Telegram’ın kurucusu: Fransa’daki protestolarda Telegram kullanılmasından gurur duyuyorum

Telegram’ın kurucusu ve üst yöneticisi Pavel Durov, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa’da düzenlenen protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkedeki siyasi yönetimin yurttaşları sekiz yıldır ihmal ettiğini belirten Durov, “İnsanlar boş halkla ilişkiler ve yapmacık konuşmalardan bıktı ve karşı saldırıya geçtiler. Telegram’ın, Macron’un başarısız politikalarına karşı Fransa'daki protestolarda bir araç olmasından gurur duyuyorum,” dedi.

Proud that Telegram is a tool for protests in France against Macron’s failed policies. After 8 years of neglect, people are done with empty PR and posturing - and they’re striking back. — Pavel Durov (@durov) September 9, 2025

Fransa’daki protestoların ilk çağrılari, Telegram grupları ve yerel inisiyatifler üzerinden yapıldı. Çağrının tam olarak hangi Telegram grubundan çıktığı bilinmese de, “Les Essentiels” (Hayati Olanlar/Temel Olanlar) isimli kolektif öne çıkıyor. Çağrının yapıldığı Telegram gruplarının çoğu, 500-1000 üyeli yerel gruplardan oluşuyor ve merkezi bir kanal bulunmuyor. Her yerel örgütlenme, merkeze bağlı kalmadan kendi grubuyla hareket ediyor. “Les Essentiels” grubunun Telegram üye sayısı ise yaklaşık 800.

Fransa’da Ağustos 2024’te gözaltına alınan Durov, 96 saatlik gözaltı süresinin ardından çıkarıldığı mahkemece 5 milyon euro kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Durov, Fransa’da gözaltına alınmasının, Fransız polisinin hatası nedeniyle yaşandığını öne sürmüştü.