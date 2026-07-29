TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 29.07.2026 15:24 29 Tîrmeh 2026 15:24
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 29.07.2026 15:26 29 Tîrmeh 2026 15:26
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Açık Radyoyê ji bo biryara betalkirina lîsansê ya RTUKê serî li dadgeha destûrî da

Piştî ku Şuraya Dewletê biryara betalkirina lîsansê a RTUKê pesend kir, Açık Radyoyê diyar kir ku ev biryar zirarê dide azadiya derbirînê û serî li Dadgeha Destûra Bingehîn (AYM) da.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Açık Radyoyê ji bo biryara betalkirina lîsansê ya RTUKê serî li dadgeha destûrî da
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Pêvajoya hiqûqî ya ku bi betalkirina lîsansa weşanê ya Açık Radyoyê ji aliyê Lijneya Bilind a Radyo û Televizyonê (RTUK) ve hatibû destpêkirin, derbasî qonaxeke nû bû. 

 Piştî ku Şûraya Dewletê biryara betalkirina lîsansê erê kir, Açık Radyoyê bi sedema ku azadiya derbirînê û çapemeniyê û mafê darizandina adil hatine binpêkirin, serî li Dadgeha Destûra Binisgehî (AYM) da. 

Piştî pêvajoya hiqûqî ya ku di meha Adarê de ji aliyê tîma radyoyê û parêzerên wan ve bi raya giştî re hatibû parvekirin, di serlêdana ku li ser biryara Şûraya Dewletê hat kirin de hat parastin ku ji aliyê azadiya derbirînê û çapemeniyê, mafê wergirtina nûçeyan, mafê darizandina adil û prensîba pîvandinê ve gelek binpêkirinên destûrî hene. 

Di daxuyaniya ku ji aliyê Açık Radyoyê ve hat kirin de weha hatiye gotin: 

“Biryara Şûraya Dewletê ku ji bo qebûlnekirina daxwazên me yek hêcet jî nîşan nedaye, kêfîbûn û bêhiqûqiya di biryara RTUKê de erê kiriye. Ev biryara RTUKê ku bi eşkereyî midaxeleyekî giran e li ser azadiya derbirîn û ramanê,  mafê agahdarbûna civakê tune dihesibîne. Ev yek ji bo pêşerojê berî her tiştî ji bo hemû saziyên weşanê û ji bo her kesê ku li welatê me dijî ji aliyê azadiya derbirînê û ewlehiya hiqûqî ve xetereyeke mezin çêdike. Ji ber vê yekê, em ê têkoşîna xwe ya hiqûqî heta dawiyê bidomînin.” 

RTUKê  3ê Tîrmeha 2024an de lîsansa Açık Radyoyê betal kir û  di 11ê Tebaxê de biryara betalkirinê  ji Açık Radyoyê re hatibû ragihandin. Her weha di 16ê Cotmehê de biryar ket meriyetê û radyo neçar ma ku weşana xwe bide rawestandin. 

Li ser vê yekê radyoyê eşkere kir ku di 11ê Mijdara 2024an de bi navê “Apaçık Radyo” ji nû ve dest bi jiyana xwe ya weşanê kir. 

(HA/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
AÇIK RADYO
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê