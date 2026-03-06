"İmamoğlu ve 400’den fazla kişi hakkındaki siyasi güdümlü dava ciddi adil yargılama kaygılarına yol açıyor"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile diğer 406 kişi hakkında rüşvet ve irtikap gibi çeşitli suçlardan açılan davanın ilk duruşması öncesinde bir açıklama yayımlayan Uluslararası Af Örgütü Avrupa Bölgesel Direktör Vekili Dinushika Dissanayake, şunları kaydetti:

“Neredeyse bir yıldır tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, yaklaşık 4 bin sayfalık iddianamede yer verilen ve mahkûm edilirse en az 2 bin 300 yıl gibi akıl dışı bir hapis cezası alacağı 142 suçtan oluşan absürt bir dizi suçlamayla sanık kürsüsüne çıkacak. Neredeyse tamamen gizli tanık ifadelerine dayanan bu siyasi güdümlü dava, uluslararası adil yargılama ve hukukun üstünlüğü ilkeleri açısından ciddi sorunlarla doludur. Sanıkların ve avukatlarının etkin savunma yapmalarının hemen hemen olanaksız hale getirildiği bu toplu davada yüz binlerce sayfalık kanıt sunuldu. Bu dava, hükümetin siyasi muhaliflerini sindirmeye ve ülke çapında eleştirel görüşleri susturmaya yönelik bir girişimin tüm izlerini taşımaktadır.

Bu toplu yargılama, Türkiye’de bağımsızlığı artık neredeyse tamamen ortadan kaldırılmış adalet sisteminin kaygı verici bir şekilde araçsallaştırılmasının en uç örneğidir. Türkiye yetkilileri bu büyük adaletsizliğe son vermeli, hukukun üstünlüğüne bağlı kalmalı ve ülkedeki herkesin insan haklarını korumalıdır.”

Arka Plan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin seçilmiş başkanıdır ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayıdır. İmamoğlu, suç örgütü yönetmek, rüşvet, yolsuzluk, kapa para aklama, irtikap ve ihaleye fesat karıştırmak dahil çeşitli suçlamalarla yargılanıyor. Suçlu bulunması halinde 2 bin 352 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Davada yargılanan diğer 406 kişinin birçoğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından oluşuyor ve aralarında 105 kişi tutuklu, 170 kişi ise adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Ekrem İmamoğlu, casusluk soruşturması da dahil başka davalarla da karşı karşıya. Casusluk soruşturmasına ilişkin dava 11 Mayıs’ta başlayacak ve 20 yıla kadar hapis cezası öngören suçlamalar içeriyor. Duruşma 9 Mart’ta, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı İnfaz Kurumu’nda (Silivri Cezaevi) görülecek. Uluslararası Af Örgütü sözcüleri duruşmayı izleyecek.

(EMK)