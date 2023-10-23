B'Tselem: Batı Şeria'da İsrailli yerleşimci şiddeti artıyor

İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem, Hamas'ın 7 Ekim’deki saldırısından bu yana geçen iki haftada Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetinde keskin bir artış görüldüğünü söyledi.

Birleşik Krallık’ın kamu yayıncısı BBC’ye görüş veren B'Tselem, uluslararası dikkatin Gazze Şeridi’ne çevrildiğini belirterek Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimcilerin planlı ve organize bir çaba altında olduğunu aktardı.

B'Tselem ayrıca Hamas saldırısından sonraki ilk altı günde yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinlilerin mülklerini tehdit ettiği, fiziksel saldırı düzenlediği veya onlara zarar verdiği en az 46 ayrı vakayı kayıt altına aldığını duyurdu.

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B'Tselem sözcüsü Roy Yellin, Batı Şeria’daki birçok çoban aile ve topluluğun geçtiğimiz hafta yerleşimciler tarafından tehdit edildikleri için bölgeyi terk ettiğini anlattı.

Yellin "Yerleşimciler köy sakinlerine köyü terk etmeleri için son bir tarih veriyor ve terk etmezlerse zarar göreceklerini söylüyorlar. Bazı köyler artık tamamen boşaltıldı" diye konuştu.

7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında en az 90 Filistinli öldü.

B'Tselem’in 2005’te ölümleri raporlanmaya başlamasından bu yana 7 Ekim sonrası Batı Şeria'daki Filistinliler için en ölümcül hafta oldu. B’Tselem Ocak 2021'den beri İsrail'i 'apartheid' rejimi olarak nitelendiriyor.

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(HA)