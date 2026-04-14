ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 14.04.2026 11:47 14 Nisan 2026 11:47
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.04.2026 13:06 14 Nisan 2026 13:06
Okuma Okuma:  2 dakika

GÜNCELLENİYOR

Urfa'da liseye silahlı saldırı

Urfa’nın Siverek ilçesinde bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi yaralandı. Okulun eski öğrencisi olduğu belirtilen ve rastgele ateş açan kişi, olayın ardından yaşamına son verdi.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

Görseli Büyüt
Fotoğraf: AA

Olay, Urfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Lisesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okula giren bir kişi rastgele ateş açtı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yetkililer, yaralıların Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındığını açıkladı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Okul içinde bulunan ve ateş açan kişinin, bir süre bazı öğrencileri rehin aldığı belirtildi. Polis müdahalesinde öğrencilerin bir bölümü tahliye edildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ateş açan kişinin 2007 doğumlu olduğunu ve daha önce aynı okulda öğrenci olduğunu belirterek şu detayları paylaştı:

Okulun eski öğrencisi, sadece 9. sınıfta burada eğitim alıyor. Daha sonra açık öğretim lisesine kaydedilmiş bir eğitim süreci var. 2007 doğumlu olan şahıs polisin müdahalesiyle yakalanmak üzereyken yaşamına son verdi. Okulu tahliye ettik. Üzüntü duyduğumuz bu olayın evveliyatını da içerecek şekilde araştırılıp soruşturulacak. Tüm Siverek ve Şanlıurfa'mıza geçmiş olsun. Adli ve idari süreçler incelenecek. Okullarımızın güvenliği konusunda tüm tedbirleri almamıza rağmen böyle münferit hadiseler olabiliyor. Gereken inceleme yapılacak.

İçişleri Bakanlığı: 16 kişi yaralandı

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, saldırıda 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis ve 1 kantin işletmecisinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Olayla ilgili kolluk kuvvetlerinin başlattığı soruşturma devam ediyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
urfa siverek silahlı saldırı
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git