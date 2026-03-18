HABER
YT: Yayın Tarihi: 18.03.2026 20:22 18 Mart 2026 20:22
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.03.2026 21:23 18 Mart 2026 21:23
Okuma Okuma:  1 dakika

19 Mart'ın Birinci Yılı, halk Saraçhane Meydanı'nda toplanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de başlatılan mitinglerin yıldönümünde halk CHP'nin çağrısıyla Saraçhane'de toplandı.

BİA Haber Merkezi

Saraçhane Meydanı'nda Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin yıldönümünde CHP'nin çağrısıyla halk Saraçhane'deki İBB binasının önünde toplanıyor.

Çağrıya yurttaşların yanı sıra aralarında  DEM Parti, HKP, EMEP, DİSK, SYKP, EHP, CHP İlçelerinin de bulunduğu pek çok siyasi parti, sendika ve STK de karşılık vererek alandaki yerlerini aldı.

Kitleler alandaki yerini alırken gençler kürsüye çıkarak toplanan halka sesleniyor. Beyazıt'ta barikatı aşan gençler geleceksizliklerini, düzenin kendilerine yönelik muamelelerini anlatırken bir yılda yaşanan süreci aktarıyor.

Haber Yeri
İstanbul
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanı Özgür Özel 19 Mart eylemleri
