Siverek’te okul saldırısı haberi yapan gazeteci gözaltına alındı

Urfa Siverek’te Sabah Gazetesi Temsilcisi Lütfü Yalgı, gözaltına alındı daha sonra da serbest bırakıldı.

Urfa’daki yerel gazetelerin aktardığına göre Yalgı’nın evi sabah saat 04.00 sularında yapılan bir operasyonla basıldı.

Gözaltı işleminin, Siverek’te 16 kişinin yaralandığı okul saldırısına ilişkin yaptığı haber nedeniyle gerçekleştirildiği iddia edildi.

Söz konusu haberde Yalgı, saldırganın bir gün önce okulun sosyal medya hesabına yazdığı mesajların okul müdürü tarafından emniyete bildirdiğini ancak şüphelinin serbest bırakıldığını belirtmişti.

Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, gazetecinin serbest bırakıldığı yerel gazetelere yansıdı.

İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Yalgı imzasıyla yayınlanan haberi yalanlamıştı.

