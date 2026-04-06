Tutuklu siyasetçi Resul Emrah Şahan: Bırakın işimizi yapalım

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ikinci yıl dönümünde, Şişli halkının oylarıyla belediye başkanı seçilen ancak halen Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Resul Emrah Şahan, görevde kaldığı dönemi ve sonrasında Şişli’de yaşananları değerlendirdi.

Bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Şahan, tutuklanmasının ve ardından görevden alınmasının yalnızca seçmen iradesine yönelik bir müdahale olmadığını, aynı zamanda kamusal hizmetlerin aksamasına ve çok sayıda projenin yarım kalmasına yol açtığını söyledi. Şahan, “Tutuklanmam ve ardından görevden alınmam Şişli’de yalnızca halkın iradesine darbe değil; hizmetlerin kesintiye uğramasına, projelerin yarım kalmasına ve kamusal faydanın durmasına yol açmıştır. Bırakın işimizi yapalım” dedi.

İlk 11 ayda sosyal belediyecilik vurgusu

Göreve geldiği ilk 11 ayda 147 vaadinin yüzde 38’ini tamamladığını, yüzde 14’ünü ise uygulama aşamasına getirdiğini belirten Şahan, bu dönemde sosyal belediyecilik alanında önemli adımlar attıklarını ifade etti. Şahan, görev sürecini şu sözlerle anlattı:

“Görevde kaldığımız süre boyunca:

• Sosyal yardımları 4 kat artırdık, 20 bini aşkın yurttaşa doğrudan destek sağladık.

• 10 Bin’den fazla yurttaşa fatura ve kış desteği verdik.

• Her gün 1500 öğrenciye bir öğün yemek verdik. Bunu tam 100 Bin kez yaptık.

• Yüzlerce öğrenciye 15 Bin TL’lik burs sunduk.

• Emeklilere 5 Bin TL’lik pazar desteği verdik. toplamda 5 Bin emekliye ulaştık.

• Kent Market ile 5 Bin yurttaşa gıda desteğinde bulunduk.

• “Bizim Sokak” projesiyle, 75 sokak ve 6 parkta 60 bini aşkın çocuk ve aileye ulaştık. Çocukları güvenli kent ve sosyal etkinlik projeleriyle destekledik.

• Tüm Şişlili diyabetli çocuklara ücretsiz sensör hizmeti verdik.

• 2.000 genç eğitim ve gelişim programlarımızdan faydalandırdık.

• Öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği sağladık.

• 5.000’i aşkın kadın, sosyal, ekonomik ve sağlık desteklerine erişti.

• Yüzlerce engelli çocuk annesine destekte bulunduk.

• Şişlideki tüm okullara temizlik şefliği, okul hijyeni ve tadilat desteğinde bulunduk.

• 2.500’den fazla yurttaş, sağlık projeleri kapsamında desteklendi.

• MEKİK ve MEKİK+ ücretsiz ulaşım hizmetleriyle 1 milyonu aşkın yolcuya hizmet verildi.

Ancak bu hızlı ve kapsayıcı hizmet süreci tutuklanmamızla kesintiye uğradı.”

Tutukluluk sonrası: duran hizmetler, askıya alınan destekler

Şahan, tutukluluğunun ardından Şişli’de doğrudan yurttaşların günlük yaşamına dokunan çok sayıda hizmetin sona erdiğini ya da askıya alındığını belirtti.

Açıklamasına göre 2025-2026 eğitim yılında yaklaşık 2 bin 500 öğrenci “Okula Başlıyorum” destek paketinden yararlanamadı. MEKİK ve MEKİK+ projelerinin kaldırılmasıyla binlerce yurttaş ücretsiz ulaşımdan mahrum kaldı. “Bir Öğün Bizden” projesinin durmasıyla her gün 1500 çocuğun okulda alması gereken beslenme desteği kesildi.

Kadınlara yönelik programların sona ermesiyle binlerce kadın sosyal destek ve dayanışma imkanlarından uzak kaldı; Şişli’de yaşayan 45 bini aşkın yaşlı yurttaşın sosyal hizmetlere erişemediği belirtildi. Yaklaşık 2 bin genç de burs, ulaşım ve kültürel destek programlarından yararlanamadı. Mahalle ölçeğinde yürütülen sosyal ve kamusal projelerin sonlandığını söyleyen Şahan, Şişli Yerinde Güçlü Ofisleri’nin faaliyetlerinin de durdurulduğunu kaydetti.

