunmuyor. Her yerel örgütlenme, merkeze bağlı kalmadan kendi grubuyla hareket ediyor. “Les Essentiels” grubunun Telegram üye sayısı ise yaklaşık 800.

Fransa’da Ağustos 2024’te gözaltına alınan Durov, 96 saatlik gözaltı süresinin ardından çıkarıldığı mahkemece 5 milyon euro kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Durov, Fransa’da gözaltına alınmasının, Fransız polisinin hatası nedeniyle yaşandığını öne sürmüştü.

Ne olmuştu?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, François Bayrou’yu 13 Aralık 2024’te başbakan olarak atadı.

Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede yeni bütçe görüşmeleri, hükümet ile muhalefet kanadı arasındaki temel anlaşmazlık konularından biriydi.

Bayrou, bazı resmî tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar euro civarında tasarruf yapılmasını içeren ve Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurdu.

Bayrou hükümeti, 8 Eylül’de yapılan oturumda güvenoyu alamayarak düştü.

Oylamada, 194 milletvekili Bayrou hükümetinden yana oy kullanırken, 364 milletvekili güvensizlik oyu verdi, 15 vekil çekimser kaldı.

Macron, dün (9 Eylül) Bayrou’nun yerine görevdeki Savunma Bakanı Sébastien Lecornu’yu atadı.

Fransa’da 2017’den bu yana cumhurbaşkanı olarak görev yapan Macron’un görev süresince 8 hükümet kurulurken, son 2 yılda ülke 4 farklı başbakan tarafından yönetildi.

Uzmanlara göre Macron, görevi Lecornu’ya vererek, aynı ekonomik politikayı sürdürme eğilimini belli ederken Meclis çoğunluğunu sağlamakta geçtiğimiz dönem desteğini aradığı Sosyalist Parti’den uzaklaşarak Marine Le Pen’in aşırı sağcı Ulusal Birlik oylarına bağımlı hale geliyor.

Ipsos, IFOP, Harris Interactive gibi kurumlarla birlikte Fransa’nın önde gelen anket şirketlerinden biri olan Elabe’nin anketine göre, seçmenlerin, yüzde 75’i Bayrou hükümetinin düşürülmesini olumlu karşılarken, yüzde 60’ı da Macron’un istifasını istiyor. Birçok kaynak, bu atamanın halkın derin memnuniyetsizliğini yansıttığını ve protestolarla birleşerek kamuoyunda tepkiye yol açtığını vurguluyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
pavel durov telegram Emmanuel Macron François Bayrou Fransa Her Şeyi Durduralım Fransa'daki protestolar
bu haberin uzantıları
Fransa’da yeni bir halk hareketi mi başlıyor?
Bugün 08:58
/yazi/fransada-yeni-bir-halk-hareketi-mi-basliyor-311340
