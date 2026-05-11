AB’den İsrailli yerleşimcilere yaptırım kararı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB dışişleri bakanlarının, Filistin topraklarını gasbeden ve Filistinlilere şiddet uygulayan İsraillilere yönelik yaptırım konusunda anlaştığını duyurdu.

Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

AB dışişleri bakanlarının, ayrıca Hamas’ın önde gelen isimlerine yönelik yeni yaptırımlar konusunda da anlaşmaya vardığını kaydeden Kallas, "Bakanlar, Filistinlilere yönelik şiddet nedeniyle İsrailli yerleşimcilere yaptırım uygulanmasına onay verdi." ifadesini kullandı.

Kallas, "tıkanıklık döneminden somut adım dönemine geçilmesinin zamanının geldiğinin", aşırıcılık ve şiddetin sonuçlarının olduğunun altını çizdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot de AB'nin Batı Şeria’da Filistin topraklarını gasbeden ve Filistinlilere şiddet uygulayan İsrailli kuruluş ve yöneticilerine yaptırım uygulama kararı aldığını "Halledildi!" ifadeleriyle duyurdu.

Barrot, Batı Şeria’daki "son derece ciddi ve kabul edilemez" eylemlerin acilen son bulmasını istedi.

Hamas liderlerinin de yaptırım kapsamına alındığını belirten Barrot, Fransa’nın iki devletli çözüme desteğini yineleyerek Eylül 2025’te imzalanan New York Bildirgesi'ni hatırlattı.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da artan şiddet ve yerleşim genişlemesine yanıt olarak atılan bu adım uzun süredir AB'nin gündemindeydi ancak Macaristan eski Başbakanı Viktor Orban tarafından engellleniyordu.

Birçok ülke, Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin yasaklanması için baskı yapıyor.

