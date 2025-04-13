Ekrem İmamoğlu: Artık hiç kimse mahkemelerde adalet dağıtıldığına inanmıyor

CHP’nin tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bugün Özgür Özel’in Samsun’da düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine mesaj yolladı.

İmamoğlu bir iktidar yürüyüşünü başlattıklarını söylerken “Bu bir şahsın, bir partinin iktidar yürüyüşü değildir. Bu yürüyüş, bu toprakların öz evlatlarının, milletin yürüyüşüdür” dedi.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ’ın okuduğu İmamoğlu’nun mesajı şöyle:

“Samsun, millete güvenerek yola koyulmanın simgesidir. Büyük ve haklı bir dava uğruna Samsun’a adım atanlar, muhakkak başarırlar. Samsun, kendisine güveneni mahcup etmez. 1919’da mahcup etmemişti, yine etmeyecek. Milletin egemenliğini hâkim kılmak için yola çıkanlar, yine başaracak.

Bugün ülkemiz tek adamın egemenliğine dayanan bir sistemin çöküş dönemini yaşıyor. Baştan aşağı adaletsizlik üreten bir sistem bu. Gelir dağılımında adalet yok, eğitimde adalet yok, sağlıkta adalet yok, devlet imkanlarına erişimde adalet yok. Artık hiç kimse mahkemelerde adalet dağıtıldığına inanmıyor. Milletçe adaletsizliğin pençesinde hayata tutunmaya çalışıyoruz.

Bir asır önce o büyük uyanış, ‘ya istiklal ya ölüm’ diyerek başlamıştı. Biz de yola ‘ya adalet ya esaret’ diyerek çıkıyoruz. Bir asır önce dışarıya karşı verdiğimiz mücadeleyi, bu sefer içeride vermek durumundayız. Bizi umutsuzluğa, çaresizliğe esir edemeyecekler. Yoksulluğa, eşitsizliğe esir edemeyecekler. Bu bozuk düzeni değiştireceğiz ve hayatın her alanında, çarşıda pazarda, sokakta mahkemede adaleti ve vicdanı hâkim kılacağız. Başka bir ihtimal yok: Ya adalet ya esaret.

Şimdi, bir yandan meydanlarda toplanıp sözümüzle, gücümüzle kötülerin içine korku salmaya devam edeceğiz, bir yandan da bir büyük iktidar yürüyüşünü başlatacağız. Bu bir şahsın, bir partinin iktidar yürüyüşü değildir. Bu yürüyüş, bu toprakların öz evlatlarının, milletin yürüyüşüdür. Hedefimiz kardeşliğin, birliğin, eşitliğin iktidarıdır. Bizler kendimiz için değil, herkes için adalet istiyoruz.

Demokrasi ve adalet mücadelemizin bugünkü adımı milletin iradesini hiçe saymaya kalkanlara milletin imzasıyla hadlerini bildirmektir. ‘Adayımı yanımda, sandığımı önümde istiyorum’ diyen imza kampanyasıyla bu millete, bu zulmü reva görenlere karşı milletçe bir demokrasi dersi vereceğiz.

Bu ülkede adaletin iktidarını, en başta gençlerin fikriyle, gençlerin enerjisiyle kuracağız. Vakti gelmiş bir değişimin karşısında hiçbir güç duramaz. Milletin yürüyüşünü hiç kimse engelleyemez. Yeter ki biz, hedefe adım adım büyüyen bir azimle, adım adım büyüyen bir cesaretle yürüyelim. Hedefe koşarak değil, adım adım yürüyerek varacağız ama her adımımızda yeri göğü inleteceğiz, yeri göğü.

On milyonlarca vatandaşın imzasını önlerine koyduğumuzda, sandıktan da milletten de kaçamayacaklarını görecekler. Görev sizdedir. Görev Samsun’dadır. Atatürk’ün emaneti, Karadeniz’in cesur gençlerindedir. Etrafınızda, imzasını almadığınız hiç kimse kalmasın. Ev ev, dükkan dükkan, sokak sokak imza toplayın. Milletimize güler yüzün, paylaşmanın ve Türkiye sevdasının bu zor günlerde bizi nasıl birleştireceğini gösterin.

Ben de Silivri’deki hücremde, görevimin başındayım. Hücrem, sizlerin mücadelesiyle, bu yolun sonundaki güzel günlerin ışığıyla aydınlanıyor. Biliyorum, başaracağız. Hep birlikte başaracağız. Bir avuç insana karşı, 86 milyonun gücüyle, 86 milyonun kardeşliğiyle başaracağız. Hep birlikte adaletin iktidarını kuracağız. Yolumuz açık olsun. Her şey çok güzel olacak.”

(HA)