ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 13.04.2026 12:58 13 Nisan 2026 12:58
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.04.2026 13:05 13 Nisan 2026 13:05
Okuma Okuma:  2 dakika

AİHM, Ekrem İmamoğlu davasında Türkiye’den savunma istedi

AİHM, Türkiye’ye Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun “makul şüpheye” dayanıp dayanmadığını, tutukluluğun siyasi amaç taşıyıp taşımadığını ve İmamoğlu’nun seçim sürecine katılımının engellenip engellenmediğini sordu.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

Görseli Büyüt
AİHM, Ekrem İmamoğlu davasında Türkiye'den savunma istedi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), İstanbul Büyükşehir Belediyesinin görevden alınan başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun başvurusunda Türkiye’den savunma istedi.

Ayrıca, hükümetten İmamoğlu’yla ilgili soruşturma dosyasının ilgili bölümleri ile ceza dosyasındaki tüm belgelerin bir örneğini talep etti.

İmamoğlu, “suç örgütü kurma ve yönetme”, “rüşvet alma”, “kamu ihalelerine müdahale” ve “kişisel verileri hukuka aykırı elde etme” suçlamalarıyla Mart 2025’ten bu yana Silivri’deki Marmara cezaevinde tutuklu bulunuyor.

Tutukluluğunu 13 Mayıs 2025’te Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıyan İmamoğlu buradan bir sonuç alamadı. Dosyası görüşülmeyi beklerken Kasım 2025’te AİHM’ne gitti.

AİHM de 23 Mart 2026’da başvuruyu gündemine aldı ve 13 Nisan’da Türkiye’den savunma istedi. Bu kapsamda hükümete altı soru yöneltti. Sorular tutuklamaya gerekçe gösterilen hukuki temelden, olası siyasi motivasyonlara ve seçilme hakkı ile demokratik katılımın kısıtlanıp kısıtlanmadığına ilişkin geniş bir çerçeve içeriyor.

Yüksek Mahkeme, ilk olarak İmamoğlu’nun etkili iç hukuk yollarını tüketip tüketmediğine yönelik soru yöneltti. Ardından da tutuklamanın “makul suç şüphesi”ne dayanıp dayanmadığını; eldeki delillerin tarafsız bir gözlemciyi suç işlendiğine ikna etmeye yeterli olup olmadığını sorguladı.

Mahkeme ayrıca, tutukluluğun devamına ilişkin kararların ilgili ve yeterli gerekçeler içerip içermediğini, tutukluluğun süresinin makul olup olmadığını ve dosyaya erişim kısıtlamasının etkili itiraz hakkını engelleyip engellemediğini de sorular arasına aldı.

Sorulardan dördü AİHM'in tüm tutuklama başvurularında yönelttiği sorular. Ancak beşinci ve altıncı sorular ilk kez İmamoğlu’nun başvurusunda soruldu. İki soru tutuklamanın siyasi saiklerle yapılıp yapılmadığını ve bu iddianın İmamoğlu’nun doğrudan cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylığını hedef alıp almadığını kapsıyor.

Yüksek Mahkemenin dosya kapsamında Türkiye’den savunma istemesi AİHM’nin başvuruyu kabul edilebilir bulduğu ya da ihlal kararı verdiği anlamına gelmiyor. Bu aşama, mahkemenin devletten savunma ve ek bilgi istediği usuli bir ara aşama. Başvurunun esası hakkında karar daha sonra verilecek.

Bu süre genellikle birkaç ayı buluyor. Ancak AİHM’nin bu dosyada verdiği ‘öncelikli inceleme’ kararı bu süreyi 6 haftaya kadar indirebilir.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu AİHM İBB Davası
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git