İsrail ordusu ve yerleşimciler Batı Şeria’da 200 günde 487 Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Batı Şeria'nın Eriha kentinde İsrail saldırıları sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği, El Halil ve Selfit kentlerinde ise 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da ihlallerini artıran İsrail güçleri ile yasa dışı yerleşimcilerin saldırılarında son 200 günde 122'si çocuk, 4'ü kadın 487 kişi öldü, 4 bin 900 kişi yaralandı.

10 mahpus hayatını kaybetti

Ayrıca hayatını kaybedenler arasında İsrail cezaevlerindeki 10 mahpus da var.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinin ortak açıklamasına göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 8 bin 445'e çıktı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

20 yaşında kadın öldürüldü

İsrail askerleri bugün işgal altındaki Batı Şeria'da "bıçaklı saldırı" girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir kadını öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınında Filistinli bir kadının İsrail askerlerince vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, Meymune Abdulhamid Harahşa isimli 20 yaşındaki kadının olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Filistinli kadının, El Halil yakınındaki yasa dışı yerleşim birimi Kiryat Arba'da yer alan bir kontrol noktasındaki İsrail askerlerini bıçaklama girişiminde bulunduğu iddia edildi. Filistinli kadının vurularak öldürüldüğü belirtilirken, İsrail askerlerinden ölen veya yaralanan olmadığı aktarıldı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)