HABER
YT: Yayın Tarihi: 06.03.2026 15:19 6 Mart 2026 15:19
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.03.2026 15:21 6 Mart 2026 15:21
Okuma Okuma:  2 dakika

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ:

"İmamoğlu ve 400’den fazla kişi hakkındaki siyasi güdümlü dava ciddi adil yargılama kaygılarına yol açıyor"

Duruşma 9 Mart’ta, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı İnfaz Kurumu’nda (Silivri Cezaevi) görülecek. Uluslararası Af Örgütü sözcüleri duruşmayı izleyecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

"İmamoğlu ve 400’den fazla kişi hakkındaki siyasi güdümlü dava ciddi adil yargılama kaygılarına yol açıyor"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile diğer 406 kişi hakkında rüşvet ve irtikap gibi çeşitli suçlardan açılan davanın ilk duruşması öncesinde bir açıklama yayımlayan Uluslararası Af Örgütü Avrupa Bölgesel Direktör Vekili Dinushika Dissanayake, şunları kaydetti:

“Neredeyse bir yıldır tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, yaklaşık 4 bin sayfalık iddianamede yer verilen ve mahkûm edilirse en az 2 bin 300 yıl gibi akıl dışı bir hapis cezası alacağı 142 suçtan oluşan absürt bir dizi suçlamayla sanık kürsüsüne çıkacak. Neredeyse tamamen gizli tanık ifadelerine dayanan bu siyasi güdümlü dava, uluslararası adil yargılama ve hukukun üstünlüğü ilkeleri açısından ciddi sorunlarla doludur. Sanıkların ve avukatlarının etkin savunma yapmalarının hemen hemen olanaksız hale getirildiği bu toplu davada yüz binlerce sayfalık kanıt sunuldu. Bu dava, hükümetin siyasi muhaliflerini sindirmeye ve ülke çapında eleştirel görüşleri susturmaya yönelik bir girişimin tüm izlerini taşımaktadır.

Bu toplu yargılama, Türkiye’de bağımsızlığı artık neredeyse tamamen ortadan kaldırılmış adalet sisteminin kaygı verici bir şekilde araçsallaştırılmasının en uç örneğidir. Türkiye yetkilileri bu büyük adaletsizliğe son vermeli, hukukun üstünlüğüne bağlı kalmalı ve ülkedeki herkesin insan haklarını korumalıdır.”

Arka Plan

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin seçilmiş başkanıdır ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayıdır.

İmamoğlu, suç örgütü yönetmek, rüşvet, yolsuzluk, kapa para aklama, irtikap ve ihaleye fesat karıştırmak dahil çeşitli suçlamalarla yargılanıyor. Suçlu bulunması halinde 2 bin 352 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Davada yargılanan diğer 406 kişinin birçoğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından oluşuyor ve aralarında 105 kişi tutuklu, 170 kişi ise adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Ekrem İmamoğlu, casusluk soruşturması da dahil başka davalarla da karşı karşıya. Casusluk soruşturmasına ilişkin dava 11 Mayıs’ta başlayacak ve 20 yıla kadar hapis cezası öngören suçlamalar içeriyor.

Duruşma 9 Mart’ta, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı İnfaz Kurumu’nda (Silivri Cezaevi) görülecek. Uluslararası Af Örgütü sözcüleri duruşmayı izleyecek.

ekrem imamoğlu Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak ekrem imamoğluna soruşturma Uluslararası Af Örgütü
ilgili haberler
DİPLOMA DAVASI
Ekrem İmamoğlu: Bu bir yargı skandalı, iddianame utanç verici
16 Şubat 2026
/haber/ekrem-imamoglu-bu-bir-yargi-skandali-iddianame-utanc-verici-316750
Ekrem İmamoğlu: "Diplomamı değil, hukuki güveni savunuyorum"
15 Ocak 2026
/haber/ekrem-imamoglu-diplomami-degil-hukuki-guveni-savunuyorum-315634
Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasının yeri değiştirildi
6 Ocak 2026
/haber/ekrem-imamoglunun-diploma-davasinin-yeri-degistirildi-315298
Ekrem İmamoğlu'ndan AKP’ye Venezuela eleştirisi: İlkesiz politikalar Türkiye’nin itibarını zedeliyor
4 Ocak 2026
/haber/ekrem-imamoglu-ndan-akpye-venezuela-elestirisi-ilkesiz-politikalar-turkiyenin-itibarini-zedeliyor-315221
AİHM, Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunu öncelikli görüşecek
26 Aralık 2025
/haber/aihm-ekrem-imamoglunun-tutuklulugunu-oncelikli-gorusecek-314961
CEZAEVİNDE 275. GÜN
Ekrem İmamoğlu: Sürecin içindeyiz, içinde kalmaya devam edeceğiz
22 Aralık 2025
/haber/ekrem-imamoglu-surecin-icindeyiz-icinde-kalmaya-devam-edecegiz-314770
Ekrem İmamoğlu: Bir TV kanalından, bir canlı yayından korktular
9 Aralık 2025
/haber/ekrem-imamoglu-bir-tv-kanalindan-bir-canli-yayindan-korktular-314339
