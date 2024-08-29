Telegram'ın kurucusu Durov serbest bırakıldı

Fransa'da 24 Ağustos'ta gözaltına alınan, mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve CEO’su Pavel Durov adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Dün akşam hakim karşısına çıkarılan Durov’a “otoritelere bilgi vermeyi reddetmenin” de arasında bulunduğu suçlamalar yöneltildi.

Paris Savcılığı, hakkında 12 farklı suçlama bulunan Durov’un 96 saatlik gözaltı süresinin ardından çıkarıldığı mahkemece 5 milyon avro kefalet ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığını, tutuksuz yargılanacağını ve kendisine Fransa'dan çıkış yasağı getirildiğini açıkladı.

Rusya ve Fransa vatandaşı olan 39 yaşındaki Durov, 24 Ağustos'ta yerel saatle 20.00 civarında, Azerbaycan, Bakü’den gittiği Fransa’nın başkenti Paris'teki Bourget Havaalanı'nda özel jetinden indiği sırada gözaltına alınmıştı.

12 suçlamayla soruşturuluyor

Savcı Laure Beccuau, Durov hakkındaki suçlamalar arasında, yasa dışı işlemler, çocuk cinsel istismarı, dolandırıcılık ve otoritelere bilgi vermeyi reddetme gibi suçlar olduğunu açıklamıştı.​​​​​​​

Fotoğraf: AA

Beccuau, Durov'un, Organize Suçlarla Mücadele polislerince yapılan ön soruşturmanın ardından 8 Temmuz'da açılan "X" soruşturmasının bir parçası olarak gözaltına alındığını ve Durov hakkında 12 ayrı suçla ilgili araştırma yapıldığını söylemişti.

Pavel Durov hakkında 2013 yılında kardeşi Nikolai ile birlikte Telegram’ı kurdu. Kullanıcıların Telegram uygulamasının bağımsızlığını sevdiğini söyleyen Durov, “Ayrıca mahremiyeti ve özgürlüğü de seviyorlar, bir kişinin Telegram'a geçmesinin birçok nedeni var” demişti. Durov, Kremlin'in 22 yaşındayken kurduğu, Rusya'nın popüler sosyal medya sitesi VKontakte (VK) sosyal ağında muhalif grupları kapatma yönündeki taleplerine uymayı reddettikten sonra 2014 yılında Rusya'dan ayrıldı. Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve St. Kitts and Nevis vatandaşlığına sahip Durov'un servetinin, Forbes’e göre, yaklaşık 15,5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

(AS)