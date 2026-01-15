Ekrem İmamoğlu: "Diplomamı değil, hukuki güveni savunuyorum"

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaliyle ilgili dava Silivri’de görüldü. Kararın yazılı olarak 15 gün içinde açıklanması bekleniyor.

Duruşma, İstanbul 5. İdare Mahkemesince Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu mahkeme salonunda görüldü. CHP lideri Özgür Özel saat 11.20 civarında salona giriş yaptı. Kısa süre sonra Ekrem İmamoğlu da salona getirildi ve alkışlarla karşılandı. Duruşma saat 11.40’ta resmen başladı.

İmamoğlu, diplomasını savunmak için değil, bir gencin devletine güvenerek kurduğu hayatın geriye doğru sökülmeye çalışıldığını göstermek için duruşmada bulunduğunu söyledi.

“Başvuru dosyam eksiksizdir”

Halk TV muhabiri Gamze Altunay’ın aktardığına göre, İmamoğlu beyanlarında sert ifadeler kullandı ve davanın yalnızca kişisel bir dava olmadığını vurguladı. İmamoğlu, “Bu dava bir ilke davasıdır. Verilecek karar yalnızca beni değil, Türkiye’de hukuki güveni ilgilendirir” dedi.

“Bu bir denetim değil, ağır bir siyasi talimatın alarm hâlidir”

İmamoğlu, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın “Siyasette erken öten horozun başını keserler” sözlerine atıf yaparak, diploma sürecinin siyasi saiklerle yürütüldüğünü savundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Üniversitesi’ne gönderdiği yazıyı hatırlatan İmamoğlu, bu yazının bir denetim ya da uyarı değil, açık bir tehdit niteliği taşıdığını söyledi.

“Bu yazı, ‘Bu kişi Cumhurbaşkanı adayı olabilir, acele edin’ demektir” diyen İmamoğlu, lisans diplomasının anayasal olarak yalnızca cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli olduğunu vurguladı. “Ortada bir seçim yokken, YSK’nın özellikle parantez içinde anılması tesadüf değildir” ifadelerini kullandı.

“Anamın ak sütü kadar helal bir diplomam var”

Savunmasında diplomasını kürsüden gösteren İmamoğlu, belgenin İstanbul Üniversitesi tarafından araştırılarak, incelenerek ve resmen verildiğini belirtti. Diplomanın 35 yıl boyunca devletin tüm kurumlarında geçerli kabul edildiğini hatırlatan İmamoğlu, iptal kararının cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmesinin ardından gelmesine dikkat çekti.

“35 yıl susan idare, neden tam da bu açıklamadan sonra harekete geçti?” diye soran İmamoğlu, “Bu bir yorum değil, takvimle sabit bir olgudur” dedi.

Mahkeme başkanıyla tartışma, salondan sloganlar

İmamoğlu’nun son sözleri sırasında mahkeme başkanıyla kısa süreli bir tartışma yaşandı. Hakimin “beyanlarını kendisine bakarak yapması” yönündeki uyarısına İmamoğlu, “Herkese anlatabilirim” diyerek yanıt verdi. Tartışmanın ardından savunmasına devam eden İmamoğlu’nun konuşması sırasında dışarıdan atılan “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” sloganları duruşma salonundan da duyuldu.

“Bu dava, hukuk devleti var mı yok mu sorusunun cevabıdır”

İmamoğlu, kararın ne olursa olsun tarihe geçeceğini belirterek, “Bu dava, Türkiye’de hâlâ bir hukuk devleti var mı yok mu sorusunun yargılandığı davadır” dedi. İstanbul Üniversitesi’nin de bu süreçte zarar gördüğünü savunan İmamoğlu, “Ülkemize ve İstanbul Üniversitesi’ne yazıktır” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bir saat süren beyanların ardından avukatlar savunmalarını yaptı. Mahkeme, duruşmayı sonlandırarak kararın 15 gün içinde yazılı olarak açıklanacağını bildirdi.

