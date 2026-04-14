Urfa'da liseye silahlı saldırı

Olay, Urfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Lisesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okula giren bir kişi rastgele ateş açtı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Umut Vakfı'ndan 2025 Şiddet Haritası: 3 bin 422 silahlı olay

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yetkililer, yaralıların Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındığını açıkladı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Okul içinde bulunan ve ateş açan kişinin, bir süre bazı öğrencileri rehin aldığı belirtildi. Polis müdahalesinde öğrencilerin bir bölümü tahliye edildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ateş açan kişinin 2007 doğumlu olduğunu ve daha önce aynı okulda öğrenci olduğunu belirterek şu detayları paylaştı:

Okulun eski öğrencisi, sadece 9. sınıfta burada eğitim alıyor. Daha sonra açık öğretim lisesine kaydedilmiş bir eğitim süreci var. 2007 doğumlu olan şahıs polisin müdahalesiyle yakalanmak üzereyken yaşamına son verdi. Okulu tahliye ettik. Üzüntü duyduğumuz bu olayın evveliyatını da içerecek şekilde araştırılıp soruşturulacak. Tüm Siverek ve Şanlıurfa'mıza geçmiş olsun. Adli ve idari süreçler incelenecek. Okullarımızın güvenliği konusunda tüm tedbirleri almamıza rağmen böyle münferit hadiseler olabiliyor. Gereken inceleme yapılacak.

Okullarda artan şiddetin çözümü güvenlik değil, rehberlik

İçişleri Bakanlığı: 16 kişi yaralandı

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, saldırıda 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis ve 1 kantin işletmecisinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Olayla ilgili kolluk kuvvetlerinin başlattığı soruşturma devam ediyor.

(NÖ)