Çocuklarla zor haberleri konuşmak: Sessizlik değil eşlik

Savaş, çatışma, ekonomik kriz ve insan hakları ihlalleri... Bunlar haberlerde sık sık karşılaştığımız konu başlıkları. Bu içerikler yetişkinler için dahi yer yer zorlayıcı ve üzücü olabilirken soyut düşünme duyusu henüz tam gelişmemiş çocuklar için çok daha kaygı dolu hissettirebilir. Günümüzde çocuğu zorlayıcı haberlerden bütünüyle yalıtmak bugün neredeyse imkânsız. Çocuklar çoğu zaman haberi medya araçlarından değil, evde kulak misafiri oldukları konuşmalardan, arkadaş çevresinden, sosyal platformlardan ya da okul koridorlarından duyuyor.

Hak temelli bir perspektifte çocuk için koruyucu olan, yetişkinin haberin ortaya koyduğu gerçekliği inkâr etmesi değil, anlamlandırmasına eşlik etmesi. Bu yüzden doğru yaklaşım -zor da olsa- sessizlik değil; gelişim düzeyine uygun, dürüst, sakin ve güven veren bir konuşma kurabilmek.

American Academy of Pediatrics’in (AAP) uzman rehberleri, yetişkinlerin konuyu çocuk duymadan önce değil, çocuk duyduktan sonra da gecikmeden ele almasını; önce “Ne duydun?” diye sorup çocuğun mevcut bilgisini anlamasını; ardından açık ama sade bir dille konuşmasını öneriyor.

Ev içinde konuşmak

Evde yapılacak ilk şey, çocuğun duyduğu parçalı bilgileri bir araya getirmesine yardım etmek olabilir. Bunun için yetişkinin uzun bir nutuk atması gerekmez; kısa sorular daha etkilidir: “Bununla ilgili ne duydun?”, “Sence ne olmuş?”, “Seni en çok ne korkuttu?”

Bu sorular bize, çocuğun hem yanlış bilgilerini düzeltme hem de gerçek kaygısının ne olduğunu anlama fırsatı verir. Çünkü çocuk çoğu zaman haberin kendisinden çok, “Bu bizim başımıza da gelir mi?” sorusuyla kaygıya kapılır. Bu noktada hak temelli bir yerden bakacak olursak; yetişkinlerin görevi, gerçeği saklamak değil, gerçeği çocuğun taşıyabileceği bir biçime çevirmek. Nitekim uzman önerileri de tam olarak bunu söylüyor: temel bilgiyi verin, ayrıntılardan kaçının, bilmediğiniz yerde “Bunu şu an ben de tam bilmiyorum” demekten geri durmayın.

Ev içinde önemli olan ikinci mesele, haberin içeriğini değil haberin dolaşıma giriş biçimini kontrol etmek. Özellikle tekrar tekrar verilen görüntüler, kanlı fotoğraflar, çığlık sesleri ve dehşet duygusunu büyüten başlıklar çocukta olayın sürekli sürüyormuş hissi yaratabilir. AAP, küçük çocukların (14 yaşa kadar) tekrar eden grafik görüntülerden uzak tutulmasını; daha büyük çocuklarla ise haberin birlikte izlenmesini, gerekirse durdurulup konuşulmasını öneriyor. Bu önerinin kıymeti şuraya dayanıyor; birlikte izlemek yalnızca içerik denetimi değil, duygusal eşlik anlamına da gelir. Yani çocuk haberi yalnız tüketmez; yanında güven veren, açıklayan, gerektiğinde durduran bir yetişkinin varlığından haberdar olur.

Üçüncü boyutta karşımıza çıkan şey çocuğun duygusunun çıkmasına müsaade etmek. Çocuğa “Korkacak bir şey yok” demek çoğu zaman teselli etmez; çünkü çocuk kendi duygusunun ciddiye alınmadığını hissedebilir. Daha işlevsel olan, “Evet, bu üzücü ve korkutucu gelebilir” deyip ardından güven çerçevesi kurmaktır. Cleveland Clinic Children’s Pediatric Behavioral Health Team / NASPGHAN tarafından paylaşılan uzman rehberi, yetişkinin kendi duygusunu da ölçülü biçimde paylaşabileceğini; bunun çocuklara duyguların doğal olduğunu öğrettiğini savunuyor. Aynı rehber, konuşmanın sonunda çocuğa sevildiğini, korunacağını ve soruları oldukça konuşmanın süreceğini hatırlatmayı öneriyor. Eğer çocukta uyku bozulması, kabuslar, içine kapanma, bedensel işaretler görülüyorsa profesyonel destek düşünülmesi gerektiği de vurgulanıyor.

Okulda konuşmak

Okul, haberin yalnızca “güncel olay” olarak değil, aynı zamanda bir öğrenme nesnesi olarak ele alınabileceği en önemli alanlardan biri. Bu konuda okullarda yararlanılabilecek kaynaklardan biri UNESCO’nun Medya ve Enformasyon Okuryazarlığı programı. Burada çocuk ve gençlerin bugünün iletişim ekosisteminde yol alabilmesi için yapılandırılmış pedagojik öneriler bulunuyor. Program içinde yanlış bilgi, dezenformasyon, nefret söylemi, temsil, mahremiyet ve dijital ortamın etkileri gibi başlıklar özel modüller halinde ele alınıyor.

