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Yayın Tarihi: 26 Haziran 2025 10:44
 ~ Son Güncelleme: 26 Haziran 2025 10:58
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Resul Emrah Şahan'dan Cem Küçük'e dava

Şahan, Küçük'ün bir televizyon programında kullandığı ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Resul Emrah Şahan'dan Cem Küçük'e dava
Fotoğraf: Resul Emrah Şahan / Instagram

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) operasyonları kapsamında tutuklanan ve yerine kayyım atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Cem Küçük'e 100 bin liralık tazminat davası açtı.

Şahan, TGRT Haber’de 26 Nisan 2025 tarihinde yayınlanan “Taksim Meydanı” programında, Cem Küçük'ün “PKK’ye para aktarma”, “Brüksel’de terör örgütüyle görüşme”, “teröre finansman sağlama” ve “DHKP-C ile bağlantılı kişilerle çalıştığı” yönündeki iddialarını yargıya taşıdı.

"İddiaların somut dayanağı yok"

Şahan, avukatları Hüseyin Ersöz ve Enes Hikmet Ermaner aracılığıyla Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dilekçe sundu.

Dilekçede, söz konusu iddiaların hiçbir somut belgeye dayanmadığı, savcılık dosyasındaki MASAK raporlarında böyle bir suçlamaya yer verilmediği ve soruşturma dosyasının gizliliğini ihlal eder şekilde yayınlarda kullanıldığı ifade edildi.

"Kişilik haklarına saldırı"

Ayrıca Yargıtay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatları ışığında, “terör örgütüyle ilişkilendirme” gibi ağır suçlamaların yalnızca somut delillerle ispatlanabileceği, aksi durumda bu iddiaların gazetecilik değil, açıkça kişilik haklarına saldırı olduğu belirtildi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde hayata geçirilen "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Aynı gün Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İstanbul Valiliğince Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
cem küçük resul emrah şahan Şişli Belediyesi
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