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DÜNYA
Yayın Tarihi: 13 Kasım 2023 15:30
 ~ Son Güncelleme: 13 Kasım 2023 16:06
3 dk Okuma

Batı Şeria'da yerleşimci şiddeti İsrail güçlerinin gözetiminde artıyor

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in silahlandırma kampanyası sonrası işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yerleşimci şiddetinde belirgin bir artış yaşandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/13/silahli-ve-maskeli-yahudi-yerlesimciler-siddeti-tirmandiriyor.jpg
Fotoğraf: Yesh Din / X

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde savaş 38'inci gününde devam ederken, Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Barı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarında artış yaşanıyor.

İsrail merkezli hak örgütü Yesh Din (İnsan Hakları Gönüllüleri), X hesabında dün (12 Kasım) yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Tuvani Okulu'nu bastı.

Askeri üniforma, maske, silah ve plakasız araç

Sosyal medyaya paylaşılan videoda maskeli Yahudi yerleşimcilerin İsrail askerlerinin üniformalarını giydiği ve uzun namlulu silahlar taşıdığı görülüyor.

Plakasız bir araçla okulu basan silahlı yerleşimciler, İsrail askeri geldiği sırada okuldan ayrıldı.

Yesh Din: Hukuk dışı bir taciz

Baskın hakkında açıklama yapan Yesh Din, "Üniformalı askerler gibi giyinen, uzun namlulu silahlar taşıyan ve Filistinlilere karşı taciz ve şiddet uygulamak için uygunsuz bir şekilde yetki kullanan İsrailli sivillerin giderek arttığını görüyoruz" dedi.

İsrailli yetkilileri bu olaya ilişkin derhal ve kapsamlı bir soruşturma yürütmeye çağıran Yesh Din, "Bu durum, meşru müdafaa amaçlı askeri teçhizat ve silahların Filistinlilere yönelik hukuk dışı bir tacizde kötüye kullanılmasıdır" ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir’in yerleşimcileri silahlandırma kampanyası

Batı Şeria’da Yahudi yerleşimci şiddeti, son dönemde İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in yerleşimcilere silah dağıtmasıyla giderek arttı.

Ben-Gvir, Yahudi yerleşim birimlerinde düzenlediği silah dağıtma etkinliklerinin fotoğraflarını kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

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Bakan Ben-Gvir, 6 Kasım'daki paylaşımında, "Bugün İsrail polisinin Kiryat Malachi'deki yedek ekibini silahlandırmaya devam ediyorlar. Bir an bile durmayın, yüzlerce yedek sınıf açıldı ve çok daha fazlası da yolda. Hepimizin güvenliği için İsrail'i silahlandırmak!" diye yazmıştı.

Bu karelerde, Ben-Gvir, çok sayıda ABD yapımı M16 tipi otomatik tüfeğin dizili olduğu masaların ve silah kasalarının başında Yahudi yerleşimcilere silah dağıtırken görülmüştü.

Yerleşimci şiddeti hakkında

İsrail’in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimcinin bulunduğu tahmin ediliyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşimler yasa dışı sayılıyor.

Son yıllarda özellikle Batı Şeria, sık sık İsrail güçlerinin koruması altındaki silahlı Yahudi yerleşimcilerin baskınlarına ve saldırılarına tanık oluyor.

Filistinlilere son bir ay içinde 400’den saldırı gerçekleştiren Yahudi yerleşimciler, bu saldırılarda en az 9 Filistinliyi öldürdü. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, Yahudi yerleşimcilerin kimi zaman İsrail askerlerilyle baskınlara katıldığı da görülüyor.

BM İnsan Hakları Ofisi (OCHA) Ekim ayında yaptığı açıklamada Batı Şeria'da Filistinlilerin yerleşimci saldırılarında öldürüldüğünü ve onlarcasının keyfi olarak tutuklandığını açıklamıştı.

(NT)

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