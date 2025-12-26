ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 26.12.2025 10:27 26 Aralık 2025 10:27
 SG: Son Güncelleme: 26.12.2025 10:31 26 Aralık 2025 10:31
Okuma:  1 dakika

AİHM, Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunu öncelikli görüşecek

“Ekrem İmamoğlu'nun haksız tutukluluğuna ilişkin yapmış olduğumuz AİHM başvurusunun öncelikli olarak inceleneceği kararı tarafımıza resmi olarak bildirilmiştir.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

AİHM, Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunu öncelikli görüşecek

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) görevden alınan başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun dosyasını öncelikli olarak görüşme kararı verdi.

AİHM’nin kararını, İmamoğlu’nun Çorlu Karatepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan avukatı Mehmet Pehlivan duyurdu.

Pehlivan, İmamoğlu'nun tutukluluğuna ilişkin AİHM başvurusunun "öncelikli olarak inceleneceği" kararının kendilerine resmî olarak bildirildiğini açıkladı:

"Müvekkil Ekrem İmamoğlu'nun haksız tutukluluğuna ilişkin yapmış olduğumuz AİHM başvurusunun öncelikli olarak inceleneceği kararı tarafımıza resmi olarak bildirilmiştir.

AİHM'nin vermiş olduğu bu öncelikli inceleme kararı, bugüne kadar Türkiye'den yapılan başvurularda nadir olarak verilen bir karardır."

(HA)

İstanbul
ekrem imamoğlu AİHM Mehmet Pehlivan
ilgili haberler
bianet'in Ekrem İmamoğlu haberlerine sansür
22 Eylül 2025
/haber/bianet-in-ekrem-imamoglu-haberlerine-sansur-311776
Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu’na bir soruşturma daha
21 Mart 2025
/haber/gozaltindaki-ekrem-imamogluna-bir-sorusturma-daha-305671
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma kararı yüzüne okundu
23 Mart 2025
/haber/ekrem-imamoglu-nun-tutuklanma-karari-yuzune-okundu-305752
Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
8 Mayıs 2025
/haber/ekrem-imamoglu-nun-x-hesabina-erisim-engeli-307229
Erdoğan bayram tebriğinde CHP’yi ve Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldı
30 Mart 2025
/haber/erdogan-bayram-tebriginde-chpyi-ve-ekrem-imamoglunu-hedef-aldi-305986
Akın Gürlek davasında Ekrem İmamoğlu'na 1 yıl 7 ay hapis cezası
16 Temmuz 2025
/haber/akin-gurlek-davasinda-ekrem-imamoglu-na-1-yil-7-ay-hapis-cezasi-309504
Ekonomi yönetiminden ABD'de 'Ekrem İmamoğlu'suz yatırım toplantıları
24 Nisan 2025
/haber/ekonomi-yonetiminden-abd-de-ekrem-imamoglu-suz-yatirim-toplantilari-306750
Ekrem İmamoğlu diploma iptaline karşı dava açtı
6 Mayıs 2025
/haber/ekrem-imamoglu-diploma-iptaline-karsi-dava-acti-307168
Ekrem İmamoğlu: Artık hiç kimse mahkemelerde adalet dağıtıldığına inanmıyor
13 Nisan 2025
/haber/ekrem-imamoglu-artik-hic-kimse-mahkemelerde-adalet-dagitildigina-inanmiyor-306403
Ekrem İmamoğlu 7 ay sonra ilk kez Çağlayan'da
26 Ekim 2025
/haber/ekrem-imamoglu-7-ay-sonra-ilk-kez-caglayan-da-312918
