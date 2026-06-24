Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Emel Memiş gözaltına alındı

Ankara’da NATO Zirvesi öncesinde kent genelinde ilan edilen eylem yasağının ardından düzenlenen operasyonlarda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Emel Memiş’in de gözaltına alındığı öğrenildi.

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Ankara’da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 209 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturmalar kapsamında 241 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini, bu kişilerden 209’unun yakalandığını açıkladı. Başsavcılık ayrıca gözaltındaki kişiler hakkında 24 saat süreyle avukat görüş kısıtlaması uygulandığını açıkladı.

Operasyonlar, kentte NATO Zirvesi öncesinde alınan eylem yasağının ardından yapıldı.

"Sevgili hocamızı serbest bırakın"

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği MEmiş’in gözaltına alınmasına dair şöyle tepki gösterdi:

“Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi ve aynı zamanda derneğimiz yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Emel Memiş 23.06.2026’da gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınmıştır.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan kişilerin dosyalarına kısıtlama getirilmiş, avukatlarına erişimleri engellenmiş, yakınlarına uzun süre nereye götürüldükleri konusunda bilgi verilmemiştir. Bu, adil yargılanma hakkının ayrılmaz bir parçası olan savunma hakkını fiilen etkisiz hale getirmektedir. Hukukun üstünlüğünün gereği olarak, soruşturma süreçleri şeffaf, denetlenebilir ve temel haklara saygılı biçimde yürütülmeli; tüm işlemler evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmelidir.

Sevgili hocamız, dostumuz, çalışma arkadaşımız Emel Memiş Türkiye’de demokrasi ve toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele eden saygıdeğer bir akademisyendir. Hiçbir yasadışı örgüt ile ilişkilendirilemeyecek bir arkadaşımızdır. Bilimsel faaliyetlerin, kadın hakları savunuculuğunun ve demokratik düşünce üretiminin kriminalize edilmesine yol açabilecek uygulamalardan kaçınılmalı; kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile savunma hakkına tam güvence sağlanmalıdır. Emel Memiş ve haksız bir biçimde gözaltına alınan herkes derhal serbest bırakılmalıdır.”

Ankara Üniversitesi Sosyalist Düşünce Topluluğu X’te şu paylaşımı yaptı:

“Hukuksuz ve gayrimeşru uygulamalarla gözaltına alınan Doç. Dr. Emel Memiş hocamız ve yurttaşlarımızın yanındayız. NATO'ya karşı çıkmak suç değil, görevdir. Emperyalistler, işbirlikçiler, geldikleri gibi gidecekler!”

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(EMK)