DW: Dîroka Weşanê: 14.04.2026 13:04 14 Nîsan 2026 13:04
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 14.04.2026 13:08 14 Nîsan 2026 13:08
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li Rihayê kesekî bi çekê êrişî lîseyê kir

Li navçeya Siwêrega Rihayê, di êrîşeke çekdarî ya li dijî lîseyekê de 16 kes birîndar bûn. Hat ragihandin ku êrîşkar xwendekarê berê yê dibistanê ye û piştî bûyerê dawî li jiyana xwe aniye.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Li Rihayê kesekî bi çekê êrişî lîseyê kir

Bûyer, li navçeya Siwêrega Rihayê, li Lîseya Pîşeyî û Teknîkî ya Ahmet Koyuncu qewimî. Li gorî agahiyên hatine bi dest xistin, kesekî ku ketiye dibistanê û bêserûber gule reşandine.

Di êrîşê de li gorî daneyên destpêkê 16 kes birîndar bûn. Li ser agahdarkirinê, hejmareke zêde polîs û tîmên tendurustiyê sewqî cihê bûyerê hatin kirin

Birîndar rakirin nexweşxaneyê

Rayedaran ragihand ku ji bo dermankirinê birîndar rakirine Nexweşxaneya Dewletê ya Siwêregê. Derbarê rewşa tendurustiya birîndaran de agahiyên berfireh nehatin parvekirin.

Hat diyarkirin ku êrîşkarê di nava dibistanê de, bo demekê hinek xwendekar dîl girtine. Bi midaxeleya polîsan, beşek ji xwendekaran hatin tehliyekirin

Waliyê Rihayê Hasan Şildak daxuyand ku êrîşkar di sala 2007an de ji dayîk bûye e û berê li heman dibistanê xwendekar bûye. Hat diyarkirin wî kesî dawî li jiyana xwe aniye.

Wezareta Navxweyî: 16 kes birîndar bûn

Di daxuyaniya Wezareta Karên Navxweyî de hat parvekirin ku di êrîşê de 10 xwendekar, 4 mamoste, polîsek û xwediyê kantînê birîndar bûne.

Lêpirsîna ku hêzên ewlehiyê ji bo bûyerê daye destpêkirin berdewam dike.

(NÖ/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Siwêreg Riha Dibistan êrişa çekdarî
