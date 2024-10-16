Açık Radyo RTÜK tarafından susturuldu

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) karasal yayın lisansını iptal ettiği Açık Radyo, bugün itibariyle kapatıyor. Yayın saat 13.00 itibariyle son buldu.

Radyo, sesinin kesileceğini tek kanallı dönemde TRT'nin yayınlarında aksaklık olduğu zaman kullandığı ‘necefli maşrapa’ fotoğrafı ile duyurdu. Radyoda da saat 17.30'da da basın açıklaması yapılacak.

Açık Radyo’nun karasal yayını bugün saat 13.00 itibariyle kesiliyor.



Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin. pic.twitter.com/ff6hFkaR5n — Açık Radyo (@acikradyo) October 16, 2024

Ne olmuştu?

RTÜK, 24 Nisan'da "Açık Gazete" programında kullanılan ‘Ermeni soykırımı’ ifadesi nedeniyle Açık Radyo'ya 5 kez program durdurma cezası verdi. Ardından da karara uyulmadığı gerekçesiyle 30 yıllık radyonun lisansını iptal etti.

Açık Radyo konuyu mahkemeye taşıdı. Ankara 21. İdare Mahkemesi, söz konusu işlemle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Ancak RTÜK'ün karara itirazı sonrası mahkeme “yürütmenin durdurulması isteminin reddine” hükmetti. RTÜK ardından da Açık Radyo’ya ‘lisansının iptal edildiğini’ 11 Ekim’de tebliğ etti.

RTÜK Açık Radyo’nun lisansını iptal etti, sosyal medyadan tepki yağdı

(HA)