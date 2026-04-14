Li Rihayê kesekî bi çekê êrişî lîseyê kir

Bûyer, li navçeya Siwêrega Rihayê, li Lîseya Pîşeyî û Teknîkî ya Ahmet Koyuncu qewimî. Li gorî agahiyên hatine bi dest xistin, kesekî ku ketiye dibistanê û bêserûber gule reşandine.
Di êrîşê de li gorî daneyên destpêkê 16 kes birîndar bûn. Li ser agahdarkirinê, hejmareke zêde polîs û tîmên tendurustiyê sewqî cihê bûyerê hatin kirin
Birîndar rakirin nexweşxaneyê
Rayedaran ragihand ku ji bo dermankirinê birîndar rakirine Nexweşxaneya Dewletê ya Siwêregê. Derbarê rewşa tendurustiya birîndaran de agahiyên berfireh nehatin parvekirin.
Hat diyarkirin ku êrîşkarê di nava dibistanê de, bo demekê hinek xwendekar dîl girtine. Bi midaxeleya polîsan, beşek ji xwendekaran hatin tehliyekirin
Waliyê Rihayê Hasan Şildak daxuyand ku êrîşkar di sala 2007an de ji dayîk bûye e û berê li heman dibistanê xwendekar bûye. Hat diyarkirin wî kesî dawî li jiyana xwe aniye.
Wezareta Navxweyî: 16 kes birîndar bûn
Di daxuyaniya Wezareta Karên Navxweyî de hat parvekirin ku di êrîşê de 10 xwendekar, 4 mamoste, polîsek û xwediyê kantînê birîndar bûne.
Lêpirsîna ku hêzên ewlehiyê ji bo bûyerê daye destpêkirin berdewam dike.
