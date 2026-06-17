ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 17.06.2026 15:10 17 Haziran 2026 15:10
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.06.2026 15:15 17 Haziran 2026 15:15
Okuma Okuma:  1 dakika

“12. Yargı Paketi’nde LGBTİ+’lara yönelik maddeler yer almayacak”

Meclis, tatile girmeden önce 12. Yargı Paketi’ne son şeklini vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
“12. Yargı Paketi’nde LGBTİ+’lara yönelik maddeler yer almayacak”
Fotoğraf: Canva

AKP tarafından hazırlanan 12. Yargı Paketi’ne ilişkin çalışmalarda sona gelindi.

Bu hafta TBMM Başkanlığı’na sunulması planlanan teklifte, yargısal sürecin hızlandırılmasına yönelik düzenlemeler yer alırken, ANKA Haber Ajansı’nın aktardığına göre, teklifte LGBTİ+ karşıtı maddeler yer almayacak.

Ayrıca pakette infaz düzenlemesi ya da af niteliğinde bir düzenlemenin bulunmayacağı; boşanma, nafaka gibi Aile Hukuku’na ilişkin başlıklar ile suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemelerin de pakette yer almasının planlanmadığı kaydedildi.

12. Yargı Paketi’nde LGBTİ+ karşıtı düzenlemeler yeniden gündemde
12. Yargı Paketi’nde LGBTİ+ karşıtı düzenlemeler yeniden gündemde
4 Haziran 2026

TBMM, tatile girinceye kadar 6 teklifi görüşecek

Öte yandan TBMM Genel Kurulu’nda AKP’nin önergesiyle, Meclis’in 1 Temmuz 2026’da tatile girmesi yönündeki takvim değiştirilmişti. 

Buna göre, Ankara’da NATO Zirvesi’nin yapılacağı 6, 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde çalışmalar yapılmayacak; Meclis’in temmuz ayının son haftasında tatile girmesi planlanıyor. Bu süre içinde toplam 6 kanun teklifinin görüşülmesi öngörülüyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
12. Yargı Paketi hukuk insan hakları ayrımcılık Pride 2026
bu haberin uzantıları
Meclis 1 Temmuz’da tatile girmeyecek
Bugün 10:18
/haber/meclis-1-temmuzda-tatile-girmeyecek-320600
ilgili haberler
Kadın örgütleri 12. Yargı Paketi’ne karşı 20 kentte eylemde
12 Haziran 2026
/haber/kadin-orgutleri-12-yargi-paketine-karsi-20-kentte-eylemde-320471
212 kurumdan LGBTİ+ karşıtı 12. Yargı Paketi’ne karşı açıklama
10 Haziran 2026
/haber/212-kurumdan-lgbti-karsiti-12-yargi-paketine-karsi-aciklama-320385
İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden 12. Yargı Paketi’ne ilişkin çalıştay çağrısı
9 Haziran 2026
/haber/istanbul-barosu-kadin-haklari-merkezinden-12-yargi-paketine-iliskin-calistay-cagrisi-320347
12. Yargı Paketi’nde LGBTİ+ karşıtı düzenlemeler yeniden gündemde
4 Haziran 2026
/haber/12-yargi-paketinde-lgbti-karsiti-duzenlemeler-yeniden-gundemde-320188
Gürlek'ten "12. Yargı Paketi" açıklaması: TCK ve infaz sisteminde değişiklikler düşünüyoruz
13 Şubat 2026
/haber/gurlek-ten-12-yargi-paketi-aciklamasi-tck-ve-infaz-sisteminde-degisiklikler-dusunuyoruz-316671
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
Meclis 1 Temmuz’da tatile girmeyecek
Bugün 10:18
/haber/meclis-1-temmuzda-tatile-girmeyecek-320600
ilgili haberler
Kadın örgütleri 12. Yargı Paketi’ne karşı 20 kentte eylemde
12 Haziran 2026
/haber/kadin-orgutleri-12-yargi-paketine-karsi-20-kentte-eylemde-320471
212 kurumdan LGBTİ+ karşıtı 12. Yargı Paketi’ne karşı açıklama
10 Haziran 2026
/haber/212-kurumdan-lgbti-karsiti-12-yargi-paketine-karsi-aciklama-320385
İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden 12. Yargı Paketi’ne ilişkin çalıştay çağrısı
9 Haziran 2026
/haber/istanbul-barosu-kadin-haklari-merkezinden-12-yargi-paketine-iliskin-calistay-cagrisi-320347
12. Yargı Paketi’nde LGBTİ+ karşıtı düzenlemeler yeniden gündemde
4 Haziran 2026
/haber/12-yargi-paketinde-lgbti-karsiti-duzenlemeler-yeniden-gundemde-320188
Gürlek'ten "12. Yargı Paketi" açıklaması: TCK ve infaz sisteminde değişiklikler düşünüyoruz
13 Şubat 2026
/haber/gurlek-ten-12-yargi-paketi-aciklamasi-tck-ve-infaz-sisteminde-degisiklikler-dusunuyoruz-316671
Sayfa Başına Git