Ekonomik krizin derinleştiği bir dönemde hayata geçirilen Kara Kış Destek Paketi, Eğitim Desteği ve Emeklilere Pazar Desteği gibi uygulamaların da sonlandırıldığını ifade etti. Ayrıca “Temiz Şişli” mottosuyla başlatılan temizlik seferberliğinin ardından çöplerin yeniden ilçenin temel şikayet konularından biri haline geldiğini aktardı.

Yarım kalan projeler ve bekleyen bir kent

Şahan, tutukluluk sürecinin yalnızca mevcut hizmetleri değil, Şişli’nin geleceğine ilişkin kritik projeleri de doğrudan etkilediğini söyledi. Özellikle kentsel dönüşüm, tapu sorunları, afet hazırlığı, gençlik ve kadın politikaları gibi başlıklarda önemli adımlar attıklarını belirten Şahan, şu ifadeleri kullandı:

“Şişli’de mevcut binaların %92’i depreme dayanıklı değil. Görevde bulunduğumuz 11 aylık süre içinde yarattığımız kaynaklarla Şişli’nin tüm kentsel dönüşüme çözüm ürettik. Kamu gücünü kullanan bir dönüşümle, dönüşüm seferberliği başlatıp, Şişliyi dönüştürecek, afetlere hazır hale getirecektik. Tapu sorunu olan mahallelerde, tapula sorunlarını giderdik ve belediye meclisinden tapuları dağıtma kararını almıştık. Ancak tüm bunlar yarım kaldı. dahası ne oldu;

• Uzun zamandır dönüşüme girmeyi bekleyen mülk sahipleriyle sağlanan kritik uzlaşma durma noktasına geldi; dönüşüm sözleşmeleri askıya alındı, yüzlerce hane mağdur edildi.

• Gençlere yönelik kültürel ve sosyal projeler, kadın odaklı eşitlik politikaları ve afet hazırlık programları yarım kaldı.

• Deprem odaklı parklar, yerel eşitlik eylem planı ve girişimcilik projeleri hayata geçirilemedi.

Şişli’de zaman akmaya devam etmiş olsa da hizmet üretimi durma noktasına geldi.”

“Mesele yalnızca bir kişi değil, bir kenttir”

Şahan, yaşananların yalnızca bir kişinin tutukluluğu olarak değerlendirilemeyeceğini, bunun seçilmiş iradenin yerine kayyum atanmasıyla birlikte kamusal hizmetlerin kesintiye uğramasının somut bir örneği olduğunu savundu.

Şişli’de klasik belediyecilik anlayışını değiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten Şahan, bu yaklaşımın temelinde hak temelli yönetim anlayışı ile kent hakkının bulunduğunu söyledi. İlçedeki sosyal eşitsizliğe dikkat çeken Şahan, Kuştepe örneği üzerinden gelir ve yaşam koşulları arasındaki derin uçuruma işaret etti.

"Şİşli halkının talebi açıktır"

Şahan son olarak şöyle dedi:

“Biz Şişli’de klasik belediyecilik anlayışını, halka ve kente bakışı değiştirmek için yola çıktık. Bu yeni anlayışın temelinde ise; hak temelli yaklaşım ile kent hakkı vardır. Örneğin Kuştepe’de 7 m’lik yolun iki tarafı iki ayrı dünya gibidir. Bir tarafında milyon dolara daire satılırken, diğer tarafında tek gözlü odada 10 kişi kalmak zorunda kalıyor.

Biz bu çarpıklığa karşı çıkıyoruz ve Kuştepe’ye insan onuruna yaraşır bir yaşamı vermek için çabalıyoruz. Çünkü İstanbul’un Kuştepe’ye borcu var. Hepimizin borcu var. Dolayısıyla bugün Şişli’de yaşanan durum, yalnızca bir belediye başkanının tutukluluğu ile açıklanamaz. Bu durum, seçilmiş iradenin yerine atanan kayyum birlikte, kamusal hizmetlerin kesintiye uğramasının somut bir örneğidir. Bu süreç sadece bizleri mağdur etmekle kalmıyor; halkın en temel hakkı olan hizmetlerin de durmasına ya da aksamasına neden oluyor. Her gün Şişli halkından aldığım yüzlerce mektuptan anlıyorum ki;

Şişli halkının talebi açıktır:Seçilmiş iradenin göreve dönmesi, yarım kalan hizmetlerin tamamlanması, duran projelerin yeniden başlaması.

Benim çağrım da nettir: Bırakın işimizi yapalım.”

Resul Emrah Şahan'ın mesajı

