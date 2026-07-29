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YT: Yayın Tarihi: 29.07.2026 13:56 29 Temmuz 2026 13:56
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.07.2026 14:01 29 Temmuz 2026 14:01
Okuma Okuma:  3 dakika

Açık Radyo, RTÜK'ün lisans iptalini Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı

RTÜK’ün lisans iptali kararını Danıştay’ın onaması üzerine Açık Radyo, kararın ifade özgürlüğü, haber alma hakkı ve hukuk güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğunu belirterek Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Açık Radyo, RTÜK'ün lisans iptalini Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı
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Türkiye'nin bağımsız medya kuruluşlarından Açık Radyo'nun, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından karasal yayın lisansının iptal edilmesiyle başlayan hukuki süreçte yeni bir aşamaya geçildi.

Danıştay'ın lisans iptalini onayan kararının ardından Açık Radyo, ifade ve basın özgürlüğü ile adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

Mart ayında radyo ekibi ve avukatları tarafından kamuoyuyla paylaşılan hukuki sürecin ardından Danıştay'ın verdiği karar üzerine yapılan başvuruda ifade ve basın özgürlüğü, haber alma hakkı, adil yargılanma hakkı ve ölçülülük ilkesi bakımından çok sayıda anayasal ihlalin bulunduğu savunuldu.

Açık Radyo tarafından yapılan açıklamada şu değerlendirmeye yer verildi:

"Taleplerimizin reddine dair tek bir gerekçe dahi sunmayan Danıştay kararı, açıkça ifade ve düşünce özgürlüğüne yönelik ağır bir müdahale oluşturan ve toplumun haber alma hakkını yok sayan RTÜK kararındaki keyfiliği ve hukuka aykırılığı onamış olmakla; ileriye dönük, tüm yayın kuruluşları başta olmak üzere, ülkemizde yaşayan her birey yönünden ifade özgürlüğü ve hukuk güvenliği noktasında ciddi bir risk oluşturmaktadır. Bu sebeple, hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeye devam edeceğiz."

Açık Radyo ve kainatın sesleri
Açık Radyo ve kainatın sesleri
8 Temmuz 2024

Ne olmuştu?

RTÜK, Açık Radyo’nun 24 Nisan 2024’te yayınlanan “Açık Gazete” adlı programına, 22 Mayıs 2024’te 5 gün program durdurma ve üst sınırdan para cezası verdi.

Gerekçe, Üst Kurul kararındaki ifadeyle yayına katılan konuğun “…Ermeni, yani Osmanlı topraklarında gerçekleşen tehcir ve katliamların, soykırım olarak adlandırılan katliamların 109. yıldönümü, sene-i devriyesi. Bu yıl da yasaklandı biliyorsunuz Ermeni Soykırımı anması” şeklindeki cümlesiydi.

RTÜK kararı Açık Radyo’ya elektronik ortamda tebliğ etti. Ancak yayın durdurma tarihlerinin yer aldığı karar eki teknik nedenlerle açılamadı. Açık Radyo bu durumu RTÜK'e bildirmesine rağmen herhangi bir yanıt alamadı.

Buna karşılık Açık Radyo, cezanın ödemesi için RTÜK’e müracaat etti ve ilk taksiti ödedi. Ayrıca karara karşı da yasal süresi içinde yürütmeyi durdurma istemi ile dava açtı. RTÜK ise yayının durdurulmadığını belirterek 3 Temmuz’da radyonun lisansını iptal etti.

Açık Radyo bu cezaya karşı da yürütmeyi durdurma istemi ile dava açtı. Ankara 21. İdare Mahkemesi de başta bu yönde karar verdi. Ancak 8 Ağustos’ta dosyayı yeniden değerlendiren mahkeme, bu kez yürütmenin durdurulması talebini reddetti. 

RTÜK, üst mahkemeye itiraz aşamasını beklemeden, daha evvel aldığı 3 Temmuz tarihli lisans iptal kararını uygulamaya koydu.

11 Ağustos’ta Açık Radyo’ya bildirilen lisans iptali 16 Ekim'de uygulanmaya başladı ve radyo böylelikle yayınını durdurmak zorunda kaldı.

Bunun üzerine açık kanal 11 Kasım 2024’te “Apaçık Radyo” adıyla yeniden yayın hayatına başladı.

RTÜK'ten ‘Ermeni Soykırımı’ ifadesi nedeniyle Açık Radyo’ya yayın durdurma cezası
RTÜK'ten ‘Ermeni Soykırımı’ ifadesi nedeniyle Açık Radyo’ya yayın durdurma cezası
29 Haziran 2024

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
açık radyo Apaçık Radyo Anayasa Mahkemesi
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/haber/rtuk-acik-radyonun-lisansini-iptal-etti-sosyal-medyadan-tepki-yagdi-300654
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31 Mart 2026
/haber/acik-radyo-yayin-lisansinin-iptaline-iliskin-hukuki-sureci-danistaya-tasidi-318202
RTÜK'ten ‘Ermeni Soykırımı’ ifadesi nedeniyle Açık Radyo’ya yayın durdurma cezası
29 Haziran 2024
/haber/rtuk-ten-ermeni-soykirimi-ifadesi-nedeniyle-acik-radyoya-yayin-durdurma-cezasi-296959
Açık Radyo artık ‘Apaçık'
8 Kasım 2024
/haber/acik-radyo-artik-apacik-301574
Kâinatın seslerine veda: Açık Radyo’nun 30 yılı
17 Ekim 2024
/haber/kainatin-seslerine-veda-acik-radyonun-30-yili-300824
RTÜK'ün Açık Radyo itirazı reddedildi
9 Ağustos 2024
/haber/rtuk-un-acik-radyo-itirazi-reddedildi-298435
AÇIK RADYO İLE 30. YIL SÖYLEŞİSİ
Topluluk radyoculuğunun öncüsü: Açık Radyo
2 Ağustos 2024
/haber/topluluk-radyoculugunun-oncusu-acik-radyo-298146
RTÜK, Açık Radyo’nun yayınını kesti
16 Ekim 2024
/haber/rtuk-acik-radyonun-yayinini-kesti-300791
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16 Ekim 2024
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