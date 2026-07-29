Açık Radyo, RTÜK'ün lisans iptalini Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı

Türkiye'nin bağımsız medya kuruluşlarından Açık Radyo'nun, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından karasal yayın lisansının iptal edilmesiyle başlayan hukuki süreçte yeni bir aşamaya geçildi.

Danıştay'ın lisans iptalini onayan kararının ardından Açık Radyo, ifade ve basın özgürlüğü ile adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

Mart ayında radyo ekibi ve avukatları tarafından kamuoyuyla paylaşılan hukuki sürecin ardından Danıştay'ın verdiği karar üzerine yapılan başvuruda ifade ve basın özgürlüğü, haber alma hakkı, adil yargılanma hakkı ve ölçülülük ilkesi bakımından çok sayıda anayasal ihlalin bulunduğu savunuldu.

Açık Radyo tarafından yapılan açıklamada şu değerlendirmeye yer verildi:

"Taleplerimizin reddine dair tek bir gerekçe dahi sunmayan Danıştay kararı, açıkça ifade ve düşünce özgürlüğüne yönelik ağır bir müdahale oluşturan ve toplumun haber alma hakkını yok sayan RTÜK kararındaki keyfiliği ve hukuka aykırılığı onamış olmakla; ileriye dönük, tüm yayın kuruluşları başta olmak üzere, ülkemizde yaşayan her birey yönünden ifade özgürlüğü ve hukuk güvenliği noktasında ciddi bir risk oluşturmaktadır. Bu sebeple, hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeye devam edeceğiz."

Açık Radyo ve kainatın sesleri

Ne olmuştu? RTÜK, Açık Radyo’nun 24 Nisan 2024’te yayınlanan “Açık Gazete” adlı programına, 22 Mayıs 2024’te 5 gün program durdurma ve üst sınırdan para cezası verdi. Gerekçe, Üst Kurul kararındaki ifadeyle yayına katılan konuğun “…Ermeni, yani Osmanlı topraklarında gerçekleşen tehcir ve katliamların, soykırım olarak adlandırılan katliamların 109. yıldönümü, sene-i devriyesi. Bu yıl da yasaklandı biliyorsunuz Ermeni Soykırımı anması” şeklindeki cümlesiydi. RTÜK kararı Açık Radyo’ya elektronik ortamda tebliğ etti. Ancak yayın durdurma tarihlerinin yer aldığı karar eki teknik nedenlerle açılamadı. Açık Radyo bu durumu RTÜK'e bildirmesine rağmen herhangi bir yanıt alamadı. Buna karşılık Açık Radyo, cezanın ödemesi için RTÜK’e müracaat etti ve ilk taksiti ödedi. Ayrıca karara karşı da yasal süresi içinde yürütmeyi durdurma istemi ile dava açtı. RTÜK ise yayının durdurulmadığını belirterek 3 Temmuz’da radyonun lisansını iptal etti. Açık Radyo bu cezaya karşı da yürütmeyi durdurma istemi ile dava açtı. Ankara 21. İdare Mahkemesi de başta bu yönde karar verdi. Ancak 8 Ağustos’ta dosyayı yeniden değerlendiren mahkeme, bu kez yürütmenin durdurulması talebini reddetti. RTÜK, üst mahkemeye itiraz aşamasını beklemeden, daha evvel aldığı 3 Temmuz tarihli lisans iptal kararını uygulamaya koydu. 11 Ağustos’ta Açık Radyo’ya bildirilen lisans iptali 16 Ekim'de uygulanmaya başladı ve radyo böylelikle yayınını durdurmak zorunda kaldı. Bunun üzerine açık kanal 11 Kasım 2024’te “Apaçık Radyo” adıyla yeniden yayın hayatına başladı. RTÜK'ten ‘Ermeni Soykırımı’ ifadesi nedeniyle Açık Radyo’ya yayın durdurma cezası

(HA)