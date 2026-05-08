Akın Gürlek: 638 faili meçhul dosyası inceleniyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı televizyon programında Barış ve Demokratik Toplum Süreci’nden faili meçhul cinayetlere, yeni Anayasa tartışmalarından Gülistan Doku dosyasına kadar birçok başlıkta dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gürlek, sürecin artık yasal zemine taşınması gerektiğini belirterek, “Bir an önce yasalaşması gerekiyor” dedi.

Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında yürütülen çalışmaların Meclis çatısı altında şekillendiğini ifade eden Gürlek, TBMM’nin teknik ihtiyaçları konusunda destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Sürece ilişkin hazırlıkların sürdüğünü belirten Gürlek, Kanunlar Genel Müdürlüğü bünyesinde de kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.

Yeni Anayasa tartışmaları

Gürlek, siyasi partilerin ortak bir müzakere zemini oluşturduğunu belirterek, hazırlanan metnin Meclis Genel Kurulu gündemine taşınmasının beklendiğini kaydetti.

Yeni anayasa tartışmalarına da değinen Gürlek, mevcut anayasanın günümüz koşullarına yanıt vermekte yetersiz kaldığını savundu. 1982 Anayasası’nın darbe döneminin izlerini taşıdığını ifade eden Gürlek, “Bugünün ihtiyaçlarına uygun, demokratikleşme sürecini destekleyen yeni bir anayasa gerekli” değerlendirmesinde bulundu.

Programda faili meçhul cinayetlerle ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi de paylaşan Gürlek, toplumda derin iz bırakan dosyaların titizlikle incelendiğini söyledi. Gülistan Doku ve Rabia Naz olaylarının kamuoyunda büyük hassasiyet oluşturduğunu belirten Gürlek, bu kapsamda faili meçhul cinayetleri araştırmak üzere özel bir daire başkanlığı kurduklarını açıkladı.

Bakanlık bünyesinde şu anda 638 dosyanın incelendiğini aktaran Gürlek, zamanaşımı dolan dosyalarda hukuki sınırlar bulunduğunu ancak savcıların tüm imkanları kullanarak çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Her dosyanın yeniden açılmasının mümkün olmadığını ifade eden Gürlek, buna rağmen tüm başvuruların dikkatle değerlendirildiğini vurguladı.

Gülistan Doku soruşturması

Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin de konuşan Gürlek, dosyada kritik isimlerden birinin Umut Altaş olduğunu belirtti. Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını ve ABD’den iadesinin talep edildiğini söyleyen Gürlek, süreci bizzat takip ettiğini ifade etti.

Gürlek, Umut Altaş’ın Gülistan Doku ile son ana kadar birlikte olan kişi olduğunu belirterek, vereceği ifadenin soruşturmanın aydınlatılması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

CHP Operasyonları

Gürlek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in oğlunun ve Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiğini açıkladı.

Gürlek programda etkin pişmanlığa dair şunları söyledi:

"Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve diğer şahıslar hakkında şu an yargılama yapılıyor. Bir de en son Antalya Başsavcılığı yeni bir soruşturmadan dolayı bir operasyon yaptı. Muhittin Böcek ikinci defa tutuklandı. İstanbul'da da bildiğim kadarıyla bir soruşturma var. Orada da Zuhal Böcek tutuklandı. Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum. O konuda bir beyanda bulundu. Ama tabii bu devam eden bir soruşturma süreci."

Gürlek, "Özkan Yalım da mı itirafçı oldu?" sorusuna, şöyle yanıt verdi:

"Etkin pişmanlık kapsamında beyanda bulundu. Soruşturma içeriğine ilişkin bilgi vermiyoruz. Bunlar zaten beyanda bulundukları zaman avukatlarıyla birlikte geliyorlar. Savcılar ifade alıyor, sorularını soruyorlar, onlar da anlatmak istediği bir şey varsa onları anlatıyorlar."

