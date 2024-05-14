Batı Şeria’da yerleşimciler, yardım tırındaki malzemeleri yola döktü
İsrailli yerleşimciler, Gazze’ye giden yardım tırına saldırdı.
İşgal altındaki Batı Şeria'daki yasadışı İsrailli yerleşimciler, aylardır süren bombardımanın yanı sıra açlıkla da mücadele eden Gazze Şeridi'ne giden yardım tırlarını durdurarak malzemeleri yola döktü.
Refah Sınır Kapısı'nın İsrail güçlerince kapatılmasının ardından Gazze'ye giren yardım tırları sayısında ciddi düşüş yaşandı.
Gazze'deki Filistinliler açıkla mücadele ederken, İsrailliler bölgeye giden yardım tırlarını engellemeye devam ediyor.
AA'nın haberine göre, yasadışı yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria'da Gazze'ye giden yardım tırlarını durdurdu ve Gazze'ye gitmesi planlanan yardımları yola döktü.
Gazze'ye insani yardım taşıyan konvoylar sık sık İsrailli aşırılıkçıların ve yasa dışı yerleşimcilerin hedefi oluyor.
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023
(AS)