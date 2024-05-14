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DÜNYA
Yayın Tarihi: 14 Mayıs 2024 10:59
 ~ Son Güncelleme: 14 Mayıs 2024 11:03
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Batı Şeria’da yerleşimciler, yardım tırındaki malzemeleri yola döktü

İsrailli yerleşimciler, Gazze’ye giden yardım tırına saldırdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Batı Şeria’da yerleşimciler, yardım tırındaki malzemeleri yola döktü

İşgal altındaki Batı Şeria'daki yasadışı İsrailli yerleşimciler, aylardır süren bombardımanın yanı sıra açlıkla da mücadele eden Gazze Şeridi'ne giden yardım tırlarını durdurarak malzemeleri yola döktü.

Refah Sınır Kapısı'nın İsrail güçlerince kapatılmasının ardından Gazze'ye giren yardım tırları sayısında ciddi düşüş yaşandı.

Gazze'deki Filistinliler açıkla mücadele ederken, İsrailliler bölgeye giden yardım tırlarını engellemeye devam ediyor.

AA'nın haberine göre, yasadışı yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria'da Gazze'ye giden yardım tırlarını durdurdu ve Gazze'ye gitmesi planlanan yardımları yola döktü.

Gazze'ye insani yardım taşıyan konvoylar sık sık İsrailli aşırılıkçıların ve yasa dışı yerleşimcilerin hedefi oluyor.

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(AS)

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