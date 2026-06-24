12. Yargı Paketi: IBAN paylaşımına yeni ceza düzenlemesi

Meclis’te görüşmeleri süren "12. Yargı Paketi" kanun teklifine, haksız menfaat karşılığında banka hesabı veya hesap bilgilerini başkalarının kullanımına açanlara yönelik yeni bir düzenleme eklenmesi planlanıyor.

AA’nın haberine göre, hazırlanan düzenlemeyle, hesap bilgilerini paylaşarak dolandırıcılık suçlarına zemin hazırlayanlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) ayrı bir hüküm oluşturulması öngörülüyor.

Haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar için TCK’nin 158. maddesinde düzenleme yapılması, bu düzenlemenin 12. Yargı Paketi'ne eklenmesi planlanıyor.

Çalışmanın tamamlanması halinde, Meclis Adalet Komisyonunda 12. Yargı Paketi'nin bugün yapılacak görüşmesinde ya da Genel Kurul aşamasında önerge ile düzenleme yapılması planlanıyor.

Buna göre, haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlarla ilgili TCK'nin 158. maddesine yeni fıkra eklenecek ve müstakil düzenleme yapılacak.

Düzenlemeyle, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası gerektiren "nitelikli dolandırıcılık" yerine, yeni hükümden hapis cezası verilecek.

(EMK)