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DÜNYA
Yayın Tarihi: 20 Ekim 2024 13:30
 ~ Son Güncelleme: 20 Ekim 2024 13:36
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İsrail'in İran'a saldırı planları Telegram'a sızdırıldı iddiası

The Jerusalem Post Gazetesi'ne konuşan ismi açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkili, “İsrail savunma teşkilatı sızıntının farkında ve bunu çok ciddiye alıyor” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail'in İran'a saldırı planları Telegram'a sızdırıldı iddiası
*İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırıları gerçekleştirmişti. (Fotoğraf: AA)

İran’la bağlantılı Telegram hesabından yapılan paylaşımda “ABD istihbaratından bir kaynak, İsrail’in İran’a kapsamlı bir saldırı için yaptığı hazırlıkları detaylandıran 15-16 Ekim tarihli, Ulusal Jeo-uzamsal-İstihbarat Ajansı’na ait son derece hassas ve çok gizli ABD istihbarat belgesini bizimle paylaştı” denildi.

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Anadolu Ajansı’nın haberine göre, sızdırılma iddiaları tartışmalara yol açarken belgelerde İsrail Hava Kuvvetleri’nin üslerinde son zamanlarda gerçekleştirilen ve İran’a saldırı amaçlı olduğu değerlendirilen bazı saldırı planları ve mühimmat ikmali gibi stratejilerinin detaylı olarak anlatıldığı belirtiliyor.

Söz konusu belgelerin, ayrıca, İsrail ordusunun bu hafta İran'a saldırı hazırlıkları kapsamında savaş uçakları, insansız hava araçları ve karadan havaya füzelerle tatbikat yaptığına işaret ettiği kaydediliyor.

“İsrail savunma teşkilatı sızıntının farkında”

Konuya dair The Jerusalem Post Gazetesi'ne konuşan ismi açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkili ise “İsrail savunma teşkilatı sızıntının farkında ve bunu çok ciddiye alıyor” dedi.

Öte yandan, CNN’in haberine göre, Amerikalı yetkililerin ise olayı ‘son derece ciddi’ olarak nitelendirmekle birlikte sızıntının İsrail’in planlarını etkilemeyeceği düşüncesinde olduğu ifade ediliyor.

ABD eski Savunma Bakan Yardımcısı ve emekli CIA görevlisi Mick Mulroy de söz konusu sızdırılma iddialarının ABD ile İsrail arasındaki gelecekte güven sorununa yol açabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Soruşturma açıldı

İsmi açıklanmayan ABD’li yetkililer yaptıkları açıklamada, ABD istihbaratından belgelerin sızdırıldığına dair iddianın soruşturulduğunu ifade etti.

Yetkililer, belgelerin kim tarafından ele geçirilmiş olabileceği, istihbarat mensubu biri aracılığıyla mı yoksa ‘hack’ gibi farklı bir yöntemle mi sızdırıldığı, başka bilgilerin sızdırılıp sızdırılmadığı gibi konuların da araştırıldığını kaydetti.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
abd istihbaratı İsrail İran misilleme saldırısı pentagon
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