HABER
YT: Yayın Tarihi: 05.01.2026 10:49
 SG: Son Güncelleme: 08.01.2026 17:31
Okuma Okuma:  2 dakika

Uyuşturucu operasyonu: 19 isim tutuklandı

Soruşturma kapsamında daha önce spor, medya ve sanat dünyasından çok sayıda isim hakkında işlem yapıldı. Bazı şüpheliler, ifade ve test sonuçlarının ardından serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Uyuşturucu operasyonu: 19 isim tutuklandı

“Uyuşturucu” soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 19’u tutuklandı, 7’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada; “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak”, “uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak” ve “fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek” suçlamaları yer aldı. Soruşturma kapsamında aralarında oyuncu Doğukan Güngör ve sosyal medya fenomeni Burak Altındağ’ın da bulunduğu 26 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Savcılık, 19 şüpheli hakkında tutuklama talep ederken, 3 şüpheli için “konutu terk etmeme” şartıyla adli kontrol uygulanmasını istedi. Daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Doğukan Güngör, Alya Şahinler, Ceren Yıldırım ve Saniye Deniz ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

19 şüpheli tutuklandı

Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan isimler arasında; Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım, işletmecisi Arif Altunbulak, sosyal medya fenomeni Burak Altındağ, “Ciciş Kardeşler” olarak bilinen kardeşlerden Ceyda Ersoy, modacı Lerna Elmas, modeller Duygu Açıksöz ve Merve Uslu, şarkıcı Nevin Şimşek, Suma Beach işletmecilerinden Hakan Yıldız ve çeşitli sektörlerden işletmeci ve sanatçılar yer aldı.

Soruşturma dosyasında, uyuşturucu partilerinin merkezi olduğu iddia edilen Bebek Otel dikkat çekti. Otelin sahibi Muzaffer Yıldırım ile işletmecisi Arif Altunbulak’ın da gözaltına alınanlar arasında bulunduğu belirtildi.

Operasyon kapsamında ayrıca, çok sayıda ünlü sanatçının menajerliğini yaptığı öne sürülen Haluk Şentürk, şarkıcı Alya Şahinler, Türkiye karate şampiyonu ve Avrupa üçüncüsü Gözde Anuk, model Duygu Açıksöz ve “Ciciş Kardeşler”den Ceyda Ersoy da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Şüpheliler, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da kullanmak suçlamalarıyla soruşturuluyor.

Soruşturma kapsamında daha önce spor, medya ve sanat dünyasından çok sayıda isim hakkında işlem yapıldı. Bazı şüpheliler, ifade ve test sonuçlarının ardından serbest bırakıldı. Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin de aralarında bulunduğu bazı isimler ise tutuklandı.

Soruşturmayla ilgili adli süreç devam ediyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Doğukan Güngör uyuşturucu baskını
