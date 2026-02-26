ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 26.02.2026 13:17 26 Şubat 2026 13:17
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.02.2026 14:29 26 Şubat 2026 14:29
Okuma Okuma:  2 dakika

Kuyu tipinden tahliye olan karikatürist Çobanoğlu: 'Kör hücre' gerçeğin ta kendisi

Antalya’daki kuyu tipi cezaevinden serbest bırakılan Ümit Çobanoğlu, açlık grevlerine ve sevk taleplerine dikkat çekti, "Ölüm aşamasına gelmeden sevk yapılmıyor" dedi.

Ayşegül Başar

Ayşegül Başar

Ayşegül Başar

Görseli Büyüt
Kuyu tipinden tahliye olan karikatürist Çobanoğlu: 'Kör hücre' gerçeğin ta kendisi
Çizim: Karikatürist Ümit Çobanoğlu

Kamuoyunda 'kuyu tipi' olarak bilinen yüksek güvenlikli cezaevlerinde ağır tecrit koşullarına nedeniyle eleştiriliyor. Karikatürist Ümit Çobanoğlu, kuyu tipi cezaevinden tahliye edilen son isimler arasında. Tutukluluğu süresince iki kez ailesinden uzak kentlerdeki cezaevlerine sevk edilen Çobanoğlu, son olarak bulunduğu hapishanede yaşadıklarını bianet’e anlattı.

Çobanoğlu, 6 Aralık 2025’te Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan serbest bırakıldı. Ağır tecrit koşullarına dikkat çekmek amacıyla başlattığı açlık grevine 200’üncü gününde ara verdiğini söylen Çobanoğlu, burayı 'ülke tarihindeki en insanlık dışı hapishanelerden biri' olarak nitelendiriyor:

"Ölüm aşamasına gelmeden sevk yapılmıyor"

"Kuyu tiplerinde açlık grevindeki siyasi tutsakların talepleri kabul edilmeyecek talepler değil. Kapıyı açın gidelim demiyorlar. Öncelikle kuyu tipi olmayan hapishaneye sevk olmak istiyorlar. Hapishanelerde 400 binden fazla insan var ve Adalet Bakanlığı her gün yüzlerce insanı bir hapishaneden diğerine sevk ediyor. Son 2 yılda 38 açlık grevcisinin talepleri kabul edildi. Bunların bir çoğu kuyu tiplerinden sevk isteyen siyasi tutsaklardı ve sevkler geç de olsa yapıldı. Ancak Bakanlık açlık grevcilerini ölüm aşamasına gelmeden sevklerini gerçekleştirmiyor. Sevk talebi için illa birilerinin açlıktan ölmesi ya da sakat kalması mı gerekiyor?"

"Kör hücre, gerçeğin kendisi"

Çobanoğlu, bir süre tutuklu bulunduğu hücresini şöyle anlatıyor:

"Tek kişilik hücrelerin kendisine ait havalandırması yok. Hücreler 6 adıma 7 adıma ve eşyalar girdikten sonra 4-5 adım atılacak daracık bir koridor dışında hareket alanımız kalmıyor. Günde bir buçuk saat farklı bir yerdeki havalandırmaya çıkarılıyorsunuz. Günün kalan 22 buçuk saatini bu kör hücrede geçiriyorsunuz. Kör hücre abartı değil gerçeğin ta kendisi. Hücrenin beton duvar bir manzarası var ve bu pencereye demir parmaklık dışında bir de tel örgü takmışlar. Kalem dahi geçmeyecek bu tel örgü içeriye temiz hava ve ışığın girmesini engelliyor. Üç katlı bu yapılarda her hücre bir kuyu gibi. İnsan yüzü göremiyorsunuz havalandırma yok, güneş yok, temiz hava yok. Telefon, ziyaret , mektup hakkınız keyfi disiplin cezalarıyla gasp ediliyor. Kitap, dergi, gazeteler ise kısıtlanıyor ve küçüklü büyüklü hak gasplarıyla hapishaneyi zindana çeviriyorlar." 

"Daha ağır bir tecrit düzeni"

F tipi hapishanelernde yaşanan tecriti hatırlatan Çobanoğlu, iktidarın daha yaygın bir sitem olarak kuyu tiplerini açtığını söylüyor:

"İktidar çeyrek asır boyunca F tipleriyle toplumsal mücadele veren devrimcileri, sosyalistleri teslim almaya çalıştı ancak başaramadı. 2020 yılında F tiplerinden çok daha ağır bir tecrit üzerine kurulu olan kuyu tipleri sessiz sedasız açılmaya başlandı. Bu hapishanelere isim verilmeyip gizlendi. Şimdi sadece devrimciler sosyalistler değil iktidara muhalif herkes bu kuyu tiplerine atılmayla karşı karşıya."

Çobanoğlu, kamuoyuna çağrıda bulunarak kuyu tipi cezaevlerinde yaşananlara karşı duyarlılık istedi. Açlık grevindeki tutukluların taleplerinin karşılanması gerektiğini vurguladı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
karikatürist Ümit Çobanoğlu mahpus hakları Kuyu Tipi Cezaevleri
Ayşegül Başar
Ayşegül Başar
[email protected] tüm yazıları
bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih...

bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü ve Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimine Mersin Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı’nda devam ediyor. Yüksek lisans tezinde Osmanlı dönemindeki kadın gazetelerini inceliyor.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
HAK İHLALLERİ RAPORU
2025 yılında Marmara cezaevlerinde 5 bin 283 hak ihlali yaşandı
24 Şubat 2026
2025 yılında Marmara cezaevlerinde 5 bin 283 hak ihlali yaşandı
SDM Diplomatik İlişkiler Eş Başkanı Hasan Ali: SDG askeri bir faktörden, siyasi bir ortak olma yolunda
20 Şubat 2026
SDM Diplomatik İlişkiler Eş Başkanı Hasan Ali: SDG askeri bir faktörden, siyasi bir ortak olma yolunda
Tülay Hatimoğulları: Halk erken seçim isterse, biz hazırız; tabanı en güçlü partiyiz
19 Şubat 2026
Tülay Hatimoğulları: Halk erken seçim isterse, biz hazırız; tabanı en güçlü partiyiz
MÜNİH GÜVENLİK KONFERANSI NOTLARI
DEM Parti'li Ceylan Akça Cupolo: Avrupa ve ABD boşanmasına şahit olduk
16 Şubat 2026
DEM Parti'li Ceylan Akça Cupolo: Avrupa ve ABD boşanmasına şahit olduk
MÜNİH GÜVENLİK KONFERANSI (MSC 2026)
CHP’li Salıcı: Mazlum Abdi, Suriye’nin bir parçası; Türkiye'nin olumsuz tepki göstermesi doğru olmaz
15 Şubat 2026
CHP’li Salıcı: Mazlum Abdi, Suriye’nin bir parçası; Türkiye'nin olumsuz tepki göstermesi doğru olmaz
Sayfa Başına Git