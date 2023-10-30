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Yayın Tarihi: 30 Ekim 2023 20:48
 ~ Son Güncelleme: 30 Ekim 2023 21:23
2 dk Okuma

YERLEŞİMCİ ŞİDDETİNE TEPKİ

Almanya Dışişleri Bakanlığı Tel Aviv'i yerleşimci saldırılarını durdurmaya çağırdı

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Fischer, hafta sonu Batı Şeria'da büyüyen yerleşimci şiddetine tepki gösterdi. Hükümeti saldırıları önlemeye çağırdı. Ancak sözcü Gazze'deki saldırıları "meşru savunma" olarak niteledi.

Gazze

Gazze
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/30/almanya-disisleri-bakanligi-tel-aviv-i-yerlesimci-saldirilarini-durdurmaya-oagirdi.jpg
"Yerleşimci" denilen çeteler asker koruması altında saldırıda

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik şiddetle sürdürdükleri yasa dışı etkinlikleri kınadı ve İsrail hükümetini önlem almaya çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, Pazartesi günü Berlin’de yaptığı açıklamada, Almanya’nın İsrail’in Hamas’a karşı kendini savunma hakkını desteklediğini ancak İsrail’in aşırılık yanlısı yerleşimci şiddetine de karşı koyması gerektiğini söyledi.

Fischer habercilerin İsrail'in Gazze'deki askeri eylemlerinde uluslararası insancıl hukuka uyup uymadığına ilişkin soruya açık bir  yanıt vermektense kaçındı ve Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarından sonra İsrail'in kendini savunma hakkı bulunduğunu belirtti.

Fischer, İsrail'in "meşru savunma hakkını uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde kullandığına dair [kendilerine] birçok kez söz verdi[ğini]" söyledi. 

"Batı Şeria'da korkunç olaylar yaşanıyor"

Fischer, işgal altındaki Batı Şeria’daki şiddete dikkati çekerek “Yerleşimcilerin Filistinli topluluklara yönelik saldırılarını ve şiddetini açıkça kınıyoruz” dedi.

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Bölgede hafta sonu korkunç olayların yaşandığına dikkati çeken Fischer, “İsrail’e, Filistinlileri aşırılık yanlısı yerleşimcilerin aktif faaliyetlerinden korumaya ve sorumluları adalete teslim etme çağrısında bulun[du]."

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Fischer, "Batı Şeria’daki işgalci güç olarak İsrail, buradaki Filistinli nüfusun güvenliğini ve bütünlüğünü sağlama sorumluluğuna sahiptir." dedi.  "Filistinli ailelerin onlarca yıldır oturdukları yerlerde kalmaya devam etmeleri ve can korkusuyla atadan kalma evlerini terke zorlanmamaları[nın] sağlanma[sı gerektiğini]" dile getirdi.

Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik saldırıları, 7 Ekim’deki Hamas saldırısından bu yana artış gösterdi.

Filistinli kaynaklara göre, radikal Yahudi yerleşimciler o tarihten bu yana Filistinli sivillere yönelik 280 saldırı düzenledi ve şu ana kadar en az 7 kişiyi öldürdü.

(AEK)

Gazze Yahudi yerleşimcileri Batı Şeria almanya dışişleri bakanlığı
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