Okullarda artan şiddetin çözümü güvenlik değil, rehberlik

“Şiddetin çözümü daha fazla güvenlik değil, daha fazla rehberlik ve sosyolojik farkındalık.”

Son dönemlerde okullarda yaşanan şiddet olaylarının artması kamuoyunda ciddi bir endişe yaratıyor. Eğitim kurumlarında meydana gelen bu olaylar yalnızca öğrencileri ve öğretmenleri değil, aileleri ve toplumun tamamını da derinden etkiliyor. Bu durum karşısında çözüm olarak çoğu zaman güvenlikçi politikalar gündeme geliyor. Her okula güvenlik görevlisi atanması, kamera sistemlerinin artırılması, hatta bazı çevrelerce okullara polis görevlendirilmesi gibi öneriler dile getiriliyor. Oysa okullarda yaşanan şiddet olaylarını yalnızca güvenlik sorunu olarak görmek, meselenin özünü gözden kaçırmak anlamına gelir.

Okullarda ortaya çıkan şiddet davranışları büyük ölçüde sosyolojik ve psikolojik dinamiklerle ilişkili. Öğrencilerin yaşadığı ailevi sorunlar, ekonomik zorluklar, akran baskısı, kimlik arayışı, toplumsal eşitsizlikler, sosyal medya etkisi ve duygusal gelişim süreçleri bu davranışların arka planında önemli rol oynuyor. Ergenlik döneminde bulunan gençler, hem kimliklerini inşa etmeye çalışmakta hem de sosyal çevreleriyle uyum sağlama çabası içerisinde olabiliyor. Bu süreçte yaşanan baskılar, dışlanma, değersizlik hissi veya iletişim eksikliği, kimi zaman şiddet davranışlarına dönüşebiliyor. Bu nedenle sorunu yalnızca güvenlik tedbirleriyle çözmeye çalışmak, yangını söndürmek yerine dumanı dağıtmaya çalışmak gibi.

Okul, sadece akademik bilginin verildiği bir kurum değil. Aynı zamanda çocukların ve gençlerin sosyal, duygusal ve psikolojik gelişimlerinin desteklendiği bir yaşam alanı. Öğrenciler günlerinin büyük bölümünü okul ortamında geçiriyor. Dolayısıyla okul ortamının güvenli, destekleyici ve kapsayıcı olması, öğrencilerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesinde hayati bir rol oynuyor. Bu nedenle okullarda şiddetin önlenmesi için güvenlik görevlilerinden çok rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin güçlendirilmesi gerekiyor.

Bugün birçok okulda bir psikolojik danışman yüzlerce öğrenciye hizmet vermeye çalışıyor. Bu durum, öğrencilerin bireysel sorunlarının zamanında fark edilmesini ve sağlıklı şekilde ele alınmasını zorlaştırıyor. Oysa okullarda yeterli sayıda PDR (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik) uzmanının bulunması, öğrencilerin yaşadığı sorunların erken aşamada tespit edilmesine ve çözülmesine önemli katkı sağlar. Rehberlik hizmetleri, yalnızca sorun ortaya çıktıktan sonra müdahale eden bir mekanizma değil; aynı zamanda önleyici bir destek sistemi. Öğrencilerin duygularını ifade edebileceği, kendilerini anlaşılmış hissedebileceği ve sağlıklı iletişim becerileri kazanabileceği ortamlar oluşturmak, şiddetin ortaya çıkmasını büyük ölçüde engelleyebilir.

Bununla birlikte eğitim kurumlarında sosyologların da görev alması son derece önemli ve gerekli. Çünkü okulda yaşanan sorunlar yalnızca bireysel psikolojik süreçlerle açıklanamaz; aynı zamanda toplumsal yapı, kültürel değerler ve sosyal ilişkilerle de yakından bağlantılı. İşte tam bu noktada sosyologların bilgi ve analiz gücü devreye giriyor.

Sosyologlar, öğrencilerin içinde bulunduğu sosyal çevreyi, aile yapısını, mahalle ilişkilerini, ekonomik koşulları ve kültürel dinamikleri bilimsel yöntemlerle analiz edebilen uzmanlardır. Okul ortamında yaşanan şiddet olaylarının arkasındaki toplumsal nedenleri ortaya koymak, ancak bu tür bir sosyolojik bakış açısıyla mümkün. Örneğin akran zorbalığının artması, okulda gruplaşmaların oluşması, dışlanma ve etiketleme gibi durumlar yalnızca bireysel davranışlarla açıklanamaz; bunlar aynı zamanda sosyal ilişkilerin ve grup dinamiklerinin bir sonucu.

Okullarda görev yapacak sosyologlar, öğrencilerin sosyal çevrelerini analiz ederek risk faktörlerini erken aşamada tespit edebilirler. Okul iklimini değerlendirebilir, öğrenciler arasındaki sosyal ilişkileri inceleyebilir ve şiddete zemin hazırlayan yapısal sorunları ortaya koyabilirler. Bunun yanı sıra öğretmenlere, okul yöneticilerine ve velilere yönelik sosyal farkındalık çalışmaları da yürütebilirler. Böylece yalnızca öğrenciler değil, okulun bütün paydaşları şiddetin nedenleri konusunda bilinçlenmiş olur.

Sosyologlar ayrıca okulun bulunduğu çevre ile okul arasındaki ilişkiyi de güçlendirebilir. Mahalle, aile ve okul arasındaki sosyal bağların güçlendirilmesi, öğrencilerin kendilerini daha güçlü bir aidiyet duygusu içerisinde hissetmelerine yardımcı olur. Aidiyet duygusunun güçlü olduğu ortamlarda ise şiddet davranışlarının ortaya çıkma ihtimali önemli ölçüde azalır. Çünkü bireyler kendilerini ait hissettikleri ortamlara zarar vermek yerine o ortamı korumaya çalışırlar.

Bir diğer önemli nokta ise sosyologların okul politikalarının geliştirilmesine katkı sunabilmesi. Okullarda uygulanacak sosyal projeler, akran destek programları, kapsayıcı eğitim çalışmaları ve toplumsal farkındalık faaliyetleri sosyologların katkılarıyla daha bilimsel ve sürdürülebilir bir hale gelebilir. Böylece şiddetle mücadele yalnızca disiplin uygulamalarıyla değil, sosyal ve kültürel dönüşümü hedefleyen uzun vadeli politikalarla yürütülmüş olur.

Kısacası okullarda şiddetin çözümü kapılara daha fazla güvenlik koymak değil. Asıl çözüm; öğrencilerin ruhsal, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen bir eğitim ortamı oluşturmak. Daha fazla psikolojik danışman, daha fazla sosyolog ve daha güçlü rehberlik hizmetleri, okulları gerçekten güvenli hale getirecek en etkili adımlar.

Unutulmamalı ki güvenli okul; kapısında polis olan değil, içinde kendini güvende hisseden öğrencilerin ve öğretmenlerin olduğu okuldur. Eğitim kurumlarını gerçek anlamda güvenli hale getirmek istiyorsak, sorunun görünen yüzüne değil, derinlerde yatan toplumsal ve psikolojik nedenlerine odaklanmak zorundayız. Bunun yolu da güvenlikçi yaklaşımlardan değil, bilimsel, sosyal ve insani yaklaşımlardan geçer.

