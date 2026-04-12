ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 12.04.2026 13:37 12 Nisan 2026 13:37
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.04.2026 15:35 12 Nisan 2026 15:35
Okuma Okuma:  1 dakika

UYUŞTURUCU OPERASYONU

Adrian: Bahsi geçen maddeleren herhangi birini hücremde bulamazsınız

Cem Adrian, "Döner dönmez hakkımda alınan karar doğrultusunda gerekli prosedürleri yerine getireceğim" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Adrian: Bahsi geçen maddeleren herhangi birini hücremde bulamazsınız
*Cem Adrian

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan müzisyen Cem Adrian açıklama yaptı.

X'te açıklama yapan Adrian, "Herkese iyi pazarlar... Hakkımdaki soruşturmayı, tarihleri en az 1 yıl önceden belirlenip duyurulmuş yurt dışı konserlerim için bulunduğum Bremen'de öğrendim" dedi.

"Döner dönmez hakkımda alınan karar doğrultusunda gerekli prosedürleri yerine getireceğim" diyen Adrian, "Kimsenin zerre şüphesi olmasını istemem ki bahsi geçen maddelerin herhangi birinin herhangi bir hücremde bulunması imkansız. O meselelerden çok çok uzağım. Benim içim rahat, lütfen sizinki de öyle olsun. Sevgi ve saygılarımla” dedi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
7 Nisan 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
uyuşturucu operasyonu Cem Adrian
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
"Uyuşturucu" operasyonunda gözaltına alınan 14 kişi ATK'ye sevk edildi
25 Mart 2026
/haber/uyusturucu-operasyonunda-gozaltina-alinan-14-kisi-atk-ye-sevk-edildi-318005
MSÜ'de "uyuşturucu" soruşturması: 3 sözleşmeli er tutuklandı
27 Şubat 2026
/haber/msu-de-uyusturucu-sorusturmasi-3-sozlesmeli-er-tutuklandi-317135
"Uyuşturucu" operasyonu: Gözaltına alınan 21 kişi adliye sevk edildi
19 Şubat 2026
/haber/uyusturucu-operasyonu-gozaltina-alinan-21-kisi-adliye-sevk-edildi-316868
Yerlikaya açıkladı: 24 ilde uyuşturucu operasyonu, 144 kişi yakalandı
9 Şubat 2026
/haber/yerlikaya-acikladi-24-ilde-uyusturucu-operasyonu-144-kisi-yakalandi-316475
“Devletin ‘uyuşturucu’ bahanesiyle LGBTİ+’ları hedef göstermesini kabul etmiyoruz”
5 Şubat 2026
/haber/devletin-uyusturucu-bahanesiyle-lgbti-lari-hedef-gostermesini-kabul-etmiyoruz-316363
Sayfa Başına Git