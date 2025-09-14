Akbelen direnişçisi Zehra Nine hayatını kaybetti

Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı’nda zeytinlikleri ve yaşam alanlarını savunurken mücadelesiyle hafızalara kazınan Zehra Nine yaşamını yitirdi.

Elinde bastonuyla direnişin en önündeydi. Ormanını, toprağını, suyunu savundu. O da bugün Akbelen Ormanı’ndaki binlerce ağaç gibi toprağa düştü.



90 yaşındaki İkizköylü Akbelen direnişçisi Zehra Yıldırım, namıdiğer Zehra Nine bugün hayatını kaybetti.



Hepimizin başı sağ olsun…🩷

Akbelen direnişçileri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda,

“Ehra ninemizi kaybettik. Akbelen’de korkusuzca direnişin önünde yürüyen Zehra ninemiz bu toprağın onuruydu. Onun hatırasına, mücadelesine, her dalına tutunduğu ağaçlarımıza, zeytinimize sahip çıkacağız” dedi.

ZEHRA NENEMİZİ KAYBETTİK!



Akbelen’de korkusuzca direnişin önünde yürüyen Zehra ninemizi kaybettik. Başımız sağolsun. Yüreğimiz yanıyor!



Zehra ninemiz bu toprağın onuruydu. Onun hatırasına, mücadelesine, her dalına tutunduğu ağaçlarımıza, zeytinimize sahip çıkacağız.

Zehra Nine, aylardır süren Akbelen direnişinde ön saflarda yer alarak köylülerin ve doğa savunucularının simge isimlerinden biri haline gelmişti.

