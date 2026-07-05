Kuyu tipi hapishanelere karşı açlık grevi yapan Gürkan Türkoğlu yaşamını yitirdi

Siyasi tutsak Gürkan Türkoğlu, kuyu tipi hapishanelerdeki tecrit koşullarına ve hak ihlallerine karşı başlattığı açlık grevinin ardından kaldırıldığı Antalya Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Türkoğlu’nun yaklaşık üç aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü bildirildi.

Türkoğlu, kuyu tipi olmayan bir hapishaneye sevk edilme talebiyle 266 gün boyunca açlık grevi yapmıştı. Açlık grevi sürerken 13 Nisan’da Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Türkoğlu’na, avukatlarının aktarımına göre zorla müdahale edildi, ardından yoğun bakım servisine alındı. Talebinin kabul edilmesi üzerine 21 Nisan’da açlık grevini sonlandıran Türkoğlu’nun tedavisi o tarihten bu yana yoğun bakımda sürüyordu.

Kuyu tipi hapishaneler: Tecritin ve izolasyonun derinleştiği yeni cezaevi rejimi

Halkın Hukuk Bürosu, müvekkilleri Gürkan Türkoğlu’nun yaşamını yitirdiğini duyurarak yaptığı açıklamada, “Müvekkilimiz Gürkan Türkoğlu’nu kaybettik. Kuyu tipi hapishaneler bu ülkede can aldı. Zorla müdahale ile gelen bu sürecin sorumluları Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve kuyu tipi hapishaneleri inşa eden siyasal iktidardır” ifadelerini kullandı.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Hapishane Komisyonu da “Kuyu tipi hapishanelerin kapatılması talebiyle 266 gün açlık grevi yapan ve sonrasında hastaneye kaldırılıp zorla müdahale edilmesiyle 3 aydır yoğun bakımda olan siyasi tutsak Gürkan Türkoğlu’nu kaybettik.” şeklinde bir açıklama yaptı.

“Kuyu tipi” olarak adlandırılan S, Y ve yüksek güvenlikli hapishaneler, uzun süredir insan hakları örgütleri, hukukçular ve mahpus yakınlarının tepkisine konu oluyor. İHD, ÇHD ve ÖHD gibi kurumlar, bu hapishanelerde ağır tecrit koşullarının uygulandığını belirterek kuyu tipi hapishanelerin kapatılması ve mahpusların taleplerinin kabul edilmesi çağrısı yapmıştı.

Kuyu tipi hapishaneler: Tecritin ve izolasyonun derinleştiği yeni cezaevi rejimi

(HA)