KADIN
Yayın Tarihi: 14 Eylül 2025 15:03
 ~ Son Güncelleme: 14 Eylül 2025 19:41
2 dk Okuma

"BU TOPRAĞIN ONURUYDU"

Akbelen direnişçisi Zehra Nine hayatını kaybetti

Zehra Nine, aylardır süren Akbelen direnişinde ön saflarda yer alarak köylülerin ve doğa savunucularının simge isimlerinden biri haline gelmişti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Akbelen direnişçisi Zehra Nine hayatını kaybetti

Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı’nda zeytinlikleri ve yaşam alanlarını savunurken mücadelesiyle hafızalara kazınan Zehra Nine yaşamını yitirdi.

Akbelen direnişçileri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda,
“Ehra ninemizi kaybettik. Akbelen’de korkusuzca direnişin önünde yürüyen Zehra ninemiz bu toprağın onuruydu. Onun hatırasına, mücadelesine, her dalına tutunduğu ağaçlarımıza, zeytinimize sahip çıkacağız” dedi.

Zehra Nine, aylardır süren Akbelen direnişinde ön saflarda yer alarak köylülerin ve doğa savunucularının simge isimlerinden biri haline gelmişti.

Akbelen'de ağaç kıyımı yapan şirket “takdir” edildi
Akbelen'de ağaç kıyımı yapan şirket “takdir” edildi
26 Temmuz 2024
“Besta’dan Akbelen’e, Cudi’den Kazdağları’na direnmeye devam edeceğiz”
“Besta’dan Akbelen’e, Cudi’den Kazdağları’na direnmeye devam edeceğiz”
9 Eylül 2025

ekoloji Akbelen akbelen dayanışması Akbelen direnişçisi Zehra Nene
ilgili haberler
“Besta’dan Akbelen’e, Cudi’den Kazdağları’na direnmeye devam edeceğiz”
9 Eylül 2025
/haber/bestadan-akbelene-cudiden-kazdaglarina-direnmeye-devam-edecegiz-311320
Akbelen'den yeşil dönüşüme: Türkiye’nin iklim politikaları
4 Şubat 2025
/haber/akbelen-den-yesil-donusume-turkiyenin-iklim-politikalari-304267
Dilovası, Akbelen, İliç… Neden?
17 Temmuz 2024
/yazi/dilovasi-akbelen-ilic-neden-297524
Akbelen’den Hambach’a eko-yıkıma karşı direniş belgeselleri
6 Temmuz 2024
/yazi/akbelenden-hambacha-eko-yikima-karsi-direnis-belgeselleri-297163
Akbelen Ormanı davasında talepler reddedildi
14 Haziran 2024
/haber/akbelen-ormani-davasinda-talepler-reddedildi-296514
İkizköylülerden Akbelen Ormanı için çağrı
12 Haziran 2024
/haber/ikizkoylulerden-akbelen-ormani-icin-cagri-296437
Akbelen'deki talan, aylar sonra ilk kez görüntülendi
18 Mart 2024
/haber/akbelen-deki-talan-aylar-sonra-ilk-kez-goruntulendi-293195
