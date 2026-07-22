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YT: Yayın Tarihi: 22.07.2026 15:36 22 Temmuz 2026 15:36
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.07.2026 15:57 22 Temmuz 2026 15:57
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Gençlik örgütü üyesi gözaltını anlattı: Kuyu tipi cezaevindeki arkadaşımız için endişeliyiz

Nezarette kaldıkları süre boyunca tarihi geçmiş ve eksik yemek verildiğini, bazı öğünlerin atlandığını söyleyen Şevval, 9 kişilik hücrelerde 13 kişi tutulduklarını ve ciddi yatak sıkıntısı çekildiğini söyledi.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
Gençlik örgütü üyesi gözaltını anlattı: Kuyu tipi cezaevindeki arkadaşımız için endişeliyiz
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  • NATO Zirvesi öncesi 5 Temmuz sabahı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Kocaeli'de kamu güvenliği gerekçesiyle eş zamanlı ev baskınları yapıldı.
  • Gözaltına alınıp 4 gün sonra serbest bırakılan Devrimci Gençlik Dernekleri üyesi Şevval E., yaşanan hak ihlallerini anlattı. Baskınlar sırasında ailelerin yere yatırılarak kelepçelendiğini, nezarethanede banyo ve tuvaletlerin kameralarla izlendiğini, tarihi geçmiş yemek verildiğini ve 9 kişilik hücrelerde 13 kişi tutulduğunu belirtti.
  • Bir arkadaşının telefon şifresini açtırmak için kafasının duvara vurulduğunu, ailelerin yanında tehdit edilerek telefonların zorla açtırıldığını söyledi.
  • Kuyu Tipi Cezaevine gönderilen Mehmet Şimşek'in darp edildiğini, avluya çıkarılmadığını ve tecrit koşullarında tutulduğunu söyledi. Operasyonlarda yaklaşık 50 kişi gözaltına alınırken 25 kişi tutuklandı.

Ankara’da 7-8 Temmuz’da düzenlenen NATO Zirvesi öncesinde 5 Temmuz sabahı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Kocaeli gibi pek çok ilde kamu güvenliği gerekçe gösterilerek çok sayıda adrese eş zamanlı ev baskınları yapıldı.

İstanbul’da gözaltına alınan ve 4 gün sonra serbest bırakılan Devrimci Gençlik Dernekleri üyesi Şevval E., gözaltı sürecinde ve ev baskınlarında yaşanan hak ihlallerini anlattı. Ailelerinin yerlerde kelepçelendiğini, nezarette banyo ve tuvaletlerin kameralarla izlendiğini belirten Şevval, tutuklanarak Kuyu Tipi Cezaevine gönderilen Mehmet Şimşek'in durumuna dikkat çekti.

"Ailelerimiz yere yatırılarak kelepçelendi"

Ev baskınları sırasında polislerin ailelerini hedef aldığını belirten Şevval, yetkililerin ailelere “çocuklarının terörist olduğu ve silahlı örgüt kurduğu” yönünde beyanlarda bulunduğunu ifade etti. Arama sırasında ailesinin de gözaltı kararı varmış gibi muamele gördüğünü vurgulayan Şevval, "Benim ailem de yere yatırıldı ve kelepçelendi. Gözaltına alınan diğer arkadaşlarımızın aileleri de benzer muamelelere maruz kaldı" dedi.

Gözaltı süresi boyunca ajanlık dayatmasıyla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Şevval, evden alındıkları andan itibaren ve nezarethanede kaldıkları süreçte mülakat adı altında tek tek çağrılarak özel hayatlarıyla ilgili hususlarla tehdit edildiklerini dile getirdi.

"Tuvalet ve banyo kameralarla izlendi, tarihi geçmiş yemek verildi"

Nezarethane koşullarının insani olmadığını ifade eden Şevval, banyo ve tuvaletlerin 24 saat boyunca kameralarla izlendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kaldığımız nezarethane 24 saat izleniyordu. Duşa giren arkadaşlarımızın duştan sonra ensesini peçeteyle kuruladığını bile takip edip gelip bize bunu söylediler. 'Sizi izliyoruz' diyerek içerinin izlendiğini belli edecek ifadeler kullandılar. Banyo ve tuvaletler sürekli kamera kaydı altındaydı."

Nezarette kaldıkları süre boyunca tarihi geçmiş ve eksik yemek verildiğini, bazı öğünlerin atlandığını söyleyen Şevval, 9 kişilik hücrelerde 13 kişi tutulduklarını ve ciddi yatak sıkıntısı çekildiğini söyledi. 

"Telefon şifresi için kafası duvara vuruldu"

Kendi gördüğü muamelenin diğer arkadaşlarına kıyasla daha hafif kaldığını belirten Şevval, arkadaşı Mehmet Şimşek ve diğer gözaltındakilerin uğradığı şiddete dikkat çekti. Bir arkadaşlarının telefon şifresini (Face ID) açtırmak için polisin şiddetine uğradığını ifade eden Şevval, "Telefonunu açmak istemeyen arkadaşımızın kafasını duvara vurdular ve zorla Face ID ile telefonunu açtılar. Birçok arkadaşımızın telefonu ailesinin yanında tehdit edilerek zorla açtırıldı" dedi.

"Kuyu tipi cezaevindeki Mehmet Şimşek için endişeliyiz"

Avukatlarının yaşanan tüm hak ihlalleri, kötü muamele ve usulsüzlükler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Şevval, şu an Kuyu Tipi Cezaevine gönderilen arkadaşları Mehmet Şimşek için endişeli olduklarını vurguladı:

"Mehmet Şimşek şu an Kuyu Tipi Cezaevinde kalan tek arkadaşımız. Sevk edilirken kameraların olmadığı alanlarda darp edildi. Avluya çıkarılmıyor ve tecrit koşullarında tutuluyor. Şu an bizim için en kritik konu Mehmet'in durumudur. Ancak yapılan tüm bu baskılar ve baskınlar ne bizleri ne de toplumsal muhalefeti yıldıramayacaktır."

5 Temmuz tarihinde İstanbul merkezli yürütülen ve İzmir ile Eskişehir gibi illeri de kapsayan operasyonlarda, NATO Zirvesi öncesinde çok sayıda gençlik örgütü üyesi gözaltına alındı. İstanbul'da yaklaşık 50 kişinin gözaltına alındığı dosyada 25 kişi tutuklanırken, aralarında Devrimci Gençlik Dernekleri üyesi Şevval'in de bulunduğu diğer isimler serbest bırakıldı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
NATO NATO Zirvesi protestoları Nato zirvesi devrimci gençlik Devrimci Gençlik Dernekleri
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet Kadın Haberleri editörü (2018). bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri editörü (Ekim 2018-Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler...

bianet Kadın Haberleri editörü (2018). bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri editörü (Ekim 2018-Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. TGS İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Cumhuriyet, BirGün, İMC TV, DİHA, Jinha, Jin News için muhabirlik yaptı. Rize’de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergilerinde haber ve yazıları yayımlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. “Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri”, “Sırtında Sepeti”, “Medya ve Yalanlar” isimli kitaplara yazılarıyla katkı sundu. bianet stajyeri (2000). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun.

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