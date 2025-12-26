AİHM, Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunu öncelikli görüşecek

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) görevden alınan başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun dosyasını öncelikli olarak görüşme kararı verdi.

AİHM’nin kararını, İmamoğlu’nun Çorlu Karatepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan avukatı Mehmet Pehlivan duyurdu.

Pehlivan, İmamoğlu'nun tutukluluğuna ilişkin AİHM başvurusunun "öncelikli olarak inceleneceği" kararının kendilerine resmî olarak bildirildiğini açıkladı:

"Müvekkil Ekrem İmamoğlu'nun haksız tutukluluğuna ilişkin yapmış olduğumuz AİHM başvurusunun öncelikli olarak inceleneceği kararı tarafımıza resmi olarak bildirilmiştir.

AİHM'nin vermiş olduğu bu öncelikli inceleme kararı, bugüne kadar Türkiye'den yapılan başvurularda nadir olarak verilen bir karardır."

(HA)