19 Mart'ın Birinci Yılı, halk Saraçhane Meydanı'nda toplanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin yıldönümünde CHP'nin çağrısıyla halk Saraçhane'deki İBB binasının önünde toplanıyor.

Çağrıya yurttaşların yanı sıra aralarında DEM Parti, HKP, EMEP, DİSK, SYKP, EHP, CHP İlçelerinin de bulunduğu pek çok siyasi parti, sendika ve STK de karşılık vererek alandaki yerlerini aldı.

Kitleler alandaki yerini alırken gençler kürsüye çıkarak toplanan halka sesleniyor. Beyazıt'ta barikatı aşan gençler geleceksizliklerini, düzenin kendilerine yönelik muamelelerini anlatırken bir yılda yaşanan süreci aktarıyor.