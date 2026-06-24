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YT: Yayın Tarihi: 24.06.2026 08:08 24 Haziran 2026 08:08
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.06.2026 08:12 24 Haziran 2026 08:12
Okuma Okuma:  1 dakika

12. Yargı Paketi: IBAN paylaşımına yeni ceza düzenlemesi

Haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar için TCK’nin 158. maddesinde düzenleme yapılması, bu düzenlemenin 12. Yargı Paketi'ne eklenmesi planlanıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
12. Yargı Paketi: IBAN paylaşımına yeni ceza düzenlemesi
Görsel: Canva

Meclis’te görüşmeleri süren "12. Yargı Paketi" kanun teklifine, haksız menfaat karşılığında banka hesabı veya hesap bilgilerini başkalarının kullanımına açanlara yönelik yeni bir düzenleme eklenmesi planlanıyor.

AA’nın haberine göre, hazırlanan düzenlemeyle, hesap bilgilerini paylaşarak dolandırıcılık suçlarına zemin hazırlayanlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) ayrı bir hüküm oluşturulması öngörülüyor.

Haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar için TCK’nin 158. maddesinde düzenleme yapılması, bu düzenlemenin 12. Yargı Paketi'ne eklenmesi planlanıyor.

Çalışmanın tamamlanması halinde, Meclis Adalet Komisyonunda 12. Yargı Paketi'nin bugün yapılacak görüşmesinde ya da Genel Kurul aşamasında önerge ile düzenleme yapılması planlanıyor.

Buna göre, haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlarla ilgili TCK'nin 158. maddesine yeni fıkra eklenecek ve müstakil düzenleme yapılacak.

Düzenlemeyle, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası gerektiren "nitelikli dolandırıcılık" yerine, yeni hükümden hapis cezası verilecek.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
12. Yargı Paketi finansal kriz
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