Sezgin Tanrıkulu'dan açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, Ekrem İmamoğlu’nun iptal edilen diplomasına ilişkin davanın duruşması ile ilgili Silivri Kampüsü içerisinde bulunan duruşma salonu önünde açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun açıklaması şöyle:



"İstanbul’da, Silivri Kampüsü içerisinde bulunan duruşma salonundayız. Bugün, Ekrem İmamoğlu’nun iptal edilen diplomasına ilişkin davanın duruşması yapılıyor.



Duruşma, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından Silivri Kampüsü içindeki “4 No’lu” duruşma salonunda gerçekleştiriliyor.



Bu salonların idaresi İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na ait. Buna rağmen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu binalar içerisindeki en küçük duruşma salonunu tahsis etmiş durumda. Bu tercihin kötü niyetli ve art niyetli olduğu açıktır; ancak bu kısmı bir kenara bırakarak duruşmanın kendisine odaklanmak istiyorum.



Duruşma başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, yaklaşık bir saattir diplomasının iptaline ilişkin süreçle bağlantılı tüm gelişmeleri ve belgeleri mahkeme huzurunda ayrıntılı biçimde anlatıyor.



Bilindiği üzere, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 17 ve 18’inci maddeleri uyarınca idare mahkemelerinde duruşma istisnadır. Taraflardan birinin talebi üzerine ve dosya tekemmül etmişse, mahkeme duruşma yapılmasına karar verir ve duruşma açılır. İdari yargılamada duruşma sırasında tutanak tutulmaz; mahkeme başkanı daha sonra bir duruşma tutanağı düzenler. Şu anda içeride bu usule uygun şekilde işlemler sürdürülmektedir.



Ekrem İmamoğlu’nun beyanlarının ardından, davacı ve davalı avukatları iki kez söz alacak ve sonrasında duruşma kapatılacaktır. Yine İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 17’nci maddesine göre, mahkeme başka bir araştırma yapılmasına gerek görmezse, duruşmanın ardından en geç 15 gün içinde kararını açıklamak zorundadır.



Ancak bu işlem; hukuka aykırı idari işlemlerde istikrar, hukuk devleti ilkesi, öngörülebilirlik, müktesep hak ve idare hukukunun bilinen tüm temel ilkelerine aykırıdır. Bu konuda Danıştay’ın ve yerleşmiş yargı içtihatlarının son derece açık olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla bu işlemin hangi gerekçelerle yapıldığını bugün artık bütün Türkiye bilmektedir.



Duruşma henüz devam ediyor. Gelişmeler hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla bu ara paylaşımı yapıyorum. İstanbul Silivri’den herkese selam ve sevgiler."

Duruşma öncesi gerginlik

Duruşma salonuna alımlar kapatılınca, duruşmayı takip etmek isteyenler ile jandarma arasında arbede yaşandı. CHP Ankara Milletvekili Sibel Suiçmez ve İstanbul Milletvekili Ali Gökçek olaya tepki gösterdi.

Mahkeme, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi salonlarının yetersiz olması, mikrofon sisteminin uygun şekilde kurulamayışı ve tutuklu davacının bekleyebileceği alan eksikliği nedeniyle duruşmayı Silivri’de yapma kararı almıştı.

Diploma 31 yıl sonra iptal edilmişti

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, 18 Mart 2025’te İmamoğlu dahil 28 kişinin lisans diplomasını iptal etti. İptal kararının ertesi günü, 19 Mart 2025’te İmamoğlu İstanbul’daki evinde gözaltına alındı ve tutuklandı.

İmamoğlu’nun mezuniyetine ilişkin açılan davada, yatay geçiş işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla diplomanın “yokluk” ve “açık hata” gerekçesiyle iptali talep edildi. Mahkeme heyeti Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun atama kararları doğrultusunda değiştirildi.

(EMK)