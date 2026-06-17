“Di 12emîn Pakêta Darazê de dê xalên li dijî LGBTÎ+yan cih negrin"
Amadekariyên ji bo 12emîn Pakêta Darazê a ku ji aliyê AKPyê ve hatiye amadekirin, bi dawî bûn.
Di pêşniyara qanûnê ya ku tê pêşbînîkirin vê hefteyê pêşkêşî Serokatiya Parlamentoyê bê kirin de, xalên ji bo lezkirina pêvajoya dadweriyê cih digirin. Lêbelê li gorî nûçeya Ajansa Nûçeyan a ANKAyê, di pakêtê de xalên li dijî LGBTÎ+yan tune ne.
Her weha hat destnîşankirin ku di pakêtê de efû yan rêziknameyeke înfazê; mijarên hiqûqa malbatê yên mîna hevberdan û nefeqeyê û xalên ji bo zarokên ber bi sûc ve hatine kişandin cih nagirin.
Parlamento wê di 1ê Tîrmehê de nekeve betlaneyê
Parlamento dê heta betlaneyê 6 pêşniyaran nîqaş bike
Her weha, bi pêşniyara AKPyê bernameya betlaneya 1ê Tîrmeha 2026an a Lijneya Giştî ya Parlamentoyê hatibû guhertin.
Li gorî vê yekê, Parlamento di 6, 7 û 8ê Tîrmehê de dema lûtkeya NATOyê ya li Enqereyê de wê nexebite û tê plansazkirin ku parlamento di hefteya dawî ya Tîrmehê de bikeve betlaneyê. Her weha tê pêşbînîkirin ku di vê heyamê de bi giştî wê 6 pêşniyarên qanûnan bêne nîqaşkirin.
(TY/AY)