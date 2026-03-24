Antalya 'kuyu tipi'nde üç mahpus 200 günü aşkın süredir açlık grevinde

Antalya Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan mahpuslar Gürkan Türkoğlu, Tahsin Sağaltıcı ve Hüseyin Özen 'ağır izolasyon koşulları ve sevk taleplerinin karşılanmaması' nedeniyle açlık grevine başladı.

Mahpuslar, İnsan Hakları Derneği’ne (İHD) yaptıkları başvuruda, 'kuyu tipi' olarak bilinen yüksek güvenlikli cezaevindeki uygulamaların insan onuruna aykırı biçimde ağırlaştırıldığını iletti.

Başvuruda, havalandırma ve sohbet hakkı gibi temel hakların fiilen kullandırılmadığı, ceza infaz kurumunun fiziki yapısının da insan onuruyla bağdaşmadığı ifade edildi.

"Üç mahpus açlık grevinde"

Mahpusların bu koşullar nedeniyle başka cezaevlerine sevk talebinde bulunduğu ancak taleplerinin karşılanmadığı aktarıldı. Bu durum üzerine üç mahpusun açlık grevine başladığı bildirildi.

İHD’nin paylaştığı bilgilere göre, 23 Mart 2026 itibarıyla Gürkan Türkoğlu ve Tahsin Sağaltıcı açlık grevinin 237’nci gününde, Hüseyin Özen ise 217’nci gününde bulunuyor.

Mahpuslarda denge kaybı, yürüme güçlüğü, tekerlekli sandalye kullanma ihtiyacı, üşüme, titreme, kalp çarpıntısı, uykusuzluk, konuşma ve odaklanma güçlüğü ile ishal gibi ciddi sağlık sorunlarının görüldüğü belirtildi.

"İnsan onurunu esas alma çağrısı"

İHD, yaşananların başta yaşam ve sağlık hakkı olmak üzere temel haklar bakımından ciddi riskler barındırdığına dikkat çekti.

Dernek, konuyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na başvuruda bulunduğunu ve ayrıca Adalet Bakanlığı’ndan randevu talep ettiğini açıkladı. Ancak yapılan başvurulara ve randevu talebine şu ana kadar herhangi bir yanıt verilmediği kaydedildi.

İHD açıklamasında yetkili makamlar, geri dönülmez sonuçlar doğmadan mahpusların yaşam hakkını ve insan onurunu esas alan adımlar atmaya çağırıldı. Açıklamada, cezaevi uygulamalarının Birleşmiş Milletler Mahpuslara Muameleye Dair Asgari Standart Kuralları olarak bilinen Nelson Mandela Kuralları ile uyumlu hale getirilmesi gerektiği vurgulandı.

(AB)