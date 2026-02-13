ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 13.02.2026 10:47 13 Şubat 2026 10:47
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.02.2026 11:05 13 Şubat 2026 11:05
Okuma Okuma:  1 dakika

Gürlek'ten "12. Yargı Paketi" açıklaması: TCK ve infaz sisteminde değişiklikler düşünüyoruz

Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek, "12. Yargı Paketi üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda ceza adaletini güçlendirmek, infaz ve yargılama süreçlerini daha etkin hale getirmek amacıyla Türk Ceza Kanunu ve infaz sisteminde de bir kısım değişiklikler yapmayı düşünüyoruz" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: AA

Yılmaz Tunç'un yerine Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek, Slovenya Ulusal Meclis Başkanı Klakocar Zupancic başkanlığındaki heyetle bakanlık binasında bir araya geldi.

Muhalefetten Akın Gürlek yorumu: Türkiye hukuk devleti değil, siyasi operasyon var
11 Şubat 2026

Gürlek, adalet alanındaki iş birliğinin, iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli ve tamamlayıcı boyut oluşturduğunu ifade etti. Hukukun üstünlüğü, yargı alanındaki karşılıklı tecrübe paylaşımı, adli yardımlaşma ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde işbirliğinin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini söyledi.

'12. Yargı Paketi' mesajı

Gürlek, toplantıda son dönemde hukuk sisteminde yapılan çalışmaları anlattı, TCK ve infaz sisteminde değişiklik sinyali verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 2025 ve 2029 yılları arasında 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıklayarak yargı alanında çok önemli reformlar yaptık. Bu kapsamda 2025 yılı Aralık ayında 11. Yargı Paketi'ni Meclis'e sunduk, 12. Yargı Paketi üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda ceza adaletini güçlendirmek, infaz ve yargılama süreçlerini daha etkin hale getirmek amacıyla Türk Ceza Kanunu ve infaz sisteminde de bir kısım değişiklikler yapmayı düşünüyoruz." 

(AB)

