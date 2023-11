Batı Şeria'da yerleşimci şiddeti İsrail güçlerinin gözetiminde artıyor

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde savaş 38'inci gününde devam ederken, Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Barı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarında artış yaşanıyor.

İsrail merkezli hak örgütü Yesh Din (İnsan Hakları Gönüllüleri), X hesabında dün (12 Kasım) yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Tuvani Okulu'nu bastı.

Sosyal medyaya paylaşılan videoda maskeli Yahudi yerleşimcilerin İsrail askerlerinin üniformalarını giydiği ve uzun namlulu silahlar taşıdığı görülüyor.

Plakasız bir araçla okulu basan silahlı yerleşimciler, İsrail askeri geldiği sırada okuldan ayrıldı.

Baskın hakkında açıklama yapan Yesh Din, "Üniformalı askerler gibi giyinen, uzun namlulu silahlar taşıyan ve Filistinlilere karşı taciz ve şiddet uygulamak için uygunsuz bir şekilde yetki kullanan İsrailli sivillerin giderek arttığını görüyoruz" dedi.

İsrailli yetkilileri bu olaya ilişkin derhal ve kapsamlı bir soruşturma yürütmeye çağıran Yesh Din, "Bu durum, meşru müdafaa amaçlı askeri teçhizat ve silahların Filistinlilere yönelik hukuk dışı bir tacizde kötüye kullanılmasıdır" ifadelerini kullandı.

Batı Şeria’da Yahudi yerleşimci şiddeti, son dönemde İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in yerleşimcilere silah dağıtmasıyla giderek arttı.

Ben-Gvir, Yahudi yerleşim birimlerinde düzenlediği silah dağıtma etkinliklerinin fotoğraflarını kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Bakan Ben-Gvir, 6 Kasım'daki paylaşımında, "Bugün İsrail polisinin Kiryat Malachi'deki yedek ekibini silahlandırmaya devam ediyorlar. Bir an bile durmayın, yüzlerce yedek sınıf açıldı ve çok daha fazlası da yolda. Hepimizin güvenliği için İsrail'i silahlandırmak!" diye yazmıştı.

Bu karelerde, Ben-Gvir, çok sayıda ABD yapımı M16 tipi otomatik tüfeğin dizili olduğu masaların ve silah kasalarının başında Yahudi yerleşimcilere silah dağıtırken görülmüştü.

İsrail’in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimcinin bulunduğu tahmin ediliyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşimler yasa dışı sayılıyor.

Son yıllarda özellikle Batı Şeria, sık sık İsrail güçlerinin koruması altındaki silahlı Yahudi yerleşimcilerin baskınlarına ve saldırılarına tanık oluyor.

[1] Yesterday Yesh Din sent an urgent letter to Maj. General Yehuda Fuchs, Commander of the Central Command & Gen. Fares Atila, Head of the Civil Administration, demanding to protect the lives & property of Palestinians from settler violence & >>> pic.twitter.com/wXvyq5VxHe