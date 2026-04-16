ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 16.04.2026 11:45 16 Nisan 2026 11:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.04.2026 11:51 16 Nisan 2026 11:51
Okuma Okuma:  1 dakika

Siverek’te okul saldırısı haberi yapan gazeteci gözaltına alındı

Siverek’te 16 kişinin yaralandığı okul saldırısına dair haberiyle gündeme gelen Sabah Gazetesi Temsilcisi Lütfü Yalgı’nın evi sabaha karşı basıldı. Yerel kaynaklar, gözaltının haber nedeniyle yapıldığını öne sürdü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Siverek’te okul saldırısı haberi yapan gazeteci gözaltına alındı
Fotoğraf: Cuma Sarı / AA

Urfa Siverek’te Sabah Gazetesi Temsilcisi Lütfü Yalgı, gözaltına alındı daha sonra da serbest bırakıldı.

Urfa’daki yerel gazetelerin aktardığına göre Yalgı’nın evi sabah saat 04.00 sularında yapılan bir operasyonla basıldı.

Gözaltı işleminin, Siverek’te 16 kişinin yaralandığı okul saldırısına ilişkin yaptığı haber nedeniyle gerçekleştirildiği iddia edildi.

Söz konusu haberde Yalgı, saldırganın bir gün önce okulun sosyal medya hesabına yazdığı mesajların okul müdürü tarafından emniyete bildirdiğini ancak şüphelinin serbest bırakıldığını belirtmişti.

Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, gazetecinin serbest bırakıldığı yerel gazetelere yansıdı.

İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Yalgı imzasıyla yayınlanan haberi yalanlamıştı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
siverek
ilgili haberler
Siverek’teki okul saldırısı ne söylüyor?
15 Nisan 2026
/haber/siverekteki-okul-saldirisi-ne-soyluyor-318731
Urfa’da liseye silahlı saldırı sonrası öğretmenler iş bırakıyor
15 Nisan 2026
/haber/urfada-liseye-silahli-saldiri-sonrasi-ogretmenler-is-birakiyor-318723
Urfa'da liseye silahlı saldırı: "Okulların güvenliği devletin temel yükümlülüğü"
14 Nisan 2026
/haber/urfa-da-liseye-silahli-saldiri-okullarin-guvenligi-devletin-temel-yukumlulugu-318689
ilgili haberler
Siverek’teki okul saldırısı ne söylüyor?
15 Nisan 2026
/haber/siverekteki-okul-saldirisi-ne-soyluyor-318731
Urfa’da liseye silahlı saldırı sonrası öğretmenler iş bırakıyor
15 Nisan 2026
/haber/urfada-liseye-silahli-saldiri-sonrasi-ogretmenler-is-birakiyor-318723
Urfa'da liseye silahlı saldırı: "Okulların güvenliği devletin temel yükümlülüğü"
14 Nisan 2026
/haber/urfa-da-liseye-silahli-saldiri-okullarin-guvenligi-devletin-temel-yukumlulugu-318689
