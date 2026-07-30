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YT: Yayın Tarihi: 30.07.2026 09:02 30 Temmuz 2026 09:02
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.07.2026 09:06 30 Temmuz 2026 09:06
Okuma Okuma:  1 dakika

ABD ambargosu: Küba’ya giden 7 bin konteyner limanlarda bloke edildi

"Ülkemize uygulanan enerji kuşatması yetmezmiş gibi, tüm Küba halkına yönelik toplu cezalandırma politikası ve artarak devam eden baskı, ambargonun boyutunu gözler önüne sermektedir."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ABD ambargosu: Küba’ya giden 7 bin konteyner limanlarda bloke edildi
Fotoğraf: AA
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*Küba hükümeti, ABD'nin ekonomik yaptırımları ve ablukası nedeniyle gıda, ilaç ve enerji malzemesi taşıyan 7 binden fazla ticari konteynerin uluslararası limanlarda bekletildiğini açıkladı.

*Başbakan Yardımcısı Eduardo Martinez Perez-Oliva, Havana'daki Ulusal Halk İktidarı Meclisinde yaptığı konuşmada, Washington yönetiminin yılbaşından bu yana baskıyı sistematik olarak tırmandırdığını belirterek yasal yollarla satın alınan kargoların Karayip limanlarında alıkonulduğunu kaydetti. Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ablukayı "savaş eylemi" olarak nitelendirdi.

*Son 6 yıldır ekonomik krizle boğuşan Küba'da elektrik kesintileri ve gıda tedarikindeki aksamalar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, ekonomi uzmanları 2026'da yüzde 7,2 daralma öngörüyor.

Küba hükümeti, ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımlar ve abluka nedeniyle gıda, ilaç ve enerji malzemesi taşıyan 7 binden fazla ticari konteynerin uluslararası limanlarda bekletildiğini duyurdu.

Küba Başbakan Yardımcısı Eduardo Martinez Perez-Oliva, başkent Havana’daki Ulusal Halk İktidarı Meclisinde yaptığı konuşmada, Washington yönetiminin ülkesine yönelik artan ekonomik baskısına tepki gösterdi.

"Gıda, ilaç ve enerji tedariki engelleniyor"

Yasal yollarla satın alınan ve uluslararası ticaret kurallarına uygun şekilde sevk edilen kargoların engellendiğini belirten Perez-Oliva, gıda, su, ilaç ve enerji sektörleri için hayati önem taşıyan 7 binden fazla konteynerin Karayip limanlarında alıkonulduğunu veya sevkiyatlarının geciktirildiğini kaydetti.

AA haberine göre, ABD'nin Küba'ya yönelik baskıyı yılbaşından bu yana sistematik olarak tırmandırdığını vurgulayan Perez-Oliva, şöyle dedi: 

"Ülkemize uygulanan enerji kuşatması yetmezmiş gibi, tüm Küba halkına yönelik toplu cezalandırma politikası ve artarak devam eden baskı, ambargonun boyutunu gözler önüne sermektedir."

"Abluka bir savaş eylemidir"

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de konuya ilişkin değerlendirmesinde, ABD'nin uyguladığı ablukayı "savaş eylemi" olarak nitelendirerek, bu politikaların Küba halkını doğrudan hedef aldığını belirtmişti.

Son 6 yıldır derin bir ekonomik krizle mücadele eden ülkede; üretimdeki düşüş, yüksek enflasyon, ulusal para birimindeki değer kaybı, kronikleşen elektrik kesintileri ve temel gıda maddelerine ulaşımdaki aksamalar günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ekonomi uzmanları, yaptırımların ve içsal sorunların etkisiyle Küba ekonomisinin 2026 yılında yüzde 7,2 oranında daralacağını öngörüyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ABD Ambargosu Küba Küba devrimi Küba'ya ABD ablukası
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/haber/abdnin-petrol-ablukasi-kubayi-cop-krizine-surukledi-320158
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