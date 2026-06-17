“12. Yargı Paketi’nde LGBTİ+’lara yönelik maddeler yer almayacak”

AKP tarafından hazırlanan 12. Yargı Paketi’ne ilişkin çalışmalarda sona gelindi.

Bu hafta TBMM Başkanlığı’na sunulması planlanan teklifte, yargısal sürecin hızlandırılmasına yönelik düzenlemeler yer alırken, ANKA Haber Ajansı’nın aktardığına göre, teklifte LGBTİ+ karşıtı maddeler yer almayacak.

Ayrıca pakette infaz düzenlemesi ya da af niteliğinde bir düzenlemenin bulunmayacağı; boşanma, nafaka gibi Aile Hukuku’na ilişkin başlıklar ile suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemelerin de pakette yer almasının planlanmadığı kaydedildi.

12. Yargı Paketi’nde LGBTİ+ karşıtı düzenlemeler yeniden gündemde

TBMM, tatile girinceye kadar 6 teklifi görüşecek

Öte yandan TBMM Genel Kurulu’nda AKP’nin önergesiyle, Meclis’in 1 Temmuz 2026’da tatile girmesi yönündeki takvim değiştirilmişti.

Buna göre, Ankara’da NATO Zirvesi’nin yapılacağı 6, 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde çalışmalar yapılmayacak; Meclis’in temmuz ayının son haftasında tatile girmesi planlanıyor. Bu süre içinde toplam 6 kanun teklifinin görüşülmesi öngörülüyor. (TY)