Bu yaklaşım önemli; çünkü okulun görevi yalnızca haberi açıklamak değil, haberin nasıl üretildiğini, nasıl dolaşıma sokulduğunu ve nasıl sorgulanacağını öğretmek. Böylece çocuk “Bu haber doğru mu?” sorusunu sormayı, kaynağa bakmayı, görsel okumayı ve duygusal manipülasyonu fark etmeyi öğrenme fırsatına erişir.

O’Rourke ve Miller’ın İrlanda’daki ilkokul öğrencileriyle yürüttüğü çalışma, okul temelli medya okuryazarlığı müdahalelerinin çocukların iyi olma halini iyileştirebildiğini; okulun bu alanda belirleyici bir rol oynadığını ortaya koyuyor. Okulda zorlayıcı haberleri evrensel değerler çerçevesinde konuşmak; sadece “çocuğu sakinleştirme” görevi görmez; aynı zamanda eleştirel düşünme ve demokratik katılım bakımından bir çocuk hakkı.

Hangi haberi, hangi dille konuşacağız?

bianet’in “Haberde Çocuk / Çocuk Odaklı Habercilik Elkitabı” bu başlıkta çok önemli bir çerçeve sunuyor. Kitap, çocukların medyada çoğunlukla “kurban”, “zavallı” ya da “suçlu” kalıpları içinde temsil edildiğini; dramatize eden, damgalayan ve küçük düşüren dilin çocuklara yeni bir zarar verebildiğini söylüyor. Aynı rehber, görsel seçiminin de en az dil kadar önemli olduğunu; kimlik açığa çıkaran, küçük düşüren ya da çocuğu etiketleyen fotoğrafların kullanılmaması gerektiğini vurguluyor. Bu perspektif, evde ve okulda yapılacak haber konuşmaları için de doğrudan yol gösterici.

Kitap ayrıca çocukların bilgi edinme ve düşüncelerini açıklama hakkına da dikkat çekiyor; çocukların haberde sadece konu değil, aynı zamanda görüş sahibi özneler olarak yer alması gerektiğini savunuyor. Bu bakış, evde ve okulda yapılacak konuşmanın tonunu da değiştirir. Yetişkin, çocuğu yalnızca “korunacak biri” olarak değil, anlayabilen, soru sorabilen, yorum yapabilen bir yurttaş olarak görmeye başladığında, haber konuşması bir korku yönetimine değil bir öğrenme ve güçlenme sürecine dönüşür.

Bu işin içinden nasıl çıkacağız?

Sonuç olarak, yetişkinler olarak asıl meselemiz çocuklara dünyayı kapatmak değil; onların haklarını ve duygularını gözeten bir perspektifle dünyaya açılmalarını sağlamak olmalı.

Zorlayıcı haberleri çocuklarla konuşmanın doğru yolu ne haberi eve hiç sokmamak ne de çocuğu haber akışının insafına bırakmak. Çok fazla emek isteyen ama çocuklara borçlu da olduğumuz bir yol var; evde güven veren, açık, sade ve duyguları tanıyan bir konuşma; okulda ise medya okuryazarlığını, eleştirel düşünmeyi ve karşılıklı saygıyı besleyen pedagojik bir ortam kurmak.

Çocuk ancak bu iki alan eşit ve dengeli çalıştığından, haberi sadece korkulacak bir şey olarak değil, anlaşılacak, sorgulanacak ve insan hakları açısından değerlendirilecek bir toplumsal gerçeklik olarak kodlayabilir.

Bu konudaki güvenilir kaynaklardan olan The Guardian Foundation’ın önerileri ise özetle şöyle;

Temel kurallar belirleyin ve bunlara sadık kalın. Bu kuralları yalnızca belirtmekle kalmayın; sürekli pekiştirin ve davranışlarınızla model olun. Saygılı ve güvenli bir iletişim ortamı oluşturun. Birbirlerini dikkatle dinlemeleri, yargılayıcı olmadan farklı görüşlere yaklaşmaları ve kullandıkları dili özenle seçmeleri konusunda onları teşvik edin. Gizlilik ilkesini vurgulayın; izin almadan kişisel hikâyelerin paylaşılmaması gerektiğini belirtin. Gerçek haberleri ve görselleri dikkatle seçin. Şok, korku ya da suçluluk duygusu yaratabilecek içerik ve görsellerden kaçının. Güvenilir yayın organlarından, dengeli ve konuya uygun örnekler seçin. Hassas konularda mesafe koyun. Çocuklara doğrudan ne hissettiklerini ya da ne yapacaklarını sormak yerine, ilişki kurabilecekleri bir karakter ya da örnek durum üzerinden konuşun. Soruları teşvik edin ve yanıtları planlayın. Bir “soru ya da endişe kutusu” kullanarak çocukların akıllarına takılan konuları yazılı ve isimsiz şekilde paylaşmalarını sağlayabilirsiniz. Bu yöntem, zorlayıcı sorulara daha sağlıklı ve düşünülmüş yanıtlar vermek için size zaman kazandırır. Destek mekanizmalarını görünür kılın. Gerektiğinde kendileri ya da başkaları için nasıl yardım isteyeceklerini ve endişelerini nasıl dile getireceklerini açıklayın.

(NÖ)