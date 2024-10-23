69 STK’den RTÜK’e: Açık Radyo açık kalmalı

69 sivil toplum kuruluşu, Açık Radyo'nun lisanının iptal edilmesine karşı, bir araya gelerek Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) çağrı yaptı.

STK'ler, Açık Radyo'nun, 1995’ten bu yana ekoloji, insan hakları, toplumsal adalet ve kültürel çeşitlilik gibi konularda verdiği bağımsız yayıncılık mücadelesinin önemini anlatarak, radyonun açık kalması gerektiğini belirtti.

Açık Radyo'nun, Türkiye'nin ekolojik sorunlarından toplumsal ayrımcılığa, mültecilerin haklarından işçi mücadelesine kadar pek çok alanda sesini duyuran bir platform olduğu etti.

Ayrıca, radyonun ayrım gözetmeyen, vicdanlı ve ilkeli yayın politikalarının, toplumsal sorunlara karşı duyarlı bir kamuoyu oluşturma noktasında kritik bir rol oynadığını söyledi:

Kurulduğu 13 Kasım 1995’ten bugüne gezegenin dertlerini dert edinmiş, Türkiye gündemine ekoloji meselesini sokmak için büyük bir emek vermiş, nerede ayrımcılığa uğrayan bir birey varsa kürsü olmuş, nerede üzerine bomba yağan insanlar varsa etnik, dini ya da toplumsal aidiyetine bakmaksızın sahip çıkmış, sözcüsü olmuş, nerede attığı her adımda korkarak yaşayan mülteciler varsa seslerine kulak vermiş, nerede sözüyle, eylemiyle ya da greve çıkarak hakkını arayan işçi varsa yanlarında durmuş, nerede cinsel kimliğinden dolayı hor görülen, zulme uğrayan birileri varsa seslerini kamusal alana taşımış, nerede depremler, yangınlar ve felaketlerle boğulanların çığlıkları varsa onları çoğaltmış, nerede yok edilen biyoçeşitlilik , tarihe karışmaya yüz tutan bir kültür, kaybolan bir dil ve unutulan bir müzik varsa insan, flora ve fauna ayrımı gözetmeksizin ekosisteme mikrofon tutmuş, çalışanları, gönüllü programcıları ve destekçileriyle, kolektivizmin ve dayanışmanın dünyadaki en iyi örneklerinden biri haline gelmiş Açık Radyo açık kalmalı. Dünya genelinde ırkçılık kol gezerken, yoksulluk ve savaşlar her yere yayılırken, toplumsal cinnet ayyuka çıkmışken, sokak hayvanları gözlerimizin önünde katledilirken, hemen her gün kadınlar erkek şiddetiyle yok edilirken, çocuklar örgütlü kötülüklerle ortadan kaybolurken, derelerimiz ve göllerimiz kurur, yeraltı sularımız buhar olurken, soluyacak temiz hava bulamaz hale geliyorken, toprağımıza ve gıdamıza madenlerle zehir saçılırken Açık Radyo'nun kurduğu sağduyulu, ilkeli, etik sahibi, vicdanlı, ayrım gözetmeyen dile ihtiyacımız var. Kurduğu entelektüel kardeşlik ortamıyla toplumsal çölümüzü sulayan ve besleyen, kötümserlik yerine umudu diri tutan, yaşamı savunan ‘kâinatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo’nun varlığına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bu nedenle Açık Radyo’ya sahip çıkıyor, Açık Radyo’nun ‘Biz’ olduğunu cümle aleme haykırıyoruz. Bu sese kulak ver, sesine, radyona, doğru ve güvenilir haber alma özgürlüğüne sahip çık.

İmzacı 69 kuruluş ve platform şöyle:

2017 Bodrum Yurttaş İnisiyatifi, 78'liler Hareketi, Adaların Atları Platformu, Alakır Nehri Kardeşliği, Amed Ekoloji Derneği, Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi, Antalya Ekoloji Ağı, Antalya Gıda Topluluğu, Aydın Çevre Platformu, Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu Dostları, Burgazada Marta Koyu Dayanışması, Burgazada Orman Gönüllüleri Platformu, BURHAK (Burak Özgüner Hayvan Hakları Çalışma Merkezi), Burhaniye Çevre Platformu, Çeşme Yarımada Çevre Derneği, Demokrasi İçin Birlik (DİB), Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği, Diyalog Grubu, DOĞADER, Doğanın Çocukları, Dur De Platformu, Dünya Mirası Adalar, Ekoloji Birliği, Eskişehir Çevre Derneği, FET-DER Fethiye, Genç Mücadele İnisiyatifi (GEMİ), Geyikbayırı Yaşam Platformu, Göçmeniz Irkçılığa Hayır Platformu, Güllük Körfezi Koruma Platformu, Haberveinsan.com, Hak ve Adalet Platformu, Hasankeyf Yaşatma İnisiyatifi, Hayvan Yaşam Özgürlük Platformu, HDK Ankara, İkizköy Çevre Komitesi, İklim Adaleti Koalisyonu, İstanbul Kent Savunması, Kadıköy Kooperatifi, Kazdağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Keçi Kültür Ekoloji Çevre ve İletişim Derneği, Kent Politikaları Derneği, Kıyı Hareketleri Dayanışma Ağı, Kuzey Ormanları Savunması, Mardin Ekoloji, Mezopotamya Ekoloji Hareketi, MSİ (Muğla Su İnisiyatifi), MUÇEP (Muğla Çevre Platformu), MUÇEP Datça Meclisi, Pera Kültür Sanat Derneği, Phaselis İnisiyatifi, Phaselise Dokunma Hareketi, Roots & Shoots Türkiye (Kökler ve Filizler Derneği), Sarıyer Kent Dayanışması, SES (Eşitlik ve Dayanışma), Sokaktayım Yanındayım İnisiyatifi Ankara, Söke Çevre Platformu, Sulukule Platformu, Şezlongsuz Datça İnisiyatifi, Validebağ Savunması, Van-Çev Der (Van Çevre ve Tarihi Eserleri Koruma ve Geliştirme Derneği), Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, Yaşam ve Dayanışma Yolcuları, Yaşamdan Yana Derneği, Yeryüzü Derneği, Yeryüzü Kolektifi, Yeşil Direniş Ekoloji ve Yaşam Gazetesi, Yeşil Sol Hayvan Hakları Meclisi, Yurttaş Girişimi, Zilan Ekoloji Platformu.

(HA)