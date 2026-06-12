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KADIN
YT: Yayın Tarihi: 12.06.2026 13:56 12 Haziran 2026 13:56
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.06.2026 13:58 12 Haziran 2026 13:58
Okuma Okuma:  2 dakika

Kadın örgütleri 12. Yargı Paketi’ne karşı 20 kentte eylemde

Açıklamada, devletin şiddet, istismar, çocuk işçiliği ve yoksullukla mücadelede sorumluluk alması gerektiği vurgulandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kadın örgütleri 12. Yargı Paketi’ne karşı 20 kentte eylemde
Fotoğraf: csgorselarriv.org

Kadın örgütleri ve platformları, iktidarın gündeme getirdiği 12. Yargı Paketi’ne karşı Türkiye genelinde eylem çağrısı yaptı. Örgütler, paketin kadınların, LGBTİ+’ların ve çocukların haklarını güvence altına almak yerine daha fazla eşitsizlik ve güvencesizlik yaratacağını savundu.

Açıklamada, “Yargı değil gasp paketi! Yargı Paketi’ne ‘Hayır’ demek için Türkiye’nin dört bir yanında sokaklardayız” denilerek, düzenlemeye karşı ortak mücadele çağrısı yapıldı.

Eylemlerin gerçekleştirileceği iller arasında Diyarbakır, Ankara, Antakya, Antalya, Bodrum, Bursa, Çanakkale, Datça, Didim, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kuşadası, Manisa, Menteşe, Mersin, Ordu, Urfa ve Urla yer aldı.

Kadın örgütleri, 12. Yargı Paketi’nin adalete erişimi güçlendirmediğini, aksine kadınların, LGBTİ+’ların ve çocukların kazanılmış haklarını hedef aldığını belirterek düzenlemeye karşı çıktıklarını açıkladı.

“Kadınları aileye bağımlı hale getiren politikaları kabul etmiyoruz”

Açıklamada, paketin kadınları şiddet ve ekonomik güvencesizlik karşısında daha kırılgan hale getireceği savunuldu. Boşanma süreçlerine yönelik düzenlemelerin kadınların velayet, tazminat ve nafaka haklarını zayıflatabileceği öne sürülerek şu değerlendirmeye yer verildi:

“Boşanmayı hızlandırma gerekçesiyle kadınların haklarını boşanma sürecinden koparmak, kadınları ya haklarından vazgeçmeye ya da uzun süren mücadelelere mahkûm bırakmak anlamına gelir. Nafakanın hedef alınması, kadınların evlilik içinde yaşadığı ekonomik eşitsizliği ve güvencesizliği görünmez kılar.”

Açıklamada ayrıca, arabuluculuk ve uzlaştırma mekanizmalarının şiddet vakalarında kadınları faillerle aynı masaya oturmaya zorlayabileceği savunularak, kadınların ekonomik ve sosyal desteklerden yoksun bırakılarak aileye bağımlı hale getirilmesine karşı çıkıldığı belirtildi.

“LGBTİ+’ların varlığı ve sağlık hakkı hedef alınıyor”

Örgütler, paketin LGBTİ+’ların varlığına, örgütlenme hakkına ve özellikle transların bedenleri üzerindeki kararlarına müdahale içerdiğini ileri sürdü.

Açıklamada, “Muğlak ifadelerle LGBTİ+’ların varlığını ve örgütlenme hakkını hedef alan, transların bedenlerine, kararlarına ve sağlık hakkına müdahale eden bu düzenlemeleri kabul etmiyoruz” denildi.

Çocuklara ilişkin düzenlemelere de tepki gösteren kadın örgütleri, çocukların korunması yerine cezalandırıcı yaklaşımların öne çıkarıldığını savundu. Açıklamada, devletin şiddet, istismar, çocuk işçiliği ve yoksullukla mücadelede sorumluluk alması gerektiği vurgulandı.

Örgütler, çocukların haklarının tartışmaya açılmasının çocuk yaşta ve zorla evliliklerin önünü açabilecek riskler taşıdığı uyarısı yaptı. 

Açıklamada son olarak şöyle denildi:

“Bugün kazanılmış haklarımıza yönelik saldırılara karşı yan yana durmak ve mücadele etmek bir zorunluluktur. On yıllar süren mücadelemizle elde ettiğimiz kazanımlardan, eşit, özgür ve şiddetsiz bir yaşam talebimizden vazgeçmeyeceğiz. 12. Yargı Paketi’ne hayır!”

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
kadın 12. Yargı Paketi nafaka hakkı çocuk istismarı
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