Serokê DYAyê Trump li Versayê peymana bi Îranê re îmze kir
Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê Donald Trump ji bo Lûtkeya G7an li Fransayê bû û li wir dema bi Serokkomarê Fransayê Emmanuel Macron re bû peymana di navbera DYA û Îranê de li Qesra Versayê îmze kir.
DYA û Îranê li hev kirin: Di 19ê Hezîranê de li Swîreyê dê peymanê îmze bikin
Qesra Spî dîmenên derbarê mijarê de bi têbiniya “Serokê DYAyê Trump peymana li gel Îranê li Versaya Fransayê îmze kir” li ser hesabên xwe yên medyaya civakî parve kir.
Trump piştî lûtkeya G7ê ya ku beşdar bûbû, berî ku vegere welatê xwe, li Qesra Versayê tevlî şîva êvarê ya ku hevpîşeyê wî yê Fransî li ser rûmeta wî dabû, bûbû.
🚨 President Donald J. Trump has SIGNED the Iran Memorandum of Understanding at Versailles in France. 🇺🇸 pic.twitter.com/JQ6qlbvFAF— The White House (@WhiteHouse) June 17, 2026
Ji Şerîf daxuyaniya peymanê
Serokwezîrê Pakistanê Şahbaz Şerîf ragihandibû ku DYAyê û Îranê “Peymana Lihevkirinê ya Îslamabadê” bi awayekî elektronîk îmze kirine. Şerîf wiha gotibû:
“Îmzekirina vê peymanê ya di asta herî bilind a hikûmetan de, nîşan dide ku her du alî jî girêdayî çareseriya dîplomatîk a pevçûnan in. Peymana Lihevkirinê ya Îslamabadê dê yekser bikeve meriyetê; wekî gava yekem Îran dê Tengava Hurmuzê demildesy ji nû ve veke û DYA jî dê dorpêça xwe ya deryayî rabike.”
DYAyê êrişî Îranê kir: Îranê got ku heke êriş bikin em ê bersivê bidin
Di peymanê de çi heye?
Li gorî zanyariyên lihevkirinê yên ku gihîştiye ber destê Al Arabiya Englishê; di navbera DYA û Îranê de li ser hemû eniyan agirbesteke mayînde, rêzgirtina li serweriya dualî û pabendbûna bi nedestwerdana karên navxweyî tê pêşbînîkirin. Tê plansazkirin ku herdu alî di nav 60 rojan de bigihîjin peymana dawî; her weha bernameyek bê diyarkirin da ku DYA dorpêça deryayî rabike, hêzên xwe yên li herêmê bikşîne û cezayên li ser Îranê werin rakirin.
Di belgeyê de hat diyar kirin ku Îranê soza xwe dubare kiriye û wê çeka nukleerî çêneke. Lêbelê rewşa materyalên nukleerî yên amadekirî, dê di peymana dawî de bê nîqaşkirin; heta wê demê jî her du alî dê rewşa heyî biparêzin. Di heman demê de li gorî vê taslakê; Amerîka dê ji bo firotina neft û petrokîmyayê destûra demkî bide Îranê, pereyên wê yên rawestandî serbest berde û ji bo çareserkirina aboriya Îranê herî kêm 300 milyar dolar fînanse amade bike."
(VC/AY)