ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 23 Ekim 2023 15:40
 ~ Son Güncelleme: 23 Ekim 2023 17:04
2 dk Okuma

B'Tselem: Batı Şeria'da İsrailli yerleşimci şiddeti artıyor

B'Tselem, Hamas saldırısından sonraki ilk altı günde İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinlilerin mülklerini tehdit ettiği, fiziksel saldırı düzenlediği veya onlara zarar verdiği en az 46 ayrı vaka kaydetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/23/b-tselem-bati-seria-da-israilli-yerlesimci-siddeti-artiyor.jpg

İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem, Hamas'ın 7 Ekim’deki saldırısından bu yana geçen iki haftada Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetinde keskin bir artış görüldüğünü söyledi.

Birleşik Krallık’ın kamu yayıncısı BBC’ye görüş veren B'Tselem, uluslararası dikkatin Gazze Şeridi’ne çevrildiğini belirterek Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimcilerin planlı ve organize bir çaba altında olduğunu aktardı.

B'Tselem ayrıca Hamas saldırısından sonraki ilk altı günde yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinlilerin mülklerini tehdit ettiği, fiziksel saldırı düzenlediği veya onlara zarar verdiği en az 46 ayrı vakayı kayıt altına aldığını duyurdu.

İsrail-Filistin Sorununun Tarihçesi: 1897
KRONOLOJİ
İsrail-Filistin Sorununun Tarihçesi: 1897'den 2022'ye
7 Aralık 2017

B'Tselem sözcüsü Roy Yellin, Batı Şeria’daki birçok çoban aile ve topluluğun geçtiğimiz hafta yerleşimciler tarafından tehdit edildikleri için bölgeyi terk ettiğini anlattı.

Yellin "Yerleşimciler köy sakinlerine köyü terk etmeleri için son bir tarih veriyor ve terk etmezlerse zarar göreceklerini söylüyorlar. Bazı köyler artık tamamen boşaltıldı" diye konuştu.

7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında en az 90 Filistinli öldü.

B'Tselem’in 2005’te ölümleri raporlanmaya başlamasından bu yana 7 Ekim sonrası Batı Şeria'daki Filistinliler için en ölümcül hafta oldu. B’Tselem Ocak 2021'den beri İsrail'i 'apartheid' rejimi olarak nitelendiriyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(HA)

Batı Şeria
ilgili haberler
Filistin-İsrail Savaşı'nda 18. gün
24 Ekim 2023
/haber/filistin-israil-savasi-nda-18-gun-286863
ORDU VE "SİVİLLER" SALDIRIYOR
BM Batı Şeria'da artan "yerleşimci şiddeti" ve keyfi tutuklamaları gündeme getirdi
20 Ekim 2023
/haber/bm-bati-seria-da-artan-yerlesimci-siddeti-ve-keyfi-tutuklamalari-gundeme-getirdi-286714
ilgili haberler
Filistin-İsrail Savaşı'nda 18. gün
24 Ekim 2023
/haber/filistin-israil-savasi-nda-18-gun-286863
ORDU VE "SİVİLLER" SALDIRIYOR
BM Batı Şeria'da artan "yerleşimci şiddeti" ve keyfi tutuklamaları gündeme getirdi
20 Ekim 2023
/haber/bm-bati-seria-da-artan-yerlesimci-siddeti-ve-keyfi-tutuklamalari-gundeme-getirdi-286714
Sayfa Başına Git