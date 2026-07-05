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YT: Yayın Tarihi: 05.07.2026 14:26 5 Temmuz 2026 14:26
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.07.2026 14:31 5 Temmuz 2026 14:31
Okuma Okuma:  2 dakika

Kuyu tipi hapishanelere karşı açlık grevi yapan Gürkan Türkoğlu yaşamını yitirdi

Kuyu tipi hapishanelerin kapatılması ve kuyu tipi olmayan bir hapishaneye sevk talebiyle 266 gün açlık grevi yapan Gürkan Türkoğlu, yaklaşık üç aydır tedavi gördüğü Antalya Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kuyu tipi hapishanelere karşı açlık grevi yapan Gürkan Türkoğlu yaşamını yitirdi

Siyasi tutsak Gürkan Türkoğlu, kuyu tipi hapishanelerdeki tecrit koşullarına ve hak ihlallerine karşı başlattığı açlık grevinin ardından kaldırıldığı Antalya Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Türkoğlu’nun yaklaşık üç aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü bildirildi.

Türkoğlu, kuyu tipi olmayan bir hapishaneye sevk edilme talebiyle 266 gün boyunca açlık grevi yapmıştı. Açlık grevi sürerken 13 Nisan’da Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Türkoğlu’na, avukatlarının aktarımına göre zorla müdahale edildi, ardından yoğun bakım servisine alındı. Talebinin kabul edilmesi üzerine 21 Nisan’da açlık grevini sonlandıran Türkoğlu’nun tedavisi o tarihten bu yana yoğun bakımda sürüyordu.

Kuyu tipi hapishaneler: Tecritin ve izolasyonun derinleştiği yeni cezaevi rejimi
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Halkın Hukuk Bürosu, müvekkilleri Gürkan Türkoğlu’nun yaşamını yitirdiğini duyurarak yaptığı açıklamada, “Müvekkilimiz Gürkan Türkoğlu’nu kaybettik. Kuyu tipi hapishaneler bu ülkede can aldı. Zorla müdahale ile gelen bu sürecin sorumluları Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve kuyu tipi hapishaneleri inşa eden siyasal iktidardır” ifadelerini kullandı.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Hapishane Komisyonu da “Kuyu tipi hapishanelerin kapatılması talebiyle 266 gün açlık grevi yapan ve sonrasında hastaneye kaldırılıp zorla müdahale edilmesiyle 3 aydır yoğun bakımda olan siyasi tutsak Gürkan Türkoğlu’nu kaybettik.” şeklinde bir açıklama yaptı.

“Kuyu tipi” olarak adlandırılan S, Y ve yüksek güvenlikli hapishaneler, uzun süredir insan hakları örgütleri, hukukçular ve mahpus yakınlarının tepkisine konu oluyor. İHD, ÇHD ve ÖHD gibi kurumlar, bu hapishanelerde ağır tecrit koşullarının uygulandığını belirterek kuyu tipi hapishanelerin kapatılması ve mahpusların taleplerinin kabul edilmesi çağrısı yapmıştı.

Kuyu tipi hapishaneler: Tecritin ve izolasyonun derinleştiği yeni cezaevi rejimi
Kuyu tipi hapishaneler: Tecritin ve izolasyonun derinleştiği yeni cezaevi rejimi
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(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Kuyu Tipi Cezaevleri kuyu tipi hapishaneler Gürkan Türkoğlu
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/haber/kuyu-tipi-hapishaneler-cenevrede-bm-onunde-protesto-ediliyor-310677
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/haber/aclik-grevindeki-uc-mahpus-hastaneye-kaldirildi-318684
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/haber/antalya-kuyu-tipi-nde-uc-mahpus-200-gunu-askin-suredir-aclik-grevinde-317997
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