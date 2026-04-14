Urfa'da liseye silahlı saldırı: "Okulların güvenliği devletin temel yükümlülüğü"

Olay, Urfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Lisesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okula giren bir kişi rastgele ateş açtı.

Okullarda artan şiddetin çözümü güvenlik değil, rehberlik

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yetkililer, yaralıların Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındığını açıkladı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Vali Hasan Şıldak, ateş açan kişinin 2007 doğumlu olduğunu ve daha önce aynı okulda öğrenci olduğunu belirterek şu detayları paylaştı:

Okulun eski öğrencisi, sadece 9. sınıfta burada eğitim alıyor. Daha sonra açık öğretim lisesine kaydedilmiş bir eğitim süreci var. 2007 doğumlu olan şahıs polisin müdahalesiyle yakalanmak üzereyken yaşamına son verdi. Okulu tahliye ettik. Üzüntü duyduğumuz bu olayın evveliyatını da içerecek şekilde araştırılıp soruşturulacak. Tüm Siverek ve Şanlıurfa'mıza geçmiş olsun. Adli ve idari süreçler incelenecek. Okullarımızın güvenliği konusunda tüm tedbirleri almamıza rağmen böyle münferit hadiseler olabiliyor. Gereken inceleme yapılacak.

Lise gençliğinde risk davranışları ve şiddetin toplumsal arka planı

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin saldırıdan önce okulun sosyal medya hesabındaki bir paylaşıma “Hazır olun, bu okulda birkaç gün sonra saldırı olacak” şeklinde yorum yaptığı öne sürüldü.

İçişleri Bakanlığı: 16 kişi yaralandı

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, saldırıda 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis ve 1 kantin işletmecisinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Olayla ilgili kolluk kuvvetlerinin başlattığı soruşturma devam ediyor.

"Bireysel silahlanma kamu güvenliğini tehdit ediyor"

Urfa Barosu da konuya ilişkin yazılı açıklamasında eğitim ortamlarında artan şiddet ile bireysel silahlanmaya dikkat çekti. Açıklamada, okulların güvenli alanlar olması gerektiği vurgulanarak, bu tür olayların toplumda ciddi bir güvenlik sorunu haline geldiği belirtildi.

Okulların ve eğitim emekçilerinin güvenliğinin sağlanmasının devletin temel yükümlülükleri arasında olduğu vurgulayan baro yönetimi, bireysel silahlanmaya karşı daha caydırıcı yasal düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesi çağrısında bulundu ve olayın tüm yönleriyle soruşturulmasını istedi.

MEB müfettiş görevlendirdi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), olayın yaşandığı okulda eğitime 4 gün ara veridliğini duyurarak şu bilgileri paylaştı:

Bakanlığımızca iki genel müdür ile bir daire başkanı, sahadaki ekipleri koordine etmek ve

denetlemek üzere Şanlıurfa iline ivedilikle hareket etmişlerdir. Diğer yandan söz konusu olaya ilişkin Şanlıurfa il müfettişlerimizin tahkikat sürecine ilave olarak Bakanlık merkez teşkilatından da bir başmüfettiş ve müfettiş derhal görevlendirilmiştir. Elim olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için psikososyal destek ekiplerimiz derhal sahaya inmiş olup rehabilitasyon faaliyetlerine de başlanmıştır. Konu, bütün yönleriyle Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilecek ve adli sürece Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz müdahil olacaktır.

Çocuklarla zor haberleri konuşmak: Sessizlik değil eşlik

"Travmatik görseller ve içerikler paylaşılmamalı"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), olaya yayın kuruluşlarına uyarıda bulundu. RTÜK açıklamasında 6112 sayılı Kanun kapsamındaki yayın ilkelerine hassasiyetle uyulması istendi.

Olay anına ait görüntüler ve travmatik içeriklerin kesinlikle paylaşılmaması gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Mağdurların, öğrencilerin ve ailelerin mahremiyetini ihlal edebilecek, kimliklerini deşifre eden her türlü bilgi ve görselden kaçınılmalıdır. Bilgi kirliliğine yol açmamak adına yalnızca yetkili makamların açıklamaları esas alınmalı, sağduyulu bir dil kullanılmalıdır. Toplumsal hassasiyetleri ve çocukların ruh sağlığını gözetmeyen yayınlar hakkında ivedilikle yasal yaptırım süreci başlatılacaktır.

(NÖ)