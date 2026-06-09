ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 09.06.2026 11:51 9 Haziran 2026 11:51
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.06.2026 11:53 9 Haziran 2026 11:53
Okuma Okuma:  1 dakika

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden 12. Yargı Paketi’ne ilişkin çalıştay çağrısı

Çalıştayda, nafaka rejimi, boşanma süreçleri ve aile arabuluculuğuna ilişkin olası değişiklikler ele alınacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden 12. Yargı Paketi’ne ilişkin çalıştay çağrısı
Fotoğraf: csgorselarsiv.org

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi, “12. Yargı Paketi” olarak bilinen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi beklenen düzenlemeleri değerlendirmek üzere bir çalıştay düzenleyecek.

12 Haziran Cuma günü, İstanbul Barosu’nun Beyoğlu’ndaki hizmet binasında yer alan Orhan Adli Apaydın Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek çalıştayda, nafaka rejimi, boşanma süreçleri ve aile arabuluculuğuna ilişkin olası değişiklikler ele alınacak.

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından yapılan çağrıda, kadınlara yönelik şiddetle mücadelede mevcut yasal çerçevenin güçlendirilmesi gerektiği vurgulanarak, özellikle 6284 sayılı Kanun ve Türk Medeni Kanunu’ndan doğan hakların tartışmaya açılmasının endişe verici olduğu ifade edildi.

Açıklamada, nafaka ve boşanma rejimine yönelik düzenleme tartışmalarının, kadınların evlilik içinde karşılaştığı ekonomik eşitsizlik, yoksullaşma ve güvencesizleşme gibi yapısal sorunları göz ardı ettiği savunuldu. Bu tür düzenlemelerin, kadınların kazanılmış haklarını zayıflatabileceği ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştirebileceği değerlendirmesi yapıldı.

Metinde ayrıca, kadın cinayetleri ve kadın yoksulluğunun arttığı bir ortamda “hızlı boşanma” söylemiyle hakların daraltılmasının, aile arabuluculuğu uygulamalarının ise kadınları şiddet içeren ilişkiler içinde daha güvencesiz bırakabileceği görüşüne yer verildi.

Çalıştayın, söz konusu yasal düzenlemelerin hem hukuki hem de toplumsal boyutlarıyla ele alınması amacıyla meslektaşların katılımına açık olacağı bildirildi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
nafaka hakkı İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi 12. Yargı Paketi
ilgili haberler
"Nafaka hakkına müdahale çocukların yaşamını doğrudan etkileyecek"
8 Haziran 2026
/haber/nafaka-hakkina-mudahale-cocuklarin-yasamini-dogrudan-etkileyecek-320315
Kadın Koalisyonu: Nafaka hakkı kadınların yaşam güvencesidir
6 Haziran 2026
/haber/kadin-koalisyonu-nafaka-hakki-kadinlarin-yasam-guvencesidir-320273
BOŞANMA VE NAFAKA İÇİN FEMİNİSTLER
Kadınlar bir kez daha seslendi: Nafaka hakkına dokunmayın
9 Şubat 2022
/haber/kadinlar-bir-kez-daha-seslendi-nafaka-hakkina-dokunmayin-257485
EŞİK: Kapalı kapılar ardında bu kez de nafaka hakkımızı gasp edemezsiniz
10 Ocak 2022
/haber/esik-kapali-kapilar-ardinda-bu-kez-de-nafaka-hakkimizi-gasp-edemezsiniz-256027
2022 KADIN GÜNDEMİ
Boşanan kadının "nafaka hakkı" yeniden hedefte
24 Aralık 2021
/haber/bosanan-kadinin-nafaka-hakki-yeniden-hedefte-255315
KADINLARIN GÜNDEMİ/EVRİM KEPENEK
Nafaka Hakkımızdan Vazgeçmeyiz...
15 Mart 2020
/yazi/nafaka-hakkimizdan-vazgecmeyiz-221384
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
"Nafaka hakkına müdahale çocukların yaşamını doğrudan etkileyecek"
8 Haziran 2026
/haber/nafaka-hakkina-mudahale-cocuklarin-yasamini-dogrudan-etkileyecek-320315
Kadın Koalisyonu: Nafaka hakkı kadınların yaşam güvencesidir
6 Haziran 2026
/haber/kadin-koalisyonu-nafaka-hakki-kadinlarin-yasam-guvencesidir-320273
BOŞANMA VE NAFAKA İÇİN FEMİNİSTLER
Kadınlar bir kez daha seslendi: Nafaka hakkına dokunmayın
9 Şubat 2022
/haber/kadinlar-bir-kez-daha-seslendi-nafaka-hakkina-dokunmayin-257485
EŞİK: Kapalı kapılar ardında bu kez de nafaka hakkımızı gasp edemezsiniz
10 Ocak 2022
/haber/esik-kapali-kapilar-ardinda-bu-kez-de-nafaka-hakkimizi-gasp-edemezsiniz-256027
2022 KADIN GÜNDEMİ
Boşanan kadının "nafaka hakkı" yeniden hedefte
24 Aralık 2021
/haber/bosanan-kadinin-nafaka-hakki-yeniden-hedefte-255315
KADINLARIN GÜNDEMİ/EVRİM KEPENEK
Nafaka Hakkımızdan Vazgeçmeyiz...
15 Mart 2020
/yazi/nafaka-hakkimizdan-vazgecmeyiz-221384
Sayfa Başına Git