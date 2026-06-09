İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden 12. Yargı Paketi’ne ilişkin çalıştay çağrısı

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi, “12. Yargı Paketi” olarak bilinen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi beklenen düzenlemeleri değerlendirmek üzere bir çalıştay düzenleyecek.

12 Haziran Cuma günü, İstanbul Barosu’nun Beyoğlu’ndaki hizmet binasında yer alan Orhan Adli Apaydın Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek çalıştayda, nafaka rejimi, boşanma süreçleri ve aile arabuluculuğuna ilişkin olası değişiklikler ele alınacak.

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından yapılan çağrıda, kadınlara yönelik şiddetle mücadelede mevcut yasal çerçevenin güçlendirilmesi gerektiği vurgulanarak, özellikle 6284 sayılı Kanun ve Türk Medeni Kanunu’ndan doğan hakların tartışmaya açılmasının endişe verici olduğu ifade edildi.

Açıklamada, nafaka ve boşanma rejimine yönelik düzenleme tartışmalarının, kadınların evlilik içinde karşılaştığı ekonomik eşitsizlik, yoksullaşma ve güvencesizleşme gibi yapısal sorunları göz ardı ettiği savunuldu. Bu tür düzenlemelerin, kadınların kazanılmış haklarını zayıflatabileceği ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştirebileceği değerlendirmesi yapıldı.

Metinde ayrıca, kadın cinayetleri ve kadın yoksulluğunun arttığı bir ortamda “hızlı boşanma” söylemiyle hakların daraltılmasının, aile arabuluculuğu uygulamalarının ise kadınları şiddet içeren ilişkiler içinde daha güvencesiz bırakabileceği görüşüne yer verildi.

Çalıştayın, söz konusu yasal düzenlemelerin hem hukuki hem de toplumsal boyutlarıyla ele alınması amacıyla meslektaşların katılımına açık olacağı bildirildi.

(EMK)