ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 16 Ekim 2024 12:04
 ~ Son Güncelleme: 16 Ekim 2024 13:11
1 dk Okuma

Açık Radyo RTÜK tarafından susturuldu

Açık Radyo, RTÜK’ün lisans iptali kararı sonrası karasal yayınını bugün 13.00 itibariyle sonlandırdı

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Açık Radyo RTÜK tarafından susturuldu

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) karasal yayın lisansını iptal ettiği Açık Radyo, bugün itibariyle kapatıyor. Yayın saat 13.00 itibariyle son buldu.

Radyo, sesinin kesileceğini tek kanallı dönemde TRT'nin yayınlarında aksaklık olduğu zaman kullandığı ‘necefli maşrapa’ fotoğrafı ile duyurdu. Radyoda da saat 17.30'da da basın açıklaması yapılacak.

Ne olmuştu?

RTÜK, 24 Nisan'da "Açık Gazete" programında kullanılan ‘Ermeni soykırımı’ ifadesi nedeniyle Açık Radyo'ya 5 kez program durdurma cezası verdi. Ardından da karara uyulmadığı gerekçesiyle 30 yıllık radyonun lisansını iptal etti.

Açık Radyo konuyu mahkemeye taşıdı. Ankara 21. İdare Mahkemesi, söz konusu işlemle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Ancak RTÜK'ün karara itirazı sonrası mahkeme “yürütmenin durdurulması isteminin reddine” hükmetti. RTÜK ardından da Açık Radyo’ya ‘lisansının iptal edildiğini’ 11 Ekim’de tebliğ etti.

RTÜK Açık Radyo’nun lisansını iptal etti, sosyal medyadan tepki yağdı
RTÜK Açık Radyo’nun lisansını iptal etti, sosyal medyadan tepki yağdı
12 Ekim 2024

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
açık radyo
ilgili haberler
Açık Radyo: Evrensel gazetecilik ilkeleri doğrultusunda yayın hayatına devam edeceğiz
4 Temmuz 2024
/haber/acik-radyo-evrensel-gazetecilik-ilkeleri-dogrultusunda-yayin-hayatina-devam-edecegiz-297109
Basın ve ifade özgürlüğü kuruluşları, RTÜK’ün Açık Radyo’yu susturmasını kınadı
11 Temmuz 2024
/haber/basin-ve-ifade-ozgurlugu-kuruluslari-rtukun-acik-radyoyu-susturmasini-kinadi-297374
RTÜK’ten Açık Radyo açıklaması: Yayın lisansının iptal edilmesi mevzuat gereğidir
4 Temmuz 2024
/haber/rtukten-acik-radyo-aciklamasi-yayin-lisansinin-iptal-edilmesi-mevzuat-geregidir-297135
RTÜK Açık Radyo’nun lisansını iptal etti, sosyal medyadan tepki yağdı
12 Ekim 2024
/haber/rtuk-acik-radyonun-lisansini-iptal-etti-sosyal-medyadan-tepki-yagdi-300654
RTÜK üyesi Necdet İpekyüz'ün 'Açık Radyo' kararına şerhi
5 Temmuz 2024
/haber/rtuk-uyesi-necdet-ipekyuz-un-acik-radyo-kararina-serhi-297175
515 yurttaştan RTÜK'e Açık Radyo çağrısı: İfade özgürlüğüne daha fazla zarar vermeyin
8 Temmuz 2024
/haber/515-yurttastan-rtuk-e-acik-radyo-cagrisi-ifade-ozgurlugune-daha-fazla-zarar-vermeyin-297248
TTB: Açık Radyo’nun lisansının iptali halk sağlığına da zararlı
5 Temmuz 2024
/haber/ttb-acik-radyonun-lisansinin-iptali-halk-sagligina-da-zararli-297160
RTÜK, Açık Radyo’nun yayınını kesti
Bugün 14:49
/haber/rtuk-acik-radyonun-yayinini-kesti-300791
Açık Radyo’nun lisansının iptal edilmesine tepkiler: RTÜK bir söylem dayatma kuruludur
3 Temmuz 2024
/haber/acik-radyonun-lisansinin-iptal-edilmesine-tepkiler-rtuk-bir-soylem-dayatma-kuruludur-297095
RTÜK'ün Açık Radyo itirazı reddedildi
9 Ağustos 2024
/haber/rtuk-un-acik-radyo-itirazi-reddedildi-298435
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Açık Radyo: Evrensel gazetecilik ilkeleri doğrultusunda yayın hayatına devam edeceğiz
4 Temmuz 2024
/haber/acik-radyo-evrensel-gazetecilik-ilkeleri-dogrultusunda-yayin-hayatina-devam-edecegiz-297109
Basın ve ifade özgürlüğü kuruluşları, RTÜK’ün Açık Radyo’yu susturmasını kınadı
11 Temmuz 2024
/haber/basin-ve-ifade-ozgurlugu-kuruluslari-rtukun-acik-radyoyu-susturmasini-kinadi-297374
RTÜK’ten Açık Radyo açıklaması: Yayın lisansının iptal edilmesi mevzuat gereğidir
4 Temmuz 2024
/haber/rtukten-acik-radyo-aciklamasi-yayin-lisansinin-iptal-edilmesi-mevzuat-geregidir-297135
RTÜK Açık Radyo’nun lisansını iptal etti, sosyal medyadan tepki yağdı
12 Ekim 2024
/haber/rtuk-acik-radyonun-lisansini-iptal-etti-sosyal-medyadan-tepki-yagdi-300654
RTÜK üyesi Necdet İpekyüz'ün 'Açık Radyo' kararına şerhi
5 Temmuz 2024
/haber/rtuk-uyesi-necdet-ipekyuz-un-acik-radyo-kararina-serhi-297175
515 yurttaştan RTÜK'e Açık Radyo çağrısı: İfade özgürlüğüne daha fazla zarar vermeyin
8 Temmuz 2024
/haber/515-yurttastan-rtuk-e-acik-radyo-cagrisi-ifade-ozgurlugune-daha-fazla-zarar-vermeyin-297248
TTB: Açık Radyo’nun lisansının iptali halk sağlığına da zararlı
5 Temmuz 2024
/haber/ttb-acik-radyonun-lisansinin-iptali-halk-sagligina-da-zararli-297160
RTÜK, Açık Radyo’nun yayınını kesti
Bugün 14:49
/haber/rtuk-acik-radyonun-yayinini-kesti-300791
Açık Radyo’nun lisansının iptal edilmesine tepkiler: RTÜK bir söylem dayatma kuruludur
3 Temmuz 2024
/haber/acik-radyonun-lisansinin-iptal-edilmesine-tepkiler-rtuk-bir-soylem-dayatma-kuruludur-297095
RTÜK'ün Açık Radyo itirazı reddedildi
9 Ağustos 2024
/haber/rtuk-un-acik-radyo-itirazi-reddedildi-298435
Sayfa Başına Git