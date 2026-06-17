TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
ZAYENDA CIVAKÎ
DW: Dîroka Weşanê: 17.06.2026 15:40 17 Hezîran 2026 15:40
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 17.06.2026 15:42 17 Hezîran 2026 15:42
Xwendin Xwendin:  1 xulek

“Di 12emîn Pakêta Darazê de dê xalên li dijî LGBTÎ+yan cih negrin"

Parlamento berî ku bikeve betlaneyê, ji bo 12emîn Pakêta Darazê bi qedîne xebatên xwe berdewam dike.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
“Di 12emîn Pakêta Darazê de dê xalên li dijî LGBTÎ+yan cih negrin"

Amadekariyên ji bo 12emîn Pakêta Darazê a ku ji aliyê AKPyê ve hatiye amadekirin, bi dawî bûn.

Di pêşniyara qanûnê ya ku tê pêşbînîkirin vê hefteyê pêşkêşî Serokatiya Parlamentoyê bê kirin de, xalên ji bo lezkirina pêvajoya dadweriyê cih digirin. Lêbelê li gorî nûçeya Ajansa Nûçeyan a ANKAyê, di pakêtê de xalên li dijî LGBTÎ+yan tune ne. 

Her weha hat destnîşankirin ku di pakêtê de efû yan rêziknameyeke înfazê; mijarên hiqûqa malbatê yên mîna hevberdan û nefeqeyê û xalên ji bo zarokên ber bi sûc ve hatine kişandin cih nagirin.

Parlamento wê di 1ê Tîrmehê de nekeve betlaneyê
Parlamento wê di 1ê Tîrmehê de nekeve betlaneyê
Îro 12:48

Parlamento dê heta betlaneyê 6 pêşniyaran nîqaş bike

Her weha, bi pêşniyara AKPyê  bernameya betlaneya 1ê Tîrmeha 2026an a Lijneya Giştî ya Parlamentoyê hatibû guhertin. 

Li gorî vê yekê, Parlamento di 6, 7 û 8ê Tîrmehê de dema lûtkeya NATOyê ya li Enqereyê de wê nexebite û tê plansazkirin ku parlamento di hefteya dawî ya Tîrmehê de bikeve betlaneyê. Her weha tê pêşbînîkirin ku di vê heyamê de bi giştî wê 6 pêşniyarên qanûnan bêne nîqaşkirin.

(TY/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
LGBT+ LGBTİ + mafên LGBTIyan Qanûn
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê