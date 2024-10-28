Özgür Özel, Açık Radyo'yu ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı (CHP) Özgür Özel, İstanbul’da RTÜK'ün karasal yayın lisansını iptal ettiği Açık Radyo'yu ziyaret etti. Açık Radyo Genel Yayın Yönetmeni Ömer Madra ve çalışanlarla bir araya geldi. Dayanışma ziyareti sonrasında konuşan Özel, şunları söyledi:

"İstanbul'dan ayrılmadan önce Açık Radyo'yu ziyaret etmek istedik. 30 yıldır yayın yapan nadir mecralardan biriydi. Maalesef, Türkiye'yi yöneten kötücül akıl, Açık Radyo'yu hedef aldı. Canlı yayında kullanılan bir kelimeden ceza verildi. Önce yürütmeyi durdurma kararı alınmıştı bu karara sevinmiştik. Sonra buna da itiraz edilmiş. Fakat öyle olmadı durduruldu. Sürecin takipçisiyiz. Türkiye demokrasiye geri dönmedikten sonra bu işe karar verenlerin mahkemenin ve azmettirecilerin utanç sayfalarına satır satır ekleniyor. Benim geçmişte kısa bir radyo deneyimim de vardı. Açık Radyo açılınca gelip burada program yapacağım” dedi.

Ne olmuştu? Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) karasal yayın lisansını iptal ettiği Açık Radyo, yayınını 21 Ekim'de saat 13.00 itibariyle sonlandırdı. Son yayına Açık Radyo çalışanları ve 40’ın üzerinde programcı katıldı. Geniş bir dinleyici kitlesi de Açık Radyo’nun İstanbul Tophane’deki istasyonuna giderek destek verdi. Son konuşmayı Ömer Madra yaptı. “O zaman bitiriyoruz. Tüm Açık Radyo dinleyicilerine ve destekçilerine teşekkür ederiz. Açık Radyo kâinatın tüm seslerine renklerine ve titreşimlerine açık kalacaktır” dedi. Ardından da Beach Boys’un Good Vibrations şarkısını çaldı.

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(EMK)