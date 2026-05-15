Netanyahu, işkence iddialarını yazan gazeteye dava açıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinli tutuklulara yönelik işkence ve cinsel şiddet iddialarını gündeme taşıyan The New York Times hakkında hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı.

Netanyahu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, gazetede yayımlanan araştırma haberi nedeniyle hukuk ekibine NYT ve yazının sahibi gazeteci Nicholas Kristof aleyhine “en ağır yasal adımların” değerlendirilmesi talimatını verdiğini duyurdu.

Today I instructed my legal advisers to consider the harshest legal action against The New York Times and Nicholas Kristof.



They defamed the soldiers of Israel and perpetuated a blood libel about rape, trying to create a false symmetry between the genocidal terrorists of Hamas… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) May 14, 2026

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada da Netanyahu ile Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın, gazeteye karşı tazminat davası açılması yönünde çalışma başlattığı belirtildi.

12 Mayıs’ta yayımlanan NYT araştırmasında, İsrail tarafından gözaltına alınan veya saldırıya uğrayan 14 Filistinli kadın ve erkekle yapılan görüşmelere yer verildi. Haberde, İsrail gözaltı merkezlerinde Filistinli tutuklulara yönelik tecavüz, cinsel saldırı, çıplak arama, cinsel organlara yönelik işkence ve cinsel şiddet tehditlerinin sistematik şekilde uygulandığı iddia edildi.

Gazeteci Nicholas Kristof, mağdurların birbirinden bağımsız ifadelerinin büyük ölçüde örtüştüğünü belirterek, İsrailli yetkililerin cinsel şiddeti fiilen “standart uygulamalardan biri” haline getirdiğini öne sürdü.

Araştırmada konuşan 46 yaşındaki Filistinli Sami el-Sai, 2024 yılında gözaltına alındıktan sonra gardiyanların cop ve çeşitli cisimlerle kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı. El-Sai, yaşadığı ağır işkence nedeniyle “ölmek için dua ettiğini” söyledi.

Haberde yer alan başka tanıklıklarda ise bir Filistinli çiftçi, şikâyette bulunmak istemesinin ardından aynı gün içinde üç kez işkenceye maruz kaldığını ve serbest bırakıldıktan sonra İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet tarafından sessiz kalması konusunda tehdit edildiğini aktardı.

Gazze’den alıkonulan bir gazeteci de gözaltında çıplak bırakıldığını, gözleri bağlı halde üzerine köpek salındığını ve tüm bu anların kayıt altına alındığını ifade etti.

Öte yandan West Bank Protection Consortium tarafından hazırlanan ve daha önce The Guardian tarafından yayımlanan rapor da Batı Şeria’da son üç yılda en az 16 cinsel şiddet vakasının kayda geçtiğini ortaya koydu. Raporda, İsrailli askerler ve yasa dışı yerleşimcilerin kadınlar, erkekler ve çocuklara yönelik aşağılayıcı çıplak aramalar, tehditler ve fiziksel saldırılar uyguladığı belirtildi.

Haberin detayı “The Silence That Meets the Rape of Palestinians” başlıklı yazısında Kristof, İsrail askerleri, gardiyanlar, yerleşimciler ve sorgu görevlileri tarafından Filistinli tutuklulara yönelik cinsel saldırılar gerçekleştirildiğine dair eski tutuklularla yaptığı görüşmelere ve insan hakları raporlarına yer verdi. Gazeteci, 14 Filistinli kadın ve erkekle görüştüğünü belirterek, bu kişilerin gözaltı sürecinde tecavüz, darp, çıplak bırakma, cinsel şiddet tehdidi ve aşağılayıcı muameleye maruz kaldıklarını anlattığını aktardı. Kristof, İsrail liderlerinin doğrudan tecavüz emri verdiğine dair bir kanıt bulunmadığını ancak Birleşmiş Milletler raporlarına atıfla, “cinsel şiddetin standart uygulamalardan biri haline geldiği bir güvenlik sistemi” oluşturulduğunu savundu. Haberde, Euro-Med Human Rights Monitor, Save the Children, B'Tselem ve Committee to Protect Journalists gibi kuruluşların raporlarına da yer verildi. Bu raporlarda Filistinli tutukluların cinsel saldırı ve kötü muameleye uğradığı yönündeki iddiaların belgelendiği ifade edildi

(EMK)