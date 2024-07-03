RTÜK, Açık Radyo'nun lisansını mahkeme kararını beklemeden iptal etmiş

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), “Ermeni soykırımı” ifadesi nedeniyle daha önce idari para cezası ve beş kez yayın durdurma cezası verdiği Açık Radyo’nun lisansını iptal etti.

Üst Kurul, cezayı, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 32. maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen "...Programlarının yayını veya yayınları süreli durdurulan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yaptırım kararının tebliğine rağmen kararın gereklerine aykırı olarak yayınlarına devam etmesi halinde yayın lisansının iptaline karar verilir." hükmü uyarınca uyguladı.

bianet’e konuşan Açık Radyo kaynakları ilk cezaya yürütmeyi durdurma davası açtıklarını belirterek RTÜK'ün kararı beklemeden ceza verdiğini ifade etti.

RTÜK'ten ‘Ermeni Soykırımı’ ifadesi nedeniyle Açık Radyo’ya yayın durdurma cezası

"RTÜK fikir ve medya özgürlüğünün düşmanı"

Kararla ilgili RTÜK eski üyesi ve medya ombudsmanı Faruk Bildirici de Üst Kurul'u 'siyasi iktidarın sopası' olarak nitelendirdi. Fikir ve medya özgürlüğünün düşmanı olduğunu söyledi. Bildirici "Kendileri gibi düşünmeyenlere karşı her geçen gün daha da pervasız ve gaddar davranır hale geldiler. Açık Radyo, bu ülkenin aydınlık insanlarının düşüncelerini ifade etme ve topluma ulaşma olanağı bulduğu ender radyolardan biri. Kolaylıkla giderilebilecek teknik bir gerekçeyle lisans iptali yoluna gitmek, idam fermanı çıkarmaktır. Kaldı ki, Açık Radyo'ya verdikleri program durdurma cezası da haksız, dayanaksız ve farklı fikirlerin ifade edilmesini engellemeye yönelik bir ceza" diye konuştu.

Ne olmuştu? RTÜK 22 Mayıs’taki Üst Kurul toplantısında, Açık Radyo’da yayınlanan Açık Gazete’nin 24 Nisan tarihli programında yayına katılan konuğun “… Ermeni, yani Osmanlı topraklarında gerçekleşen tehcir ve katliamların, soykırım olarak adlandırılan katliamların 109. Yıldönümü, sene-i devriyesi. Bu yıl da yasaklandı biliyorsunuz Ermeni soykırım anması” ifadeleri nedeniyle, radyoya idari para cezası ve programa da beş gün yayın durdurma cezası vermişti. Gerekçe ‘toplumu kin ve düşmanlığa tahrik’ti. Açık Radyo ceza haberinin ardından “İfade özgürlüğü, demokratik bir toplumun esaslı temellerinden biri olduğu gibi çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğin de gereğidir. Karardaki değerlendirmelerin evrensel hukuk ve gazetecilik ilkeleri doğrultusunda kabulü mümkün bulunmamaktadır. Cezaya konu gündeki program içinde, ifade ve düşünce özgürlüğünün sınırlarını aşan bir ifade bulunmadığı gibi gerek karara konu ifadeler ve gerekse anılan programın bütünü değerlendirildiğinde, evrensel nitelikteki gazetecilik ilkelerine aykırı bir yön de bulunmamaktadır. Hele, anılan programın toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edici ve toplumda nefret duyguları oluşturabilecek nitelikte olabilmesi mümkün değildir” şeklinde açıklama yapmıştı.

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(HA)