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Yayın Tarihi: 8 Kasım 2024 15:00
 ~ Son Güncelleme: 8 Kasım 2024 15:00
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Açık Radyo artık ‘Apaçık'

RTÜK'ün yayınını durdurduğu radyo, 11 Kasım Pazartesi sabahı "Apaçık Radyo" olarak yayına başlayacağını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Açık Radyo artık ‘Apaçık'
Fotoğraf: Hikmet Adal / bianet

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) karasal yayın lisansını iptal ettiği Açık Radyo, 16 Ekim 2024'te yayınını sonlandırmak zorunda kaldı.

Radyo, dinleyicilerini sevindirecek haberi duyurdu. Radyodan yapılan açıklamaya göre, yeni dijital platform Apaçık Radyo, bugün internet üzerinden yayına başladı.

Üç gün sürecek test yayınının ardından, 11 Kasım Pazartesi sabahı programcılar mikrofon başına geçerek resmî yayınlarına başlayacak.

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“Ayrılık hepimiz için çok uzun sürdü”

Apaçık Radyo’dan dinleyicilerine yapılan açıklama şöyle:

“İște, o gün geldi! 8 Kasım 2024 tarihinde Apaçık Radyo’nun internet üzerinden yayını başlıyor! Ayrılık hepimiz için çok uzun sürdü, farkındayız! Şimdi kendimizi tam 30 yıl önce Neşet Ertaş’tan ‘Kendim ettim kendim buldum’ türküsü eşliğinde kâinatın en önemli haberi olarak Açık Radyo’nun açılmasını konuştuğumuz ilk Açık Gazete’deki gibi heyecanlı hissediyoruz.

“Heyecanımızı biraz olsun kontrol altına almanın yolu: İlk günkü gibi ‘dorukta dayanışma, güleryüz, hoşgörü ve olağanüstü performans!’ Bizi www.apacikradyo.com.tr adresindeki web sitemizden dinleyebilirsiniz! Hadi bulunduğunuz her yerde radyonuzun sesini açın!”

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Ne olmuştu?

RTÜK, Açık Radyo’nun 24 Nisan 2024’te yayınlanan “Açık Gazete” adlı programına, 22 Mayıs 2024’te 5 gün program durdurma ve üst sınırdan para cezası verdi.

Gerekçe, Üst Kurul kararındaki ifadeyle yayına katılan konuğun ‘…Ermeni, yani Osmanlı topraklarında gerçekleşen tehcir ve katliamların, soykırım olarak adlandırılan katliamların 109. yıldönümü, sene-i devriyesi. Bu yıl da yasaklandı biliyorsunuz Ermeni Soykırımı anması’ şeklindeki cümlesiydi.

Buna karşılık Açık Radyo, cezanın ödemesi için RTÜK’e müracaat etti ve ilk taksiti ödedi. Ayrıca karara karşı da yasal süresi içinde yürütmeyi durdurma istemi ile dava açtı. Ancak RTÜK yayının durdurulmadığını belirterek 3 Temmuz’da radyonun lisansını iptal etti.

Açık Radyo bu cezaya karşı da yürütmeyi durdurma istemi ile dava açtı. Ankara 21. İdare Mahkemesi de başta bu yönde karar verdi. Ancak 8 Ağustos’ta dosyayı yeniden değerlendiren mahkeme, bu kez yürütmenin durdurulması talebini reddetti.

RTÜK, üst mahkemeye itiraz aşamasını beklemeden, daha evvel aldığı 3 Temmuz tarihli lisans iptal kararını uygulamaya koydu.

11 Ağustos’ta Açık Radyo’ya bildirilen lisans iptali 16 Ekim'de uygulanmaya başladı ve radyo böylelikle yayınını durdurmak zorunda kaldı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
açık radyo RTÜK ermeni soykırımı ifade özgürlüğü Apaçık Radyo
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